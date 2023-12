Dichter Nebel im Großraum Chicago führte zu Verspätungen und Annullierungen am Midway Airport vor dem geschäftigen Weihnachtsabend

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat für den größten Teil des Sonntagmorgens eine Bodensperre auf dem Chicagoer Flughafen Midway verhängt, die jedoch inzwischen wieder aufgehoben wurde.

Es gibt nun eine verbleibende FAA-Bodenverspätung, die im Durchschnitt etwa 2 Stunden für ankommende Flüge beträgt, berichtet die FAA.

"Dichter Nebel hält heute Morgen in der Region an, aber es wird erwartet, dass er sich bis zum Nachmittag allmählich auflöst", so der US National Weather Service Chicago Illinois in einem Facebook-Post. "Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in den nächsten Stunden unterwegs sind. Für diejenigen, die mit dem Schlitten unterwegs sind, wird empfohlen, die Nasenlichter ihrer Rentiere zu benutzen."

Chicago Midway ist das viertgrößte Drehkreuz von Southwest Airlines. Ein Sprecher erklärte gegenüber CNN, dass man "alle Hände voll zu tun" habe, um den Kunden bei der Bewältigung der Wetterprobleme am Sonntag zu helfen, einschließlich der Unterbringung von Kunden auf alternativen Flügen.

"Wir haben weiterhin einige Verspätungen und Umleitungen, da der Nebel ein Faktor bleibt", sagte die Fluggesellschaft, "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten für unsere Kunden, während wir daran arbeiten, sie sicher an ihr Ziel zu bringen."

Southwest hatte während des Feiertagswochenendes täglich 200 Abflüge in Midway geplant und mindestens 58 Flüge wurden am Sonntag gestrichen, so die Fluggesellschaft in ihrer Erklärung.

Landesweit sind die Verspätungen und Annullierungen bei Southwest und den anderen Fluggesellschaften an diesem Feiertagswochenende gering geblieben.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com