Die beliebtesten Kreuzfahrtziele von Cruise Critic für 2018

Einige der beliebtesten Kreuzfahrtziele von Cruise Critic in diesem Jahr - darunter die Nummer 1 - werden Sie vielleicht überraschen.

Das Kreuzfahrtunternehmen hat im Juli die Critic's Cruisers' Choice Destination Awards 2018 veröffentlicht, und die Top 10 des Jahres 2018 umfassen sowohl Flusskreuzfahrt- als auch Hochseehäfen.

Die Finalisten wurden anhand von Verbraucherbewertungen aus 18 Kreuzfahrtregionen auf der ganzen Welt ermittelt.

"Unsere Daten zeigen regelmäßig, dass, egal ob Sie zum ersten Mal eine Kreuzfahrt machen oder schon dutzende Male gesegelt sind, das Reiseziel eine der wichtigsten Überlegungen beim Kauf einer Kreuzfahrt ist", sagte Colleen McDaniel, Senior Executive Editor von Cruise Critic.

Hier sind die Top 10 der Auswahl:

10. Villefranche, Frankreich

Das ist in Ordnung, wenn Sie noch nie von Villefranche, auch Villefranche-sur-Mer genannt, gehört haben, denn das Küstendorf liegt versteckt zwischen seinen berühmteren Nachbarn Nizza und Monaco.

Die Tatsache, dass es übersehen wird, hat dazu beigetragen, dass das ehemalige Fischerdorf seinen Charme bewahrt hat, insbesondere der Altstadtbereich mit seinen Gebäuden aus dem 13.

Jahrhundert. Es ist zwar verlockend, am Hafen zu bleiben, der von Straßencafés und einem Sandstrand gesäumt ist, aber wer bereit ist, die steilen, treppengesäumten Hügel hinaufzugehen, wird mit den Geschäften und Restaurants der Altstadt belohnt, die eine authentische und erschwingliche Auswahl an Speisen bieten.

Bei einer Erkundungstour erhält man außerdem einen Einblick in das Leben an der Côte d'Azur, das stark von Italien beeinflusst ist, denn die Stadt liegt nur etwa eine Autostunde von der Grenze entfernt.

Weitere sehenswerte Attraktionen sind die Zitadelle Saint Elme aus dem 16. Jahrhundert und die lokalen Märkte.

9. Dubrovnik, Kroatien

Die terrakottafarbenen Gebäude von Dubrovnik bilden einen schmeichelhaften Kontrast zur azurblauen Adriaküste.

Obwohl die Wurzeln der Stadt im siebten Jahrhundert liegen, suchen die heutigen Besucher genauso gerne die Drehorte für "Game of Thrones" und "Star Wars" auf (Spoiler-Alarm: der Stradum, die Hauptstraße der Altstadt, ist einer von ihnen) wie die alten Festungsmauern der Stadt.

In jedem Fall ist die autofreie Altstadt das Zentrum des Geschehens, deren mittelalterliche Architektur nach einem Erdbeben im 17. Jahrhundert und dem kroatischen Unabhängigkeitskrieg in den 90er Jahren erhalten und restauriert wurde.

Die UNESCO-Welterbestätte lässt sich am besten bei einem Spaziergang durch die von Restaurants und Geschäften gesäumten Kopfsteinpflasterstraßen oder bei einer Fahrt mit der Seilbahn auf den Berg Srd erkunden, von wo aus man einen unschlagbaren Überblick über die Altstadt hat.

Zurück auf Meereshöhe bietet der historische Rektorenpalast, der seit 1400 genutzt wird, einen Einblick in die Vergangenheit der Stadt.

Ein Spaziergang zum nahe gelegenen Banje Beach, einem kleinen Sandstrand mit Strandbar, Strandliegen und Duschen, bietet die Möglichkeit, der Stadt zu entfliehen (aber wahrscheinlich nicht den Menschenmassen).

8. St. Petersburg, Russland

Winter, Tschaikowsky und die Eremitage sind nur einige der Begriffe, die einem in den Sinn kommen, wenn man St. Petersburg, die ehemalige Hauptstadt an der Ostsee, beschreibt.

Weniger bekannt ist vielleicht die Tatsache, dass Peter der Große der Stadt ein europäisches Flair verlieh, das sich in den Kanälen, Boulevards und der Architektur widerspiegelt.

