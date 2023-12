Die Geschichte hinter Japans anhaltender Liebesbeziehung zu Hawaii

Essen, Kleidung und sogar Feste in ganz Japan zeigen, dass die Liebe der Menschen zu den Inseln weit über die Strände hinausgeht.

Einem Bericht des japanischen Reisebüros HIS über die Reisetrends 2022 zufolge wurden für die Sommerferien die meisten Überseereisen auf Hawaii gebucht, und zwar von 20 % der Personen, die über das Reisebüro Sommerreisen nach Übersee buchten.

Die beiden größten japanischen Fluggesellschaften, ANA und JAL, haben im Juli bzw. Juni zum ersten Mal seit der Pandemie wieder tägliche Flüge nach Hawaii aufgenommen.

"ANA und JAL wissen, dass Hawaii der erste Ort ist, an den japanische Touristen zurückkehren, wenn sie ins Ausland reisen. Es ist ein Ort, an den sie ohne Visum reisen können", sagte Kotaro Toriumi, ein japanischer Luftfahrt- und Reiseanalyst. "Diese Fluggesellschaften verstärken ihre Hawaii-Kampagnen am stärksten ... sie werben nur für Reisen nach Hawaii."

Japans Liebesbeziehung zu Hawaii lässt sich vielleicht mit einem Wort zusammenfassen: iyashi. Im Englischen bedeutet es "Heilung" oder "Trost", bringt aber oft das Gefühl von Freiheit und Entspannung zum Ausdruck, das viele Japaner mit den Inseln verbinden.

Zunehmende Beliebtheit, steigende Preise

Obwohl die Liebe der Japaner zu Hawaii schon Jahrzehnte zurückreicht, wird es noch eine Weile dauern, bis die Reisezahlen wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen.

Vor der Pandemie stellten japanische Reisende die größte Anzahl ausländischer Touristen auf Hawaii. Nach den Daten der Hawaii Tourism Agency gaben japanische Touristen auch den größten Geldbetrag pro Besucher aus.

Die Zahl der Reisenden aus Japan ist in der ersten Jahreshälfte 2022 mit nur 34.925 Besuchern im Vergleich zu den 734.235 im Jahr 2019 um 95,2 % gesunken. Japanische Touristen gaben in der ersten Jahreshälfte 2022 86,7 Millionen Dollar aus, was einem Rückgang von 91,6 % gegenüber 1,03 Milliarden Dollar im Jahr 2019 entspricht, allein in Hawaii.

Und noch ein weiterer Faktor spielt eine Rolle, nämlich der Verfall des Yen. Aufgrund des Wertverlusts des Yen gegenüber dem Dollar ist es für Japaner viel teurer geworden, in die USA zu reisen. Die meisten aktuellen Flugreservierungen für Hawaii betreffen die oberen Kabinenklassen wie Business und Premium Economy.

"Die Leute, die jetzt reisen wollen, sind meist wohlhabende Leute oder Leute mit hohen Gehältern, weil es für sie normal ist. Ich denke, dass es für junge Leute im Moment nicht möglich ist, zwanglos nach Hawaii zu reisen". fügte Toriumi hinzu.

Hawaii erleben, ohne Japan zu verlassen

Für diejenigen, denen es nicht möglich ist, nach Hawaii zu reisen, bietet Japan lokale Möglichkeiten.

Festivals mit hawaiianischem Thema - mit Hula-Tänzern, Ukulele-Spielern und hawaiianischen Imbisswagen - sind sehr beliebt.

Diese Festivals finden in Großstädten wie Tokio, Yokohama und Osaka statt, aber auch in ländlichen Gebieten wie Ikaho Onsen, einer Stadt mit heißen Quellen in der Präfektur Gunma.

"(In Japan) sind die Menschen zu sehr in Eile, sei es wegen des Studiums oder wegen anderer Dinge wie Krieg oder Politik, aber in der hawaiianischen Kultur gibt es diese Kultur, die eigene Insel zu bewahren", sagt David Smith, CEO von Leiland Grow, einem in Japan ansässigen Unternehmen, das Konzerte und Veranstaltungen mit hawaiianischem Thema produziert.

"Ich dachte, dass (diese Festivals) dazu führen würden, diese Art von hawaiianischer Kultur nach Japan zu bringen und den Menschen die Vorzüge von Hawaii näher zu bringen.

Neben den wiederkehrenden Festivals gibt es überall in Japan hawaiianische Restaurants.

Punalu'u, ein gemütliches hawaiianisches Restaurant in Yachiyo, Chiba, ist mit einer Vielzahl von amerikanischen und hawaiianischen Erinnerungsstücken geschmückt. Im Mittelpunkt steht ein Harley Davidson-Motorrad an der Wand und darüber ein Surfbrett mit dem Namen des Ladens.

