Die Franzosen lieben es, zu Weihnachten und Neujahr ein wirklich gutes Essen zu servieren – aber dieses Jahr sparen sie an Champagner, geräuchertem Lachs und Gänseleber. Schuld sei die Inflation gewesen, berichtete der Sender BFMTV unter Berufung auf Daten des Verbraucherforschungsunternehmens NielsenIQ. Vom 30. Oktober bis 10. Dezember gingen die Champagnerverkäufe im Jahresvergleich um 20,1 % und die Stopfleberverkäufe im Jahresvergleich um 20,4 % zurück. Der Verkauf von geräuchertem Lachs ging im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 % zurück. Der Umsatz mit Weihnachtsschokolade ging um 9,1 % zurück.

Verbraucherforscher weisen darauf hin, dass die weiterhin besonders hohe Lebensmittelinflation ein Grund für die Zurückhaltung der Menschen beim Kauf hochwertiger Lebensmittel und Getränke ist. Allerdings sitzen die Menschen in Frankreich bei Weihnachts- und Silvesteressen nicht vor leeren Tellern. Stattdessen griffen sie auf etwas günstigere Alternativen zurück, was sich in stabilen oder leicht höheren Umsätzen zeigte. Dazu gehören geräucherte Forelle, Sekt, Leberwurst oder Zartbitterschokolade. Der Einzelhandel reagiert nun auf die Sparsamkeit der Verbraucher, indem er Rabatte auf traditionelle Weihnachtsprodukte anbietet.

