Die geheime Geschichte der beliebtesten Tarotkarten der Welt

Smith hätte durchaus beschreiben können, wie man ein Tarotkartenspiel benutzt. Immerhin war sie für die Illustrationen des weltweit beliebtesten Tarotkartenmusters verantwortlich. Im Jahr 1909 lernten sich Smith und der Dichter und Mystiker Arthur Waite in einem Geheimbund kennen, dem "Hermetic Order of the Golden Dawn". Ihr gemeinsamer Glaube an Spiritualismus, Rituale, Symbolismus und übersinnliche Praktiken führte dazu, dass sie sich zusammentaten und ein Tarotkartendeck entwarfen, das Waites Konzepte mit Smiths Illustrationen im Jugendstil kombinierte.

Die 1910 veröffentlichten Karten sind heute als "Waite-Smith"- oder "Rider-Waite-Smith"-Deck bekannt (Smiths Beitrag wurde bis in die 1990er Jahre weitgehend aus dem Titel getilgt und von Rider, dem Namen des ursprünglichen Verlegers, überschattet), aber eine neue, von Taschen veröffentlichte Ausgabe, "The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith: The Story of the World's Most Popular Tarot" (Die Geschichte des beliebtesten Tarots der Welt), die sowohl ein komplettes Deck der Originalkarten als auch eine Reihe kontextbezogener Essays über Smith, Waite und die Entstehung des Decks enthält, befasst sich mit der Geschichte, Bedeutung und Popularität des Decks.

Ein Tarotdeck besteht aus einem Stapel von 78 illustrierten Karten, die jeweils bestimmte Symbole und Charaktere darstellen und ihren Ursprung im 15. Die Entstehung des Waite-Smith-Decks spiegelt einen "wichtigen kulturellen Knotenpunkt" des frühen 20. Jahrhunderts wider, erklärt der Herausgeber des Buches, Johannes Fiebig, dessen eigene Beziehung zum Studium des Tarots vor mehr als 40 Jahren begann. "Es gab ein positives Gefühl der persönlichen Befreiung, des freien, künstlerischen Lebens (zu dieser Zeit)", sagte er. "Doch diese Aufbrüche wurden durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg unterbrochen.

In den 1970er Jahren kam es zu einem Wiederaufleben des Interesses am Tarot, und das Waite-Smith-Deck wurde zusammen mit der Frauenbewegung, der Antikriegsbewegung und der internationalen Menschenrechtsbewegung immer beliebter, erklärt Fiebig. Heute wird das Tarot von den Menschen häufig als Hilfsmittel benutzt, um sich selbst auf einer persönlichen Ebene zu verstehen, oft durch Praktiken wie Lesungen, Traumdeutung und Auswahl einer Tageskarte.

Fiebig sagt, dass jede Karte je nach Person unterschiedlich gedeutet und gesehen werden kann. "Tarot ist ein Angebot für Menschen. Es ist mehr als nur Wahrsagen", sagte er in einem Interview mit CNN. "Sie als Leser der Karten sind eingeladen, in einen Dialog mit dem Bild der Karte zu treten, und so wird es zu einem Spiegel."

Das Bild selbst ist also von entscheidender Bedeutung für jede Reise mit dem Tarot, und es ist ein wichtiger Anhaltspunkt, um die anhaltende Beliebtheit des Waite-Smith-Decks zu verstehen. "(Waite und Smith) waren Genies, aber zu der Zeit erkannten das nur wenige", so Fiebig.

Smiths eigene Kreativität wurde durch das bunte, internationale Leben beeinflusst, das sie führte. Geboren und aufgewachsen in Manchester, England, zog sie als Kind mit ihrer Familie nach Jamaika, bevor sie sich als Teenager an einem College in Brooklyn, New York, einschrieb. Später ließ sie sich in London nieder und wurde in die Kunstszene der Hauptstadt eingebunden. Die Schriftsteller W.B. Yeats, Mark Twain und Rudyard Kipling sowie der Komponist Claude Debussy zählten zu ihren Zeitgenossen und Fans ihrer Werke.

In einem Essay über Smith, der Teil des neuen Buches ist, schreibt die Autorin Mary K. Greer, dass Smiths künstlerischer Stil - mit seinen kräftigen, lebhaften Farben und komplizierten Details - unter anderem durch ihre Beschäftigung mit jamaikanischen Volksmärchen und japanischen Drucken sowie durch ihre Beteiligung an Theateraufführungen und Bühnenbildern beeinflusst wurde. Greer schreibt, dass Waite und Smith 1907 wahrscheinlich eine Ausstellung eines italienischen Tarotdecks aus dem 15. Jahrhundert im British Museum besuchten, die sie beide inspirierte.

Die Karten, die in den Sommermonaten 1909 entstanden, zeigen Figuren, Motive und Symbole vor Hintergründen, die oft mit der englischen Landschaft assoziiert werden, wie sanfte Hügel und Küstenlinien. Das Schöne an den Illustrationen, so Fiebig, ist, dass ihr Inhalt auf vielfältige Weise interpretiert werden kann, wobei jede Karte sowohl eine Empfehlung als auch eine Warnung darstellt.

Die Karte "Der Gehängte" beispielsweise ist nicht unbedingt etwas, wovor man sich fürchten muss, sondern kann als Gelegenheit zum Teilen gesehen werden, und der "Stern" kann nicht nur für Licht und Reinheit stehen, sondern auch für Narzissmus und Starrheit. "Das ist die Weisheit von Pamela und Arthur", sagte Fiebig und verwies auf die Qualität der "Offenheit" oder "Leere" in den Illustrationen.

Diese Offenheit hat dazu geführt, dass das Waite-Smith-Deck zahlreiche Neuinterpretationen erfahren hat, vor allem im letzten Jahrzehnt, als das Interesse an der Tarotpraxis zunahm. Die Schöpfer haben Decks mit Figuren geschaffen, die ihre eigenen, oft unterrepräsentierten Gemeinschaften in Bezug auf Rasse, Sexualität, Geschlecht, Klasse, Behinderung und mehr widerspiegeln. Doch wie die Tarotexpertin Rachel Pollack in einem Essay für das neue Buch schreibt, sind diese Neuinterpretationen fast immer in den Designs, der Symbolik und den Motiven des Waite-Smith-Decks verwurzelt.

Für Fiebig rührt die anhaltende Anziehungskraft und der Reiz des Waite-Smith-Decks von der Fähigkeit der Karten her, Menschen zu ermutigen, ihren eigenen persönlichen Wahrheiten zu begegnen - insbesondere in Krisenzeiten. "Viele Menschen sind mit der bestehenden Ordnung unzufrieden und suchen nach neuen Lebensformen, neuen Identitäten und neuen kollektiven Werten", sagt er. "Die Menschen (wollen) Antworten." Ein Gefühl, das sich mit Smiths ursprünglicher Art und Weise deckt, wie sie Kunst betrachten wollte: "Von allem lernen, alles sehen und vor allem alles fühlen".

"The Tarot of A. E. Waite and P. Colman Smith" ist bei Taschen erschienen und ab sofort erhältlich.

Quelle: edition.cnn.com