Oder die Tatsache, dass in der Stadt zwischen Mai und Juli fast 24 Stunden am Tag die Sonne scheint, eine Zeit, die als "Weiße Nächte" bezeichnet wird und in der zusätzlich Konzerte, Festivals und allgemeine Festivitäten im Freien stattfinden.

Aber kein Besuch wäre vollständig, ohne ein Ballett oder eine Oper im Michailowsky-Theater oder im Mariinsky-Theater zu besuchen oder die riesige Sammlung des Eremitage-Museums im prächtigen grün-goldenen Barock-Winterpalast zu sehen.

Und die Kirche des Erlösers auf vergossenem Blut, deren Bild untrennbar mit der Stadt verbunden ist, steht zweifellos auf der Liste eines jeden Amateur- und Profifotografen.

Ihr düsterer Name steht in krassem Gegensatz zu den fünf skurrilen kugelförmigen Kuppeln des Gebäudes, die an Weihnachtsschmuck in Blau, Grün und Gold erinnern.

Während all diese Schwergewichte einen wiederholten Besuch rechtfertigen, ist das Fabergé-Museum, das die größte private Sammlung von Fabergé-Stücken - von Ostereiern bis hin zu Schmuckstücken - beherbergt, ebenso lohnenswert.

7. Avignon, Frankreich

Vergessen Sie den Vatikan: Avignon in der Provence herrschte von 1309 bis 1377 über die römisch-katholische Welt.

Der Papstpalast, Palais des Papes, ist bis heute intakt und steht unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes.

Architekturliebhaber werden zu schätzen wissen, dass er als der größte gotische Palast der Welt gilt, und obwohl das ehemalige Papsthaus heute größtenteils leer steht, kann man bei Führungen Tafeln sehen, die die ursprüngliche Innenausstattung zeigen.

Das päpstliche Erbe ist auch bei einem Spaziergang durch die mittelalterlichen Straßen von Avignon zu spüren.

Das nahe gelegene Palais des Papes, das Musée du Petit Palais, zieht mit seiner Renaissance-Sammlung viele Besucher an. Das UNESCO-Gebäude diente im Mittelalter als Festung.

Und auch die Brücke Pont d'Avignon ist erwähnenswert, denn die erhaltene Hälfte dieses Bauwerks aus dem 14.

Doch Avignon ist nicht nur eine Ode an die Vergangenheit.

Jedes Jahr im Juli findet hier das Festival d'Avignon statt, ein einwöchiges Festival der darstellenden Künste, das Tausende von Menschen aus der ganzen Welt anzieht.

6. Durnstein, Österreich

Es ist unmöglich, beim Anblick der rötlich schrägen Dächer von Dürnstein - die sich an den Ufern der Donau aneinanderreihen und von lebhaften grünen Hügeln umgeben sind - nicht die beschwingten Noten des Donauwalzers zu hören.

Die UNESCO hat die Wachau im Jahr 2000 zum Weltkulturerbe erklärt, auch weil sie eine Lebensweise bewahrt hat, die über die Jahrhunderte hinweg im Wesentlichen unverändert geblieben ist.

Wobei man gut erhalten nicht mit langweilig gleichsetzen sollte.

Die Wachau ist auch eine bekannte Weinregion, in der seit den 80er Jahren Weißweine hergestellt werden.

Probieren Sie sie in der Domäne Wachau oder in einem der Weinlokale der Stadt, aber nehmen Sie sich Zeit, um durch die historischen Straßen von Durnstein zu schlendern.

Obwohl die Stadt bereits im 12. Jahrhundert existierte (als Leopold V. von Wien Richard Löwenherz von England in der Burg Durnstein gefangen hielt), wurde Durnstein 1551 von einem Feuer zerstört.

Aber es gibt immer noch Bauwerke aus dem 16. Jahrhundert, vor allem entlang der Hauptstraße, der Hauptstraße des Ortes.

Außerdem kann man zu den Ruinen von Schloss Durnstein hinaufwandern, das nur 20 Minuten von der Stadt entfernt liegt.

