Fernsehen - Die ARD Mediathek ist die erfolgreichste TV-Streaming-Plattform im Jahr 2023

ARD Mediathek ist das erfolgreichste Streaming-Produkt des deutschen Fernsehens im Jahr 2023. Durchschnittlich werden in diesem Jahr täglich rund 2,3 Millionen Menschen erreicht, teilte die ARD-Projektdirektion am Donnerstag in München mit.

Den Angaben zufolge liegt die ARD Mediathek deutlich vor Mitbewerbern wie ZDF Mediathek (1,9 Millionen), RTL+ (800.000) und Joyn (400.000). „Auch bei den jüngeren Nutzern im Alter von 20 bis 49 Jahren liegt die ARD-Mediathek mit 900.000 täglichen Nutzern vorne“, hieß es weiter. Grundlage sind Messdaten aus den AGF- und GfK-Videostudien.

„Die ARD-Mediathek wächst weiter und bleibt Spitzenreiter unter den deutschen TV-Streaming-Portalen“, sagte ARD-Projektleiterin Christine Strobl laut Mitteilung. „Das zeigt, dass wir mit unseren geplanten Reformen auf dem richtigen Weg sind. Ohne unsere In dem Fall zu vernachlässigen.“ Abseits der klassischen Vertriebswege lohnt es sich, die Mediathek zu stärken und Mittel in Richtung Digitales zu verlagern.“

Dokumentarfilme Serien und Romane

Besonders an Dokumentationen und Doku-Serien sowie Romanen interessiert man sich in der ARD-Mediathek. Die erfolgreiche vierte Staffel von „Babylon Berlin“ erreichte 21 Millionen Streaming-Aufrufe. Eine der beliebtesten Serien des Jahres ist Days of Our Lives, die in acht Episoden 13,2 Millionen Mal angesehen wurde. Außerdem gibt es „Asbestos“, dessen fünf Episoden der Bibliotheksserie 9,4 Millionen Streams verzeichneten.

Zu den meistgesehenen Filmen zählen Münsters Tatort: ​​MagicMom (2,3 Millionen Aufrufe) und der Nordsee-Krimi Sörensen Catches Fire mit Bjarne Mädel (2,1 Millionen Aufrufe).

Unter den Dokumentarserien wurde die sechste Staffel von Feuer & Flamme über den Alltag der Feuerwehrleute im Ruhrgebiet fast 4 Millionen Mal angesehen. Erfolgreich waren auch Serien in den Bereichen Sport und Kultur: „Gerechtigkeit – Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ wurde 3,1 Millionen Mal aufgerufen, die Musikerbiografie „Echt – Unsere Jugend“ erreichte 1,7 Millionen Mal.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de