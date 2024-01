Der Kongress steht vor einer Krise im In- und Ausland, da 2024 die Spaltung zwischen den Parteien vertieft wird

Das Rennen um das Weiße Haus wird eine wichtige Rolle dabei spielen, was auf dem Capitol Hill erreicht wird - und was nicht -, und das Gleichgewicht der Macht im Kongress steht auf dem Spiel, da wichtige Senats- und Repräsentantenhauswahlen anstehen.

Die dringlichsten Themen sind die beiden Fristen für die Schließung der Regierung im Januar und Februar sowie die unter hohem Druck stehenden Bemühungen um eine Einigung über die Grenzsicherung und die Hilfe für die Ukraine und Israel. Es ist jedoch alles andere als klar, ob die Gesetzgeber in der Lage sein werden, einen Konsens über die Grenzsicherung und die Auslandshilfe zu erzielen und eine Schließung der Regierung zu verhindern.

Da die Wahlen im Jahr 2024 die politische Landschaft zunehmend dominieren, könnte ein Konsens noch schwieriger werden, da Parteienstreitigkeiten auf dem Capitol Hill immer schwieriger zu überwinden sein könnten.

Verhandlungen über Grenzsicherung dauern an

Die Verhandlungsführer des Senats bemühen sich um eine Einigung über die Grenzsicherheit, die u. a. mit der Hilfe für die Ukraine und Israel verknüpft werden könnte, während die Republikaner darauf bestehen, dass ein Hilfspaket mit größeren Änderungen der Grenzsicherheitspolitik einhergeht.

Das Repräsentantenhaus und der Senat werden erst nächste Woche zur Abstimmung zurückkehren, aber die Gespräche über die Grenzsicherheit wurden während der Ferienpause fortgesetzt. Die Senatoren, die an den Gesprächen beteiligt sind, haben sich seit der Unterbrechung der Kammer für die Pause unterhalten - und die Gesetzgeber und Mitarbeiter haben sich aus der Ferne getroffen, so ein mit den Verhandlungen vertrauter Senatsmitarbeiter.

Die Verhandlungen über ein mögliches Abkommen sind eine große Herausforderung, auch weil Grenzsicherheit und Einwanderung seit langem zu den umstrittensten politischen Themen auf dem Capitol Hill gehören.

Der Versuch, eine Einigung zu erzielen, während das Rennen um die Präsidentschaft an Fahrt aufnimmt, stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, zumal die harte Rhetorik in Bezug auf die Einwanderung und die Grenze seit langem ein hervorstechendes Merkmal der Kampagnen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ist.

Im Dezember erklärten der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und der Minderheitenführer Mitch McConnell in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Verhandlungsführer "ermutigende Fortschritte" machten, dass aber "schwierige Fragen bleiben".

"Wir hoffen, dass die Verhandlungsführer die verbleibenden Probleme lösen und der Senat zu Beginn des neuen Jahres zügig über das Zusatzpaket zur nationalen Sicherheit entscheiden kann", so die beiden.

Wenn die Verhandlungsführer des Senats eine Einigung erzielen, die die Kammer passieren kann, könnte ein Paket für Grenzsicherheit und Auslandshilfe im von der GOP kontrollierten Repräsentantenhaus, in dem eine große Zahl von Republikanern gegen weitere Hilfe für die Ukraine ist, immer noch einen schweren Stand haben.

Streit um die Finanzierung der Regierung zeichnet sich ab

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wird sich bei seiner Rückkehr nach Washington einem äußerst knappen Abstimmungsergebnis gegenübersehen, was seine bisher größte Herausforderung für die Führung des Repräsentantenhauses sein könnte, wenn es um die Finanzierung der Regierung geht.

Es ist ein seltenes Ereignis, dass der Kongress zu Beginn des neuen Jahres nicht nur eine, sondern gleich zwei Fristen für die Schließung der Regierung einhalten muss - am 19. Januar und am 2. Februar.

Der Kongress hat Mitte November ein Überbrückungsgesetz verabschiedet, mit dem die Finanzierung der Regierung bis zum 19. Januar verlängert wird, unter anderem für die Bereiche Militärbau, Veteranenangelegenheiten, Verkehr, Wohnungsbau und das Energieministerium. Der Rest der Regierung wird bis zum 2. Februar finanziert.

Ziel war es, den Gesetzgebern mehr Zeit für die Verabschiedung von Haushaltsgesetzen für das gesamte Jahr einzuräumen, doch die Zeit bis zu den sich rasch nähernden Fristen ist nun sehr knapp.

In Ermangelung einer umfassenderen Einigung wird der Kongress gezwungen sein, erneut ein Überbrückungsgesetz zu verabschieden, aber prominente Gesetzgeber warnen bereits vor der Möglichkeit eines Überbrückungsgesetzes, einer so genannten Continuing Resolution (CR), die ein ganzes Jahr dauern würde.

"Eine CR ist für ein Jahr einfach inakzeptabel. Es ist verheerend, besonders für die Verteidigung, und wir haben all diese Kriege am Laufen, also müssen wir eine Einigung über die oberste Linie erreichen und so schnell wie möglich zu einem Ergebnis kommen", sagte McConnell im Dezember.

Nach der Wahl Johnsons zum Sprecher signalisierten einige Konservative, dass sie ihm Zeit geben würden, sich im Amt zurechtzufinden, nachdem der frühere Sprecher Kevin McCarthy durch eine konservative Revolte abgesetzt worden war. Es sind jedoch bereits erste Risse zu erkennen, und es ist nicht klar, wie viel Zeit der neue Sprecher noch bekommen wird.

Johnson wird seine knappe Mehrheit auch durch das Amtsenthebungsverfahren der GOP gegen Präsident Joe Biden lenken müssen, das in den kommenden Wochen auf dem Prüfstand stehen wird.

Im Dezember stimmten die Republikaner im Repräsentantenhaus dafür, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden zu formalisieren, da ihre Untersuchung einen kritischen Punkt erreicht und der Druck von rechts wächst.

In einer Abstimmung mit 221:212 Stimmen unterstützten alle GOP-Mitglieder die Resolution zur Formalisierung der Untersuchung. Die Untersuchung hat sich jedoch schwer getan, ein Fehlverhalten des Präsidenten aufzudecken, was für gemäßigte republikanische Abgeordnete in umkämpften Bezirken eine politische Belastung darstellen könnte.

Die GOP-Führung hat deutlich gemacht, dass die Formalisierung der Untersuchung nicht bedeutet, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten unausweichlich ist, auch wenn der Druck innerhalb der Partei und der republikanischen Basis wächst.

"Wir werden dem Ergebnis dieser Untersuchung nicht vorgreifen, weil wir das nicht können", sagte Johnson im Dezember gegenüber Reportern. "Das ist kein politisches Kalkül. Wir halten uns an das Gesetz, und wir sind das Team der Rechtsstaatlichkeit, und daran werde ich mich halten."

Morgan Rimmer, Kristin Wilson und Annie Grayer von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com