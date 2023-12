Der Vorsitzende des Staatskanzleramts, Wintermyer, gibt seinen Rücktritt bekannt

Der hessische Bundeskanzler Axel Wintermeyer (CDU) hat seinen Rücktritt aus der Landesregierung angekündigt. Der 63-Jährige sagte am Freitag in Wiesbaden, er wolle „neuen jungen Leuten“ in der Partei die Chance geben, Verantwortung zu übernehmen. Wintermeyer ist seit 2010 Bundeskanzler.