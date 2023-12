Die extremsten Wetterereignisse des Jahres zeigen, wozu ein sich erwärmender Planet fähig ist und was noch auf ihn zukommt

Ohne Wärme gäbe es kein Wetter; Wärme ist Energie, und das Wetter ist Ausdruck dieser Energie, einer Atmosphäre, die versucht, sich selbst auszugleichen. Aber zu viel Wärme im System erhöht die Grenzen dessen, was beim Wetter möglich ist, und treibt es in Richtung der Extreme.

So ist es vielleicht keine Überraschung, dass die diesjährige Rekordhitze eine "durchgehende Linie" bei vielen der brutalsten Wetterereignisse des Jahres 2023 war, so Kristina Dahl, Klimawissenschaftlerin bei der Union of Concerned Scientists, gegenüber CNN.

"Der Klimawandel beeinflusst unser Wetter auf der Erde jeden Tag", sagte Dahl. "Meiner Meinung nach liegt die Beweislast jetzt darin, zu zeigen, dass der Klimawandel kein Ereignis beeinflusst hat, weil er alles um uns herum so deutlich beeinflusst."

Die extremen Wetterereignisse dieses Jahres sind kein Einzelfall - sie sind ein Zeichen für das, was noch kommen wird.

"Diese Art von Ereignissen wird immer häufiger und heftiger werden, wenn wir den Planeten weiter erwärmen", so Dahl.

Dies sind nur einige der bemerkenswertesten Beispiele aus dem Jahr 2023, die zeigen, wie das extreme Wetter auf einem sich erwärmenden Planeten aussehen kann.

Rasante Intensivierung

Die Rekordwärme lag nicht nur in der Luft, sondern erreichte auch die Ozeane, die einen Großteil der überschüssigen Wärme der Erde aufnehmen.

"Die Meeresoberflächentemperaturen waren so viel wärmer als in jedem anderen Jahr zuvor", so Dahl.

Warmes Wasser wirkt wie Nahrung für Stürme, und das außergewöhnlich warme Ozeanwasser im Jahr 2023 führte nicht nur zu mehr Stürmen im Atlantik, indem es die sturmabschwächenden Auswirkungen eines sich verstärkenden El Niño neutralisierte, sondern auch zu einer explosionsartigen Verstärkung der Stürme, die sich überall auf der Welt bildeten.

Diese explosionsartige Verstärkung, die als schnelle Intensivierung bezeichnet wird, wird mit der Erwärmung der Atmosphäre immer wahrscheinlicher.

Im Jahr 2023 haben sich insgesamt 12 tropische Wirbelstürme im Atlantik und im Ostpazifik schnellverstärkt.

Lee war in dieser Saison der stärkste atlantische Hurrikan und erreichte im September auf offener See die seltene Kategorie 5, nachdem seine Winde innerhalb von 24 Stunden um schwindelerregende 85 Meilen pro Stunde zugenommen hatten. Durch diesen Ausbruch wurde Lee zum drittschnellsten sich schnell verstärkenden Sturm im Atlantik, der je verzeichnet wurde.

Idalia, der einzige Hurrikan, der dieses Jahr in den USA an Land ging, war ein weiteres Beispiel für die häufigere rasche Verstärkung von Stürmen kurz vor dem Landfall.

Der Sturm erreichte kurzzeitig die Kategorie 4, bevor er als Hurrikan der Kategorie 3 auf die Big Bend-Region in Florida traf - der stärkste Sturm, der dort seit mehr als 125 Jahren aufgetreten ist.

Der ostpazifische Hurrikan Otis war das extremste Beispiel für eine schnelle Verstärkung in einem der beiden Becken in diesem Jahr. In den 24 Stunden vor dem verheerenden Landfall der Kategorie 5 inAcapulco (Mexiko) im Oktober nahm die Windstärke von Otis um erstaunliche 115 mph zu.

Otis war der stärkste Pazifiksturm, der jemals in Mexiko auftrat, und kam nur zwei Wochen nach dem Hurrikan Lidia der Kategorie 4 - ebenfalls ein sich schnell verstärkender Sturm - der südlich von Puerto Vallarta als einer der stärksten Stürme im pazifischen Mexiko an Land ging.

