Sturmtief - Der Weihnachtsmarkt in Rostock öffnet wegen „Zoltan“ verspätet.

Aufgrund des Sturms Zoltan öffnet der Weihnachtsmarkt in Rostock am Freitag zwei Stunden später, um 13 Uhr. Dies sei nach Rücksprache mit allen Partnern und zuständigen Behörden entschieden worden, teilte die Großmarkt Rostock GmbH mit. Der Weihnachtsmarkt war wegen des Unwetters am frühen Donnerstag geschlossen. Freitag ist der letzte Tag des Marktes, der am 27. November eröffnet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bis Freitagnachmittag vor orkanartigen Windböen, vor allem entlang der Küste westlich von Rostock bis nach Vorpommern.

Weihnachtsmarkt Rostock

Quelle: www.stern.de