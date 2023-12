Handball - Die Füchse Berlin schlagen zu Hause den TVB Stuttgart

Der Handballer der Füchse Berlin gewann auch das vorletzte Spiel vor der EM-Pause. Der Hauptstadtklub setzte sich am Dienstagabend vor 7.811 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TVB Stuttgart mit 32:27 (16:15) durch. Am Freitag (20 Uhr/Dyn) findet ein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig statt. Berlins beste Werfer waren die herausragenden Lese Andersen (14 Tore) und Jerry Tolbling (5 Tore).

Die Heimmannschaft ging schnell mit 2:1 in Führung, doch es gab noch einige Defensivprobleme. Viktor Kireyev startete im Tor, konnte den Ball aber kaum halten. Wenn sich Fehler in der Offensive häufen, können sehr aggressive Gäste dies ausnutzen. Sie glichen den Spielstand mit nur drei Toren aus (7:4). Hans Lindbergh verfehlte das Tor sogar um zwei oder sieben Meter.

Erst Mitte der ersten Halbzeit machte die Heimmannschaft Fortschritte. Unterdessen kehrte Stammtorwart Dejan Milosavljev ins Tor zurück und brachte die Foxes in der 28. Minute erneut in Führung (15:14). Sie verließen sich stark auf Anderson, der in der ersten Halbzeit alle neun seiner Pässe absolvierte.

Aus der Kabine heraus machten die Berliner Fortschritte und bauten ihren Vorsprung mit einem 4:1-Lauf aus (20:16). Stuttgart kämpfte bis zum Schluss hart, doch die Foxes gingen wie gewohnt in Führung.

Quelle: www.stern.de