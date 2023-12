Volleyball - Der SSC verlor knapp gegen Meister Stuttgart

Der SSC Palmberg Schwerin konnte sich Mitte Oktober im Supercup mit 1:3 gegen Allianz MTV Stuttgart nicht revanchieren. Am Dienstagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski im ersten Spiel der Volleyball-Bundesliga mit 2:3 (13:25, 25:20, 20:25, 28:26, 12:15) und verlor gegen den Meister. Damit gehen die Mecklenburger im zehnten Ligaspiel der Saison erstmals als Verlierer vom Platz, sind aber weiterhin Tabellenführer.

Schwerin erreichte in der ersten Runde nur 4:4 mit dem Titelverteidiger. Stuttgart führte dann mit 7:4. SSC versuchte, wieder ins Spiel zu kommen, hatte aber große Probleme beim Fangen und Blocken und geriet deutlich in Rückstand.

Doch in der zweiten Runde sahen die Zuschauer im Scharena-Stadion eine andere Gastmannschaft. Der SSC dominierte fast von Anfang bis Ende und glich schließlich den Spielstand aus. Die nächste Wende kam in der dritten Runde. Stuttgart war wieder klar die bessere Mannschaft und schien auch im vierten Satz der Sieger zu sein. Doch Schwerin entschärfte den Matchball in einer hart umkämpften Schlussphase und zwang das Spiel in den Tiebreak.

MTV gewinnt hier eindeutig. Dennoch ging der SSC mit einem Punkt und zwei Satzgewinnen nach Hause.

