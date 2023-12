Der Präsidentschaftswahlkampf im Zeitalter des Coronavirus nimmt Fahrt auf

Wenn sich die Kandidaten auf die Straße wagen, wird ein vertrautes Transportmittel, der Wahlkampfbus, wahrscheinlich auf dem Boden bleiben, da enge Quartiere eine soziale Distanzierung fast unmöglich machen.

Bis vor kurzem haben sich die Kandidaten hauptsächlich auf die sozialen Medien verlassen, um die Wähler zu erreichen. Aber dieses Medium und der Wahlkampf von zu Hause aus - oder von der eigenen Veranda aus, wie es Warren Harding 1920 am Ende einer anderen Pandemie tat - können den persönlichen Kontakt mit den Wählern nicht ausreichend ersetzen.

Flugzeuge spielen im US-Präsidentschaftswahlkampf schon seit Jahrzehnten eine Rolle. Als Luftfahrthistoriker, der die Entwicklung des allgemeinen Luftfahrtsektors aufmerksam verfolgt, denke ich, dass die Pandemie ihre Bedeutung im Jahr 2020 erhöht hat und die Kandidaten zwingt, Flugzeuge strategischer einzusetzen, da sie die schnellste und sicherste Art der Wahlwerbung sind.

Kampagnen nehmen Fahrt auf

Der Einsatz von Flugzeugen im Präsidentschaftswahlkampf hat sich von etwas so Gewagtem - ja sogar Todesverachtendem -, das für Schlagzeilen sorgte, zu einem praktischen, notwendigen Instrument entwickelt.

Heute ist es die sicherste Art für Kandidaten zu reisen - nicht nur wegen der Sicherheitsbilanz der Luftfahrt, sondern auch wegen der Gefahren, denen die Kandidaten inmitten der Pandemie ausgesetzt sind.

Als die Große Depression die Präsidentschaftswahlen von 1932 überschattete, glaubte der New Yorker Gouverneur Franklin D. Roosevelt, dass das Land auf eine mutige Führung reagieren würde. Seine Kampagne entwickelte einen Plan, um mit dem Protokoll zu brechen und die Nominierung der Demokraten für das Amt des Präsidenten persönlich entgegenzunehmen - und das auf dramatische Weise.

Roosevelts Sekretär Guernsey Cross charterte in Zusammenarbeit mit American Airways - heute American Airlines - einen Ford Tri-Motor, ein Standard-Verkehrsflugzeug der frühen 1930er Jahre, um den Gouverneur von Albany nach Chicago zu fliegen. In einem Jahr, in dem nur 474.000 Amerikaner mit Verkehrsflugzeugen reisten, erregte der Flug die Aufmerksamkeit der Medien.

Das Flugzeug hob am 2. Juli 1932 gegen 8.30 Uhr ab und kam nach Zwischenstopps in Buffalo und Cleveland um 16.30 Uhr in Chicago an, zwei Stunden später als geplant, weil das Wetter schlecht war. Roosevelt nutzte die Zeit, um an seiner Rede zu arbeiten. Am Abend nahm er die Nominierung persönlich entgegen und versprach den Amerikanern einen "New Deal".

Roosevelts Flug führte jedoch nicht sofort zu weiteren Flugreisen des Präsidenten. Obwohl die First Lady Eleanor Roosevelt das Flugzeug ausgiebig nutzte, wurden Flugreisen als zu riskant für den Präsidenten angesehen. Erst 1943 flog Roosevelt als Präsident mit einem Militärflugzeug zur Casablanca-Konferenz in Marokko, um an einem wichtigen Strategietreffen mit Winston Churchill teilzunehmen.

Privatflugzeuge gewinnen an Bedeutung und geraten unter Beschuss

Als John F. Kennedy während des Präsidentschaftswahlkampfs 1960 als erster Kandidat sein eigenes Privatflugzeug - eine Convair CV-240 - für den Wahlkampf benutzte, waren Flugreisen von Präsidenten bereits weit verbreitet.

Es ist wahrscheinlich übertrieben zu behaupten, dass das Flugzeug - das er nach seiner kleinen Tochter "Caroline" nannte - Kennedy den Sieg in dem hart umkämpften Rennen sicherte, wie The Smithsonian behauptet.