Die rasche Verstärkung trug auch dazu bei, dass Hurrikan Hilary genügend Kraft behielt, um als Tropensturm über Kalifornien hinwegzuziehen - der erste seit 1997 in diesem Bundesstaat. Hilary entlud eine Sintflut, die in einigen Bundesstaaten tropische Niederschlagsrekorde brach und extreme Überschwemmungen verursachte, die an einem der trockensten Orte der Erde monatelang anhielten.

Eine historische Tragödie in einem Jahr mit ungewöhnlichen Waldbränden

Ungewöhnliche Waldbrände kennzeichneten das Jahr, und zwar sowohl dort, wo Brände ausbrachen, als auch dort, wo sie nicht ausbrachen.

Normalerweise verbrennen Waldbrände in den USA jedes Jahr 7 bis 8 Millionen Hektar Land, aber 2023 wurden nur 2,6 Millionen Hektar verkohlt, wie die Statistiken des National Interagency Fire Center zeigen.

Dies ist zum Teil auf einen nassen Jahresbeginn im typisch feurigen Westen zurückzuführen, der nach Jahren der Zerstörung die Zahl der Waldbrände auf ein Minimum reduzierte. Eine Saison ist kein Trend, und mit der Erwärmung der Welt werden Waldbrände immer häufiger und heftiger - vor allem im Westen, wie die jüngste Nationale Klimabilanz feststellt.

Dennoch erwies sich die Saison als tödlich und zerstörerisch, da die intensive Hitze in Verbindung mit dem fehlenden Regen den Boden austrocknete und die normalerweise feuchten Gebiete der USA und große Teile Kanadas anfällig für Brände machte.

Auf Hawaiis Insel Maui kam es im August zu einer Tragödie in Form des flammenden Infernos von Lahaina.

Die vom Wind getriebenen Flammen schlugen so schnell durch das von der Dürre verdorrte Gras und verschlangen alles, was sich ihnen in den Weg stellte, dass einigen Menschen, die um ihr Leben rannten, nichts anderes übrig blieb, als in den Pazifischen Ozean zu springen. Viele konnten nicht entkommen, und das Lahaina-Feuer wurde zum tödlichsten Brand auf US-amerikanischem Boden seit mehr als 100 Jahren.

Louisiana ist einer der feuchtesten Bundesstaaten der USA, aber nach einem Sommer mit endloser Hitze, ohne tropische Systeme und mit wenig Regen wurde der Boden zu Zunder. Die enorme Trockenheit erreichte im November ihren Höhepunkt, als 75 % des Staates von einer außergewöhnlichen Dürre betroffen waren - das größte Gebiet dieser Art in der Geschichte des Staates.

Nach Angaben des Louisiana Department of Agriculture and Forestry gegenüber CNN erlebte der Bundesstaat eine der schlimmsten Feuersaisons der letzten Jahrzehnte: Die Brände in der südlichen Hälfte des Bundesstaates brannten bis in den Herbst hinein, und ihr Rauch verursachte einen "Supernebel", der in der Nähe von New Orleans zu einer tödlichen Massenkarambolage führte.

Auch in weiten Teilen der USA wüteten Brände, selbst wenn sie dort nicht brannten.

Kanadas schlimmste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen verbrannte ein Gebiet von der Größe North Dakotas und schickte giftige Rauchschwaden von den zahlreichen Großbränden in die USA und bis nach Europa.

Der Rauch verdunkelte die Sonne und ließ die Luftqualität im Juni im gesamten Nordosten der USA rapide sinken. Ein apokalyptischer, orangefarbener Himmel überzog New York City, das kurzzeitig die schlimmsten Luftverschmutzungswerte der Welt aufwies.

Der heißeste Monat aller US-Städte in einem Sommer der "Hitzehölle

In diesem Sommer wurden auf der gesamtennördlichen Hemisphäre, einschließlich eines Großteils der USA, Hitzerekorde gebrochen . In den USA wurde derSüdenund die Mitte des Landes von einer Reihe von Hitzeperioden heimgesucht.

