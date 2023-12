Die 5 besten Restaurants in der Innenstadt von Los Angeles

Aber das hat sich in letzter Zeit geändert. In der Innenstadt gibt es jetzt alle möglichen Attraktionen, um Besucher - und Einwohner - zu unterhalten: Der Grand Park, das Broad Museum für zeitgenössische Kunst und die Einkaufsmöglichkeiten auf dem Grand Central Market sind nur eine kleine Auswahl.

Und während Sie die Parks, Museen und so weiter in der Innenstadt genießen, können Sie hier auch etwas essen. Die Restaurantszene in der Innenstadt ist in vollem Gange, hat auch nach 17 Uhr geöffnet und trägt zur wachsenden Attraktivität des Viertels bei. Und die Auswahl ist passend für eine Stadt, die ein globaler Schmelztiegel ist.

Hier sind fünf Restaurants in der Innenstadt von Los Angeles, die von lokalen Köchen hoch geschätzt werden und die Sie vielleicht selbst ausprobieren möchten:

1. Broken Spanish

Mexikanisches Essen ist in L.A. ziemlich leicht zu finden. Aber was tun Sie, wenn Sie einen unvergesslichen, außergewöhnlichen Mexikaner suchen? Kochkollegen gehen gerne ins Broken Spanish, wo Ivan Marquez und Ray Garcia das Sagen haben.

Die Tostada im Broken Spanish wird hoch gelobt: "Seine Tostada auf handgemachter Maistortilla mit Roter Bete, hartgekochtem Ei und eingelegtem Habanero ist überirdisch", schreibt Küchenchef Sammy Monsour, Mitautor des Kochbuchs American Burger Revival".

Haben Sie schon einmal Ente in einem mexikanischen Restaurant gegessen? Die gebratene Ente mit Maulwurf gilt dort als eine weitere Spezialität. Ein weiteres innovatives Gericht ist verkohlter Rotkohl mit Cueritos (Schweinehaut). Die Zutaten der Gerichte reichen von Austern und Jakobsmuscheln bis hin zu Rüben und Pilzen.

Das Broken Spanish gibt an, dass es einen Aufschlag von 3 % auf seine Rechnungen erhebt, um die Krankenversicherung seiner Vollzeitangestellten zu finanzieren, aber die Gäste können diese Gebühr auf Wunsch absetzen lassen.

Broken Spanish: 1050 S. Flower St. Los Angeles, CA, 90015. Anruf: 213-749-1460. $$$

2. Bäco Mercat

Wenn Sie Lust auf südeuropäisch und mediterran inspirierte Gerichte haben, sind Sie hier genau richtig. Als eines der Restaurants der Gruppe von Chefkoch Josef Centeno machen die Fladenbrot-Sandwiches und andere Gerichte hier einen großen Eindruck.

Das Original-Sandwich mit Schweine- und Rinder-Carnitas und Salbitxada (eine Tomatensoße aus der spanischen Region Katalonien) ist ein Favorit der Köche.

"Mit dem Original-Flachbrot-Sandwich von Bäco kann man nichts falsch machen", sagt Chefkoch Tim Goodell, Mitinhaber von Public Kitchen & Bar in L.A. "Das traditionelle Beef Carnitas wird durch die Zugabe von Schweinebauch aufgewertet."

Andere Gerichte, die Aufmerksamkeit erregen: Die Fava Fritter Bäco (mit Feta-Poblano, Kichererbsen und Salmorejo) und das Haus-Granola mit Lebni (ungesüßtem Joghurt) und Honig. Veggie-Liebhaber finden eine Speisekarte voller Angebote. Bäco Mercat hat auch eine große Auswahl an Wein, Cocktails und Bier.

Bäco Mercat: 408 S. Main St. Los Angeles, CA, 90013. Anruf: 213-687-8808. $$

3. Bestia

Wenn Sie einen Italiener suchen, der die Pasta- und Pizzaauswahl aufwertet und eine Reihe von Menüpunkten anbietet, die weit über die traditionelle Küche hinausgehen, dann gehen Sie ins Bestia. Das industrielle Konzept des Restaurants stammt von den Köchen und Gründern Genevieve Gergis und Ori Menshe.

Sie sind Meister der rustikalen italienischen Küche. Nehmen Sie zum Beispiel den gegrillten ganzen Branzino. Er wird mit Erbsenranken, gebratenen Kräutern und gegrillter Zitrone serviert. Chefkoch und TV-Persönlichkeit Nathan Lyon beschreibt es als "Einfachheit in Reinkultur". Wenn Sie jemals gezögert haben, Fisch zu bestellen, weil Sie befürchteten, dass er trocken, geschmacklos und ohne Säure ist, wird Bestia Ihre Meinung ändern.

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Ein weiteres interessantes Gericht, das die Aufmerksamkeit der Köche der Stadt auf sich zieht, sind die Gnocchetti mit Knochenmark und Spinat.

Auf der Speisekarte finden Sie auch eine schöne Auswahl an Desserts wie Ahorn-Ricotta-Fritters und warme Birnen-Ricotta-Torte.

Bestia: 2121 E. 7th Place, Los Angeles, CA 90021. Anruf: 213-514-5724. $$$

4. Sarita's Pupuseria

Dieses Lokal hat einen Namen, den man lustig aussprechen kann, und ein Essen, das man sich merken kann. Sie gehört zu den Anbietern auf dem beliebten Grand Central Market in L.A.. Sie können an der Theke Platz nehmen oder Ihre Bestellung woanders abgeben.

Die Besitzerin Sara Clark serviert köstliche salvadorianische Gerichte, die auf Familienrezepten beruhen.

Chefkoch Sammy Monsour schwärmt von den Kaktus-Pupusas: "Ich bin verrückt nach ihnen. Sie werden auf Bestellung zubereitet, sind brennend heiß, haben eine tolle Kruste und sind mit viel Käse überbacken." Eine weitere Pupusa auf dem Radar der Köche: die Loroco (eine essbare mittelamerikanische Blume).

Neben den beliebten Pupusas (ein dicker Maiskuchen mit herzhaften Füllungen) gibt es auch gebratene Kochbananen, salvadorianische Eintöpfe und vegetarische Gerichte.

Sarita's Pupuseria: 317 S. Broadway, Los Angeles, CA 90013. Anruf: 213-626-6320. $

5. Wurstküche

Wenn man an die typische Küche von Südkalifornien denkt, kommt einem wahrscheinlich nicht die deutsche Küche mit einem gewissen Etwas in den Sinn. Aber Wurstküche könnte das ändern. Das Restaurant bezeichnet sich selbst als "Lieferant von exotischen Grillwürsten".

Zu diesem Zweck ist die Enten- und Speckwurst ein guter Startpunkt. Küchenchef Tim Goodell schreibt, dass er süchtig danach ist: "Mit zartem Fleisch und einem würzigen Jalapeño-Kick ist die Kombination der Zutaten wirklich einzigartig. Ich versuche, jedes Mal etwas anderes zu bestellen, aber es gelingt mir nicht.

Und was passt besser zu einer guten Wurst als knusprige, zweimal frittierte belgische Pommes frites? Sie können sie mit einer Vielzahl von Dips bestellen, darunter Curry-Ketchup und Pesto-Mayo.

Wenn Sie es wirklich exotisch mögen, gibt es auch Klapperschlange und Kaninchen auf einem frisch gebackenen Brötchen. Dazu gibt es eine große Auswahl an deutschen und belgischen Bieren vom Fass.

Wurstküche: 800 E. 3rd St., Los Angeles, CA 90013. Anruf: 213-687-4444. $$ (Es gibt auch einen Standort in Venice)

