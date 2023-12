Hamburg Die Sea Devils werden in der kommenden Saison auch ein Spiel im Wohninvest Weserstadion Werder Bremen in der European Football League (ELF) bestreiten. Das gab der Verein am Freitag bekannt. „Hamburg ist unsere Heimat, aber wir wollen unseren Sport und unsere Farben in andere Städte tragen und unsere Fans begeistern. Die Weser Arena Bremen bietet die perfekte Bühne für unsere Mission“, sagte Mark Way Ci, Manager der Sea Devils.

Gegner und Spieltermine werden bekannt gegeben, wenn der neue Spielplan Mitte Januar veröffentlicht wird. Hamburg wird zwei Spiele in einem großen Fußballstadion austragen. Der bestätigte Termin ist der 14. Juli im Volksparkstadion. Hier bleibt der Gegner offen. Im vergangenen Jahr sahen 32.500 Zuschauer das Spiel des ELF-Meisters Rhein Fire Düsseldorf.

Die restlichen Heimspiele trägt die Mannschaft im Hamburger Hochluftstadion aus. Im nächsten Jahr starten 17 Teams aus neun Ländern in die vierte EFL-Saison. Das Finale soll am 24. September im Heimstadion des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ausgetragen werden.