Der Besitzer und Küchenchef Yuji Nonaka, 57, hat seinen Job als Angestellter aufgegeben und sein Restaurant vor 14 Jahren mit seiner Frau Kiyomi Nonaka, 50, gegründet.

Kiyomi entdeckte ihre Liebe zu Hawaii - insbesondere zum Hula-Tanz - während einer Arbeitsreise als 18-Jährige.

"Hula hat mir geholfen, so viele Dinge im Leben zu bewältigen, sei es in meinen Beziehungen zu anderen oder wenn etwas bei der Arbeit nicht gut lief. Wenn ich Hula tanze, habe ich das Gefühl, in einer höheren Dimension zu sein. Dieses Gefühl wollte ich mit anderen teilen, und so eröffnete ich vor 18 Jahren hier meine eigene Hula-Schule", sagt sie.

Die Wurzeln einer Beziehung

Yujin Yaguchi, Professor an der Graduate School of Interdisciplinary Studies der Universität Tokio, beschäftigt sich mit Hawaii und den kulturellen Beziehungen zwischen den USA und Japan.

Yaguchi stellt fest, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine große Zahl von Japanern nach Hawaii einwanderte, was Hawaii zu einem vertrauten und leicht zu bereisenden Ort für japanische Touristen machte.

Viele hatten Verwandte, die sie besuchten, und das half auch bei der Überwindung der Sprachbarriere.

Daten aus der American Community Survey des U.S. Census Bureau zeigten in einer Studie für die Jahre 2016-2020, dass sich 22,3 % der Einwohner Hawaiis als Japaner oder Teiljapaner identifizieren.

"Ich denke, dass die Menschen (auf Hawaii) heute aus geschäftlichen Gründen Japanisch sprechen. Es ist sehr einfach, Menschen zu erreichen, die Japanisch verstehen, wenn nicht sogar sprechen, und es gibt Durchsagen und Beschilderungen und alles auf Japanisch", erklärt Yaguchi.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren Freizeitreisen ins Ausland in Japan fast 20 Jahre lang verboten, mit gelegentlichen Ausnahmen für Studienaufenthalte oder Geschäftsreisen.

"Vergnügungsreisen waren nach Kriegsende fast zwei Jahrzehnte lang nicht erlaubt. Der Krieg endete 1945 und Auslandsreisen waren bis 1964 stark eingeschränkt, aber als das Reiseverbot aufgehoben wurde, war Hawaii eines der beliebtesten Reiseziele der Japaner", fügt Yaguchi hinzu.

Selbst wenn sie nicht dorthin reisen konnten, träumten sie von Hawaii.

Das Spa Resort Hawaiians ist ein Themenpark mit heißen Quellen im Gebiet Joban in der Präfektur Fukushima und war in den folgenden Jahren nach dem Verbot der Inbegriff eines simulierten Hawaii.

Als sich die Kohleindustrie in den 1960er Jahren verschlechterte, stieg das örtliche Bergbauunternehmen in den Tourismus ein, um Arbeitsplätze zu retten und die örtliche Wirtschaft wiederzubeleben, und schuf die erste Resortanlage in Japan mit einem beheizten Swimmingpool, Palmen und sogar Entertainern aus Hawaii.

Die Aufwertung des Yen und die japanische Wirtschaft in den 1980er Jahren ermöglichten es den Japanern, Hawaii bis in die 1990er Jahre hinein zu besuchen, als die Wirtschaftsblase ihren Höhepunkt erreichte.

"Hawaii wurde in den 1990er Jahren zu einem Strand- und Einkaufsparadies für die Japaner", sagt Yaguchi. "Dann gab es eine Art Neuformulierung oder Neukonzipierung von Hawaii als weniger ein Einkaufsparadies (sondern eher) als eine Art Ort für iyashi."

Frieden auf einem Teller

Ein Mittagessen auf einem Teller ist ein Produkt des multikulturellen Hintergrunds von Hawaii. Normalerweise besteht es aus zwei Kugeln weißem Reis, einem Makkaronisalat mit einer großzügigen Portion Mayonnaise und einem Eiweiß nach Wahl, das üblicherweise mit einer dicken, herzhaften Soße übergossen wird.

"Als ich nach Hawaii reiste und die Tellergerichte sah, fand ich sie faszinierend. Es war eine Verschmelzung amerikanischer, japanischer und einfach asiatischer (Kulturen). Das war wirklich interessant für mich, und so wurde ich süchtig nach Mittagessen auf Tellern. Mir wurde klar, dass es in Japan nicht viele Mittagsrestaurants gab, die an das herankamen, was ich auf Hawaii gegessen hatte", sagte Akihiro Misono, der im vergangenen Jahr sein Mittagsrestaurant Da Plate Lunch 808 in Sakura, Präfektur Chiba, eröffnete.

