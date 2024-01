Der Süden steht erneut im Fadenkreuz von Unwettern, da die mehrtägige Bedrohung durch großen Hagel und Tornados anhält

Nach Angaben des Storm Prediction Center besteht für Teile der Golfküste, der Südostküste und des mittleren Südens ein leichtes Unwetterrisiko der Stufe 2 von 5, wobei Städte wie Jacksonville (Florida), Memphis (Tennessee) und Orlando (Florida) zum Risikogebiet gehören.

Die wichtigsten Unwettergefahren am Donnerstagabend sind schädliche Winde, großer Hagel und vereinzelte Tornados.

Ein Dutzend Häuser wurden zerstört und etwa 20 weitere beschädigt, nachdem ein Tornado am Donnerstagabend in der Nähe von Hosford, Florida, niedergegangen war, wie der Leiter des Notfallmanagements von Liberty County mitteilte. Hosford liegt etwa 30 Meilen westlich von Tallahassee.

In einem Telefongespräch mit CNN sagte Direktorin Rhonda Lewis, dass nach einem Einschlag alle Personen gefunden wurden und keine Verletzungen zu beklagen sind.

Es besteht ein allgemeines Unwetterrisiko der Stufe 1 von 5, das fast 20 Millionen Menschen von Arkansas bis Florida einschließt. Zu diesem Gebiet gehören Städte wie Tampa in Florida und Birmingham in Alabama.

Außerdem besteht die Gefahr von Sturzfluten an der Golfküste vom südöstlichen Louisiana bis zum Florida Panhandle. In Orten wie New Orleans, Mobile, Alabama, und Pensacola, Florida, könnte es zu sintflutartigen Regenfällen kommen, die zu Sturzfluten führen könnten.

"An einzelnen Orten sind Regenmengen von bis zu 10 bis 15 cm möglich", so der Nationale Wetterdienst in New Orleans.

Weitere Unwetter am Freitag über Dallas

Am Freitag wird es erneut zu schweren Unwettern kommen, wenn ein weiteres Sturmsystem über den Süden zieht. Mehr als 50 Millionen Menschen werden von Unwettern bedroht sein, darunter auch riesiger Hagel und Tornados.

Tornadobeobachtung vs. Tornado-Warnung

Das Unwetterzentrum hat für Teile von Osttexas, einschließlich der Gegend um Dallas, ein erhöhtes Unwetterrisiko" der Stufe 3 von 5 ausgegeben.

"Wir werden die Woche mit einer weiteren Runde von Schauern und Stürmen abschließen, wenn am Freitag ein starkes System über unsere Region zieht", sagte das NWS-Büro in Fort Worth, Texas. "Großer Hagel bis hin zu sehr großem Hagel (2+ Zoll) und schädliche Winde werden die Hauptgefahren darstellen, wobei vereinzelte Tornados möglich sind."

Wie sich Hagel bildet

Diese Bedrohung folgt auf die Unwetter vom Mittwochabend, die in Teilen von Texas weichballgroßen Hagel brachten.

Es besteht ein größeres Unwetterrisiko, das sich von Teilen des südlichen Oklahoma bis nach Südtexas erstreckt. Städte wie Houston, San Antonio und Austin gehören zu diesem "leichten Risiko" der Stufe 2 von 5 für Unwetter.

Auch in diesem Gebiet besteht eine erhebliche Gefahr von Hagelschlag, der einen Durchmesser von bis zu 2 Zoll haben kann, sowie von Sturmböen.

Darüber hinaus sind am Freitag in Teilen des Südens fast 40 Millionen Menschen von Unwettern der Stufe 1 von 5 "geringes Risiko" betroffen. Ein Gebiet erstreckt sich vom südlichen Oklahoma bis nach Südtexas. Das andere Gebiet umfasst große Teile des Südostens und schließt Städte wie Miami, Jacksonville in Florida, Raleigh in North Carolina und Charlotte in North Carolina ein.

Neben der Gefahr von vereinzelten Gewittern sind auch sehr starke Regenfälle und Sturzfluten zu befürchten.

"Es werden dreitägige Niederschlagssummen von 1 bis 3 Inch erwartet, wobei örtlich höhere Mengen von 3 bis 6 Inch möglich sind. Das meiste davon wird die derzeitigen Dürrebedingungen in NE FL/SE GA lindern, aber es wird wahrscheinlich zu einigen vorübergehenden lokalen Überschwemmungen und möglicherweise zu erheblichen Flussanstiegen in einigen Einzugsgebieten führen", so das NWS-Büro in Jacksonville, Florida.

Bis Samstag werden die meisten Unwetter abklingen. Entlang der Golfküste besteht jedoch weiterhin ein "geringes Risiko" der Stufe 1 von 5 für Unwetter.

Auch wenn die Vorhersage noch unsicher ist, könnte es in Orten wie New Orleans, Montgomery, Alabama und Tallahassee, Florida, zu schädlichen Winden, Hagel und sogar zu einzelnen Tornados kommen.

