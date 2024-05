Die besten Fernwanderwege in Europa

Haben Sie Lust auf ein mehrtägiges Wanderabenteuer auf einigen der besten Fernwanderwege Europas? Diese Ausflüge bieten nicht nur die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und friedliche Momente zu erleben, sondern auch eine Dosis an belebender Bewegung inmitten einer atemberaubenden Landschaft.

Hyssna-Weg, Schweden

Eine 40 Kilometer lange, zweitägige Reise durch Westschweden zeigt die stille Schönheit der Region und beginnt an der Kirche von Hyssna aus dem 12. Jahrhundert. Mit dem Bus von Göteborg aus in nur 40 Minuten erreichbar, schlängelt sich die Route durch hoch aufragende Buchenwälder und bietet Bademöglichkeiten im See Lilla Hålsjön.

Karhunkierros-Pfad, Finnland

Erkunden Sie die Naturwunder Finnisch-Lapplands auf der 82 Kilometer langen, viertägigen Wanderung entlang des Karhunkierros-Trails. Diese Route, die im Dorf Hautajärvi beginnt und am Rukatunturi Fell endet, lässt sich am besten im Sommer bewältigen, wenn die Nächte hell und die Wälder lebendig sind. Auf dem Weg durch den Oulanka-Nationalpark erleben Sie Flüsse, in denen es vor Forellen nur so wimmelt, und können inmitten der malerischen Kiefernwälder Luchse und Vielfraße beobachten.

King Charles III England Coastal Path, England

Mit seiner erstaunlichen Länge von 4.300 Kilometern (2.672 Meilen) kann der englische Küstenpfad eine lebenslange Herausforderung für diejenigen sein, die jeden Schritt gehen wollen. Aufgeteilt in fünf Regionen - Nordwesten, Nordosten, Osten, Südosten und Südwesten - bietet dieses Meisterwerk an der Küste weitläufige Ausblicke auf Klippen und Buchten.

Slowenischer Gebirgsweg, Slowenien

Der Slowenische Gebirgsweg erstreckt sich über eine Länge von 616 Kilometern (362 Meilen) über Berge, Wälder und urzeitliche Moore im Pohorje-Gebirge und den Julischen Alpen. Die 28-tägige Wanderung, die zum Triglav-Nationalpark gehört, ist in überschaubare Abschnitte unterteilt. Die Besteigung von 23 einzelnen Bergen ist nur ein Bruchteil der großartigen Erfahrung auf dieser Reise durch das Herz Sloweniens.

John Muir Way, Schottland

Inspiriert vom Vater der Nationalparks in den Vereinigten Staaten, John Muir, erstreckt sich diese Wanderung über 215 Kilometer (134 Meilen) von Helensburgh nach Dunbar. Der John Muir Way spiegelt Muirs Liebe zur Natur wider. Er durchquert Loch Lomond und den Trossachs-Nationalpark und fängt gleichzeitig die Essenz der weniger erforschten und ruhigeren Landschaften Schottlands ein.

Vikos-Schlucht und Berg Gamila, Zagoria, Griechenland

Weit weg von den Menschenmassen bieten die abgelegenen Berge von Zagoria in Griechenland malerische Panoramen und vielfältige Landschaften. Das Highlight ist die Vikos-Schlucht, die den Titel für die tiefste Schlucht der Welt im Verhältnis zu ihrer Breite hält und deren Klippen bis zu 1.350 Meter hoch sind. In dieser Gegend leben Wikinger und Gämsen - und das können Sie während einer dreitägigen Wanderung erleben, die von Trekking Hellas angeboten wird.

Apuseni-Gebirge, Rumänien

Das Geheimnis und der Charme des ungezähmten Apuseni-Gebirges im Westen Rumäniens, das zu den Karpaten gehört, werden Ihnen das Gefühl geben, in eine andere Zeit einzutauchen. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und die einzigartigen Traditionen der Region sind erhalten geblieben.

Thane Merrill teilt ihre Faszination für Naturlandschaften und zeitgenössische Erkundungen. Sie wohnt in Brockport, New York, und schreibt Essays für die Zeitschriften Wandrfull, Outside Magazine und Re& .

Hyssna-Pfad

Karhunkierros

König-Karl-III-England-Küstenpfad

Slowenischer Gebirgsweg

John Muir Weg

Vikos-Schlucht

Trekking Hellas

Nationalparks

Guinness Weltrekorde

Wählen Sie ein neues Ziel!

Bei einem Spaziergang durch atemberaubende Hügel und scheinbar endlose Wälder werden Sie Wanderfalken sehen, die hoch oben in der Thermik kreisen, während die Fußspuren von Wölfen und europäischen Braunbären auf die Anwesenheit einiger der geheimnisvollsten Kreaturen des Kontinents hinweisen. Much Better Adventures organisiert im Winter eine viertägige Schneeschuhwanderung, bei der die Gäste bei rumänischen Familien unterkommen und traditionell von den Einheimischen empfangen werden.

Camino de Santiago, Frankreich und Spanien

Der berühmteste Pilgerweg Europas, der Jakobsweg, endet in Santiago de Compostela in der Region Galicien im Nordwesten Spaniens. Der Legende nach sind hier die sterblichen Überreste des Apostels Jakobus begraben. Früher reisten die Pilger von ihren Heimatstädten aus quer durch Europa, doch heute kann jeder den Camino" auf verschiedenen Wegen erleben, nämlich quer durch Spanien, von Portugal oder Frankreich aus.

Der Camino Frances ist die bekannteste Route, die in St. Jean in Frankreich beginnt und über Pamplona und Leon nach Santiago führt. Für die gesamte Strecke benötigt man etwa sieben Wochen, oder man kann die letzten 100 Kilometer von Sarria aus in sechs oder sieben Tagen zurücklegen.

