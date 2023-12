EM-Qualifikation - Die Handball-Frauenmannschaft tritt in Düsseldorf gegen die Slowakei an

Die deutschen Handballer werden nächstes Jahr ihr Heimauftaktspiel in Düsseldorf bestreiten. Die DHB-Auswahlmannschaft trifft am 3. März in einem EM-Qualifikationsspiel auf die Slowakei. Das Hinspiel wird vor drei Tagen am 29. Februar in der Slowakei ausgetragen. „Die EM-Qualifikation hat für uns oberste Priorität und den Grundstein dafür wollen wir in den beiden Spielen gegen die Slowakei legen“, sagte Nationaltrainer Markus Gogisch am Donnerstag. Die weiteren Gegner um den sechsten Platz in der Gruppe 2 der Weltmeisterschaft sind Israel und die Ukraine.