Der in Honolulu ansässige Radiosender KSSK-FM wird aus Hawaii in das Restaurant übertragen. Die Kunden tragen oft "Aloha-Shirts", die in den USA als Hawaii-Hemden bezeichnet werden.

Eggs 'n Things, eine auf Hawaii ansässige Frühstückscafé- und Restaurantkette, hat nur in Japan Niederlassungen in Übersee. Das erste eröffnete 2010 in Harajuku.

Kota Matsuda, CEO von Eggs 'n Things Japan, verwies auf die Beliebtheit der Marke bei japanischen Reisenden, die Hawaii besuchten.

"Gerade in diesen schwierigen Zeiten des Covid sind die Hürden für viele Menschen, ins Ausland zu reisen, immer noch hoch. Wir bieten unseren Kunden, die gerne nach Hawaii reisen möchten, es aber noch nicht können, ein Erlebnis, das dem dortigen Aufenthalt am nächsten kommt. Die Leute kommen nicht nur wegen des hawaiianischen Essens hierher, sondern auch wegen des einzigartigen 'Hawaiian Vibe'", sagte Matsuda.

Die Fangemeinde tragen

Yosuke "Yo-chan" Seki, Aloha-Shirt-Enthusiast und Fahrer, surft jedes Wochenende und wird nie müde, nach Hawaii zurückzukehren - er fährt seit 2011 jedes Jahr hin.

"Seitdem ich angefangen habe, Aloha-Shirts zu tragen, trage ich sie meistens im Alltag", sagt der 47-Jährige. "Ich hoffe, dass die Leute mich so sehen und denken, dass sie es auch versuchen wollen. Im Moment trage ich eine Nachbildung eines der teuren Modelle, die bis zu mehreren Millionen kosten können. Die, die ich trage, kostet etwa 20.000 bis 30.000 Yen.

Die vierzigjährige Asami Seki, ebenfalls eine Liebhaberin von Aloha-Hemden, ist Inhaberin eines Accessoire-Geschäfts namens 82 of aloha. Vor einem Jahr begann sie, hypoallergene Accessoires zu entwickeln, die man beim Surfen tragen kann.

"Ich war nur einmal auf Hawaii, aber in dieser Zeit, auch wenn ich wegen der Pandemie nicht hinfahren konnte, habe ich Hawaii immer mehr lieben gelernt", sagt sie.

"Ich wollte schon immer nach Hawaii und habe es schon immer bewundert, bevor ich es das erste Mal besucht habe. Nachdem ich von meiner ersten Reise zurückkam, begann ich, Aspekte von Hawaii in meinen Lebensstil einzubeziehen".

Ihr Ehemann, Yosuke, stimmt dem zu: "Es ist für mich zu einer Art Status geworden."

"Wenn ich mich schick machen will, trage ich Aloha-Hemden. Ich fühle mich gut gekleidet, wenn ich sie trage, und es ist wirklich aufregend, ein Thema für den Tag auszuwählen und es mit anderen zu koordinieren", fügt Asami hinzu.

Die Hemden sind stark von der japanischen Kunst und dem Design beeinflusst.

Sun Surf, eine Aloha-Hemdenmarke von Toyo Enterprise, die seit rund 50 Jahren im Geschäft ist, konzentriert sich auf die Reproduktion von Aloha-Hemden aus den 1930er bis 1950er Jahren. Der Direktor der Marke, Yoshihiro Nakano, 47, ist ein Aloha-Hemden-Forscher, der schon als Teenager mit dem Sammeln dieser Hemden begann.

Laut Nakano begannen die Aloha-Hemden mit japanischen Einwanderern auf Hawaii.

"Sie trugen sogar auf Hawaii Kleidung im japanischen Stil. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es Leute, die nach Japan einwanderten, und kurz darauf begannen sie, Stoffrollen zu importieren, darunter auch japanische Kleidung. Die Einheimischen sahen das und dachten, es wäre interessant, daraus Hemden herzustellen, und so begannen sie, Aloha-Hemden mit japanischen Mustern zu fertigen", sagt Nakano.

Danach begann die Produktion für den Massenmarkt. Anstatt Stoffrollen für japanische Kleidung aus Japan einzuführen, importierten die Geschäfte auf Hawaii eine große Auswahl an bedruckten Stoffen nur für Aloha-Hemden.

Heute gelten diese Aloha-Hemden auch als Sammlerstücke.

"Es gibt viele (Kunden), die die Hemden nie tragen und sie einfach nur sammeln oder einrahmen", erzählt Nakano.

Das alles ist ganz im Sinne von iyashi.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com