Der Hitzeindex überstieg in Kansas 130 Grad, in New Orleans wurde mit 105 Grad die höchste jemals gemessene Temperatur erreicht, und weite Teile von Texas und Florida litten unter außergewöhnlich lang anhaltender extremer Hitze.

Doch eine Stadt stand sinnbildlich für einen extremen Sommer mit einer Hitze, die nach Ansicht von Wissenschaftlern ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel "praktisch unmöglich" gewesen wäre: Phoenix.

Der Juli in Phoenix war der heißeste Monat, der jemals in einer US-Stadt gemessen wurde. Die Durchschnittstemperatur in der Stadt betrug in diesem Monat erstaunliche 102,7 Grad Fahrenheit nach brutal heißen Tagen und rekordverdächtig warmen Nächten.

Phoenix erlebte 31 aufeinanderfolgende Tage mit Höchsttemperaturen von 110 Grad oder mehr.

Die Hitze forderte einen hohen Tribut.

Im Jahr 2023starben in Maricopa County, wo Phoenix liegt,mindestens 579 Menschen an hitzebedingten Ursachen. Dies war das tödlichste Jahr in Bezug auf Hitze, seit der Bezirk 2003 mit der Aufzeichnung begann.

Tage mit Höchsttemperaturen von über 100 Grad werden in vielen großen US-Städten aufgrund des globalen Temperaturanstiegs immer häufiger, aber Phoenix hat den größten Anstieg von allen zu verzeichnen. Im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten verzeichnet die Stadt jedes Jahr durchschnittlich 18 Tage mehr mit Temperaturen über 100 Grad, das sind etwa 111 Tage über 100 Grad pro Jahr.

Überschwemmungen fordern Tausende von Menschenleben

DerSturm Daniel führte im September zu tödlichen Überschwemmungen in Griechenland, der Türkei und Bulgarien, bevor er über das Mittelmeer zog und Libyen anvisierte. Durch das warme Wasser des Mittelmeers wurde Daniel zu einem "Medicane" - einem Sturm mit ähnlichen Eigenschaften wie Hurrikane und Taifune.

Der Sturm löste in Libyen sintflutartige Regenfälle aus, und in einer Stadt wurden in nur 24 Stunden 15 cm Regen gemessen. Infolgedessen kam es zu verheerenden Überschwemmungen, die schätzungsweise 4.000 Menschen das Leben kosteten.

Die Stadt Derna war am stärksten betroffen. Die Überschwemmungen brachen dort zwei Dämme und lösten eine gewaltige Wasserwelle aus, die einen Großteil des Stadtkerns wegspülte.

Die World Weather Attribution Initiative - ein Team von Wissenschaftlern, das die Rolle des Klimawandels bei extremen Wetterereignissen analysiert - stellte fest, dass die tödlichen Regenfälle in Libyen durch die Erwärmung des Planeten bis zu 50 Mal wahrscheinlicher und 50 % schlimmer geworden sind.

In einer sich erwärmenden Welt braucht es nicht unbedingt einen Wirbelsturm oder gar ein tropisches System, um verheerende Überschwemmungen auszulösen. Wenn sich die Atmosphäre weiter erwärmt, ist sie in der Lage, mehr Feuchtigkeit wie ein Handtuch aufzusaugen und sie dann in Form von extremeren Regengüssen wieder abzugeben.

Dieses Szenario hat sich in den USA bereits mehrfach abgespielt: Im Januar und März wurde Kalifornien von einer Reihe tödlicher atmosphärischer Flüsse überschwemmt; katastrophale Überschwemmungen im Juli verwandelten die Hauptstadt von Vermont, Montpelier, in einen reißenden Fluss undendeten im Hinterland von New York tödlich; und im September fiel in New York City die Regenmenge eines ganzen Monats innerhalb weniger Stunden und ließ in Teilen der Stadtmeterhohe Fluten entstehen.

Laura Paddison und Nadeen Ebrahim von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