5. Wurzburg, Deutschland

Obwohl Würzburg in Bayern liegt, hat es viele Gemeinsamkeiten mit dem österreichischen Durnstein: eine erstklassige Lage am Fluss in einer wunderschönen Region, eine bemerkenswerte Weinszene, UNESCO-Stätten und viel alte Geschichte.

Die Stadt ist ein wichtiges Epizentrum der so genannten "Romantischen Straße", einer fast 300 Meilen langen Strecke mit Schlössern, wie sie in Märchen vorkommen.

Und anders als in den meisten anderen Teilen des Landes dominiert hier der Wein die Szene, mit Weingütern und Weinstuben, die das Beste servieren, was die fränkische Weinregion zu bieten hat.

Was die UNESCO-Stätten betrifft, so gilt die Würzburger Residenz aus dem 18. Jahrhundert als eines der besten Beispiele für Schlösser im Barockstil in Europa.

(In der Tat beherbergt die Stadt eine beeindruckende Anzahl von Barock- und Rokokogebäuden.)

Die Geschichte Würzburgs ist jedoch viel älter, denn man nimmt an, dass die Kelten die Stadt im Jahr 1000 v. Chr. gründeten, und Teile der Festung Marienberg, die im Laufe der Jahrhunderte verbessert wurden, lassen sich auf diese Zeit zurückführen.

Heute ist die Stadt auch Sitz der Universität Würzburg, die mit ihren 30.000 Studenten zu einer lebendigen Szene beiträgt.

4. Budapest, Ungarn

Budapest ist bei Flusskreuzfahrern und Nicht-Flusskreuzfahrern gleichermaßen beliebt. Die Stadt ist bekannt für ihre schöne Architektur, ihre historischen Sehenswürdigkeiten, ihre berühmten Kaffeehäuser, ihre Thermalbäder und ihr kulturelles Angebot.

Die Donau teilt die Stadt in das hügelige, eher wohnliche Buda und das flachere, eher städtische Pest.

In Pest befindet sich die opulente Ungarische Staatsoper mit ihren Weltklasse-Aufführungen; sie ist auch ein hervorragendes Beispiel für den Neorenaissance-Stil des 19.

Jahrhundert. Die Große Markthalle, ein riesiger Markt, der sich über drei Etagen erstreckt, ist ebenfalls ein Besuch wert, um lokale Produkte und Souvenirs zu kaufen.

Wenn Sie nur Zeit für ein einziges Kaffeehaus haben, sollten Sie das legendäre Café Gerbeaud besuchen, das seit den späten 1800er Jahren in Betrieb ist.

Darüber hinaus bietet Pest das ungarische Parlamentsgebäude, ein sehr fotogenes neugotisches Bauwerk, ein lebendiges jüdisches Viertel, eine aufstrebende Gastronomieszene und ein lebhaftes Nachtleben.

Auf der Budaer Seite befindet sich das von der UNESCO ausgezeichnete Burgviertel, das von der Budaer Burg, dem Königspalast, überragt wird.

Mit der malerischen Standseilbahn erreichen Sie die Burg, in der sich auch die Nationalgalerie und das Budapester Geschichtsmuseum befinden.

Es wäre eine Schande, Buda zu verlassen, ohne sich im Thermalbad Gellért Spa im Hotel Gellért erfrischt zu haben. Das Hauptbad wird von zweistöckigen Säulen flankiert und scheint so groß wie ein olympisches Schwimmbecken zu sein.

3. Quebec City, Kanada

Québec City wird manchmal als das Paris Nordamerikas bezeichnet, aber die Stadt ist viel mehr als das.

Während die Sprache in erster Linie französisch ist, ist die Kultur sehr kanadisch geprägt, was sich vielleicht am besten in der lokalen Essensszene zeigt (und nicht nur in der Poutine).

Die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Altstadt von Québec, ein kopfsteingepflasterter Abschnitt aus dem 17. Jahrhundert, der aus der Ober- und der Unterstadt besteht, ist von beiden Aspekten geprägt.

Das historische Fairmont Le Château Frontenac Hotel ist der Mittelpunkt der Oberstadt und wird fast immer mit Bildern von Quebec in Verbindung gebracht.

Es lohnt sich, das restaurierte Interieur zu bewundern und in der 1608 Wine and Cheese Bar etwas zu trinken und zu knabbern.