Aber es ermöglichte Kennedy, mehr als 225.000 Meilen zu reisen und seinen Wahlkampf effizienter zu gestalten. Seitdem haben Präsidentschaftskandidaten während ihrer Wahlkämpfe ausgiebig von Privatflugzeugen Gebrauch gemacht. Die meisten Wahlkampfflugzeuge werden gechartert oder gehören dem Wahlkampf.

Bis zur Finanzkrise 2008 war der Wahlkampf mit Privatflugzeugen nicht besonders umstritten. Als die Nation in die Große Rezession stürzte, gerieten die Vorstandsvorsitzenden der Automobilindustrie in die Kritik, weil sie Firmenflugzeuge benutzten, um zu Kongressanhörungen nach Washington, D.C. zu fliegen, bei denen es um die riesigen Rettungspakete ging, die die Industrie von der Regierung erhalten hatte. Die heftigen öffentlichen Reaktionen führten zu einem drastischen Rückgang des Marktes für Geschäftsflugzeuge. Diese Reaktion könnte eine Erklärung für die Wahlkampftour des damaligen Senators Barack Obama im Jahr 2008 sein, bei der er ein historisches Verkehrsmittel dem neuen umstrittenen vorzog.

Im Jahr 2012 waren die Erinnerungen an die Kontroverse von 2008 jedoch verblasst, und die Kandidaten nutzten wieder Privatjets für Wahlkampfreisen. Mitt Romney mietete eine MD-83 aus dem Jahr 1990, während sein Amtskollege Paul Ryan eine DC-9-32 aus dem Jahr 1970 nutzte. Beide Flugzeuge mit dem Slogan "Believe in America" wurden erstmals bei einer Wahlkampfveranstaltung in Lakeland, Florida, eingesetzt.

Der vielleicht sichtbarste Einsatz eines Privatflugzeugs in einer Präsidentschaftskampagne war jedoch Donald Trumps Einsatz seiner eigenen Boeing 757 im Präsidentschaftswahlkampf 2016.

Trump nutzte das Flugzeug, auf dem sein Name prangte, als Kulisse bei Wahlkampfveranstaltungen (siehe das Foto oben in diesem Artikel). Das Flugzeug ermöglichte ihm also nicht nur ein einfaches und ausgedehntes Reisen, sondern half ihm auch, bei jedem Wahlkampfstopp für seine persönliche Marke Trump zu werben.

Sicherheit während der Pandemie

Obwohl sich die kommerzielle Luftfahrt seit Beginn der COVID-19-Pandemie etwas erholt hat, haben sich Privatflugzeuge wieder als die sicherste Art des Reisens erwiesen. Sie ermöglichen eine bessere Kontrolle über die Passagiere und erleichtern die soziale Distanzierung. Sowohl die Air Force One als auch Privatflugzeuge spielen bei den Präsidentschaftswahlen 2020 eine wichtige Rolle.

Beide Kandidaten sind in den Siebzigern und damit einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Der Secret Service wird weiterhin Vorkehrungen treffen, um Präsident Trump in der Air Force One zu schützen. Und Bidens Kampagne kann die Gesundheitsrichtlinien in einem Privatflugzeug leichter durchsetzen, insbesondere die Protokolle über Masken und soziale Distanzierung. Obwohl sich die Biden-Kampagne gegen das Leasing eines eigenen Kampagnenflugzeugs entschieden hat, kann Biden bei Bedarf - wie bei seiner jüngsten Reise nach Kenosha, Wisconsin - auf Privatflugzeuge zurückgreifen und wird dies zweifellos auch tun.

Die Präsidentschaftswahlen 2020 begannen in einer Zeit, in der sich Präsident Trump und Joe Biden in den ersten Monaten weitgehend zurückgezogen haben. Während Trump und Biden in den letzten Wochen des Wahlkampfs versuchen, ihre Botschaften zu verbreiten, werden beide Flugzeuge nutzen, wenn es nötig ist und wenn sie es für das Beste halten, was sie in ihrem jeweiligen Rennen um das Weiße Haus tun können.

Janet Bednarek ist Professorin für Geschichte an der University of Dayton.

Quelle: edition.cnn.com