Alta Via Uno, Dolomiten, Italien

Die Dolomiten in Italien sind eine der schroffsten und beeindruckendsten Bergketten Europas. Abenteurer können von Toblach im Norden bis Belluno im Süden wandern, eine Strecke von 120 Kilometern, die neun Tage dauert.

Der Weg führt über felsiges Gelände, umgeben von hoch aufragenden schneebedeckten Gipfeln. In den gastfreundlichen Berghütten der Region kann man übernachten und sich ausruhen und erholen, bevor man einen weiteren anstrengenden Tag in den Bergen in Angriff nimmt.

Es lohnt sich, die Gegend um den Passo Falzarego zu erkunden, wo im Ersten Weltkrieg heftige Kämpfe stattfanden. Einige Abschnitte sind mit Drahtseilen versehen, um den Wanderern die Überquerung des schwierigen Geländes zu erleichtern. Eine gute Kondition ist erforderlich, aber das Erlebnis ist unvergesslich.

Engadiner Panoramaweg, Schweiz

Die Sommer in der Schweiz sind ein Traum für Wanderer: warme Temperaturen, Wildblumenwiesen und imposante Alpen. Während viele Routen hoch in die Berge führen, ist der Engadiner Panoramaweg eher entspannt und eignet sich für Anfänger oder Personen, die eine weniger anspruchsvolle Wanderung suchen. Der 55 Kilometer lange Weg in der Südostschweiz beginnt in Zernez und führt durch charmante Dörfer, vorbei an schimmernden Seen und bietet auf Schritt und Tritt spektakuläre Alpenblicke. Steinböcke sind in der Region häufig anzutreffen und können oft beim Klettern hoch über den Wegen gesichtet werden.

Tour du Mont Blanc, Frankreich, Italien und Schweiz

Die Tour du Mont Blanc, ein 11-tägiges Epos, ist eine der fesselndsten Fernwanderungen in Europa. Die 170 Kilometer lange Route führt durch drei Länder - Frankreich, Italien und die Schweiz - und umrundet den höchsten Berg Westeuropas, den Mont Blanc.

Trotz der großen Beliebtheit der Strecke ist die Versorgung gut organisiert, mit regelmäßigen Wasserstellen und Schutzhütten in regelmäßigen Abständen. Es wird dringend empfohlen, im Voraus zu reservieren oder sich für ein geführtes Abenteuer anzumelden, vor allem in den Sommermonaten, wenn die Hütten und Schutzhütten am vollsten sind.

Wenn Sie vom Dorf Les Houches aus gegen den Uhrzeigersinn wandern, haben Sie garantiert einen atemberaubenden Blick auf den Mont Blanc. Tour du Mont Blanc Hike bietet ausführliche Tipps zur Optimierung dieser Wanderung.

Rota Vicentina-Fischerpfad, Portugal

Während sich die berühmteren Routen auf die Gebirgslandschaften Mitteleuropas konzentrieren, bietet der portugiesische Rota Vicentina, genauer gesagt der Fishermen's Trail, ein weniger beachtetes, aber ebenso großartiges Abenteuer. Mit einer Länge von 225 Kilometern (140 Meilen) führt dieser Weg an der Atlantikküste entlang und bietet eine raue und denkwürdige Alternative.

Entlang des Weges überqueren Sie sandige Pfade, trotzen hohen Klippen und stellen sich den Herausforderungen von windigem Wetter und unvorhersehbaren Bedingungen. Die Belohnungen sind jedoch immens - kristallklares Wasser, beeindruckende Panoramablicke und ein neues Gefühl der Inspiration durch die salzige Meeresluft.

Laugavegur-Wanderweg, Island

Der von Juli bis September geöffnete Laugavegur-Wanderweg in Island zieht wagemutige Wanderer aus aller Welt an. Seine einzigartige Landschaft, die von Gletschern und der vulkanischen Aktivität des Landes geprägt ist, gibt Ihnen das Gefühl, unglaublich klein zu sein.

Auf diesem Weg, der in vier Tagen 55 Kilometer zurücklegt, müssen Sie schwieriges Gelände bewältigen und atemberaubende Aussichten genießen. Sie werden die geothermischen Quellen in Landmannalaugar bestaunen, die farbenfrohen Hänge von Brennisteinsalda bewundern und durch das üppige Tal von Hvanagil wandern.

Sechs ausgewiesene Hütten und nahe gelegene Campingplätze stehen zur Verfügung, aber aufgrund der Beliebtheit des Weges ist eine Reservierung erforderlich. Much Better Adventures bietet verschiedene Optionen an.

In Irland gibt es keinen Mangel an schönen, windgepeitschten Landschaften. Der Sheep's Head Way, eine 93 Kilometer lange Strecke in Cork, ist eines der beeindruckendsten Beispiele. Diese Küstenwanderung bietet einige der atemberaubendsten Aussichten der Grafschaft und des ganzen Landes.

Die Reise beginnt in der Stadt Bantry und führt entlang der Halbinsel Sheep's Head bis zu ihrem berühmten Leuchtturm. Unterwegs werden Sie mit atemberaubenden Ausblicken auf den stürmischen, tiefblauen Atlantik belohnt. Der Leuchtturm bietet einen Panoramablick auf die Halbinseln Beara und Mizen. Für diesen anspruchsvollen Weg benötigt man sechs Tage, aber es besteht auch die Möglichkeit, ihn abzukürzen oder weniger anspruchsvolle Tageswanderungen zu unternehmen, wenn das Wetter zu rau wird, was in dieser bezaubernden Region häufig der Fall ist.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com