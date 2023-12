Weihnachten - Der Vorsitzende des Staatskongresses fordert Engagement für den Frieden

In seiner Weihnachtsbotschaft rief der Vorsitzende des NRW-Landtags Andre Cooper alle Bürger dazu auf, sich in dieser Krisenzeit für eine friedlichere Welt einzusetzen. Der ranghöchste Politiker des Landes sagte in einer am Freitag in Düsseldorf veröffentlichten Erklärung, dass ein Jahr voller schlechter Nachrichten zu Ende gehe. „Fast täglich erreichen uns Bilder von Katastrophen, Krieg und Terror.“ Viele Landsleute seien direkt betroffen und fürchten um Freunde oder Verwandte.

„Der anhaltende Krieg in der Ukraine, der abscheuliche Terror der Hamas gegen die Menschen in Israel und Gaza, der blinde Hass auf die Juden in diesem Land – all das bewegt und berührt uns, beunruhigt uns und fordert uns zutiefst heraus“, betonen Christdemokraten. Im Weihnachtsevangelium heißt es „Friede zwischen Erde und Menschen“. „Lasst uns alle zusammenkommen, um unserer Welt zu helfen, dieses Versprechen zu verwirklichen.“

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de