In der Oberstadt befindet sich auch die Rue Saint-Jean, eine lange Straße mit einer Auswahl an unabhängigen Einzelhändlern und Handelsketten sowie Restaurants.

Ganz in der Nähe befindet sich die Basilika-Kathedrale Notre-Dame de Québec, die vielleicht am besten dafür bekannt ist, dass sie die einzige Heilige Pforte (eine seltene katholische Tradition) in ganz Amerika beherbergt.

Übersehen Sie nicht die Unterstadt, den ältesten Teil der Altstadt von Québec, den Sie am besten mit der Seilbahn oder über eine steile Treppe erreichen.

Hier finden Sie die Rue du Petit-Champlain, Quebecs berühmteste Straße, die im Winter meist in ihrer ganzen verschneiten und weihnachtlich geschmückten Pracht zu sehen ist.

Hier finden Sie auch den Place Royale, einen gepflasterten Platz, der von einer Steinkirche aus dem 17. Jahrhundert, dem Museum of Civilization und dem Alten Hafen mit seinen Geschäften und Cafés dominiert wird.

2. Arles, Frankreich

Es ist nicht schwer, die Anziehungskraft von Arles zu erkennen, einer Stadt, die zum UNESCO-Kulturerbe gehört, sich entlang der Rhone erstreckt und bei Flusskreuzfahrern sehr beliebt ist.

Die Geschichte der kompakten Stadt reicht bis in die Antike zurück, und die Überreste der Vergangenheit, darunter römische Ruinen, sind Teil der Landschaft.

Das Amphitheater von Arles ist nicht nur bemerkenswert gut erhalten, es wird auch noch genutzt.

Anstelle von Gladiatorenkämpfen und Wagenrennen finden hier heute jedoch Stierkämpfe, Konzerte und Theaterstücke statt.

Auch ein römisches Theater und die Thermen von Constantin sind noch erhalten, doch während man im Theater noch Aufführungen besuchen kann, sind die Thermen schon lange verlassen.

Apropos Erhaltung: Die Stadt selbst fühlt sich an wie ein Spaziergang durch ein französisches Gemälde aus dem 19.

Jahrhunderts. Das liegt daran, dass Vincent Van Gogh 18 produktive Monate in Arles verbrachte, als er 1888 dorthin zog und bis zu dem berüchtigten Vorfall, bei dem er sich das Ohr abschnitt, blieb, woraufhin er zur psychiatrischen Behandlung nach Paris zog.

Sein berühmtes gelbes Atelier fiel den Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs zum Opfer, aber das Museum Fondation Vincent van Gogh Arles bewahrt sein Vermächtnis.

Erwähnenswert ist auch der wöchentliche Samstagsmarkt, der mit seinen schätzungsweise 450 Ständen, die alle Arten von Lebensmitteln und Kunsthandwerk anbieten, der größte in der Provence ist.

1. Glacier Bay, Alaska

Ironischerweise ist der diesjährige Spitzenreiter der einzige Ort, an dem Kreuzfahrer das Schiff nicht verlassen können, um ihn zu besuchen.

Stattdessen fahren die Kreuzfahrtschiffe bis zu 10 Stunden an den schneebedeckten Fairweather Mountains, Seelöwen, Braunbären, Bergziegen und natürlich Gletschern vorbei.

(Bringen Sie für eine optimale Sicht ein Fernglas mit.)

Kreuzfahrtschiffe parken in der Regel etwa eine Stunde vor dem Margerie Glacier, einem 21 Meilen langen Gezeitengletscher und Höhepunkt der Inside Passage.

In dieser Zeit haben Sie die beste Gelegenheit, Seehunde zu beobachten und das Kalben von Eisbergen zu hören (wenn Eisbrocken vom Gletscher abbrechen und ins Wasser fallen).

Um den Passagieren diese und weitere Informationen zu vermitteln, gehen Ranger des National Park Service morgens an Bord der Schiffe und halten den ganzen Tag über Vorträge.

Während des Aufenthalts im Glacier Bay National Park ist auch ein Informationsschalter besetzt, um alle dringenden Fragen zur Natur zu beantworten.

Meredith Rosenberg ist eine in New Jersey ansässige Reiseschriftstellerin für den Travel Channel, Conde Nast Traveler und andere.

Quelle: edition.cnn.com