Handball - Der HSV Hamburg kassiert eine schwere Niederlage gegen Spitzenreiter SC Magdeburg

Hamburg startete mit einer herben Niederlage in der Handball-Bundesliga in die Rückrunde. Im letzten Heimspiel des Jahres verlor Norddeutschland am Dienstagabend vor 6.022 Zuschauern in der Barclays Arena nach einer desaströsen ersten Halbzeit 28 Minuten und 43 Sekunden (9:27). Tabellenführer und Vereinsweltmeister Magdeburg. Das Team von Cheftrainer Thorsten Jansen musste die elfte Saisonniederlage hinnehmen. Hamburgs bester Werfer ist Casper Ulrich Mortensen mit 8 Toren.

Erst in den Anfangsminuten erwiesen sich die Hanseaten als starker Gegner, hatten dann aber zunehmend Probleme, den Angriff der Magdeburger zu stoppen und erfolgreich abzuschließen. Mit einer 27:9-Führung der Auswärtsmannschaft war das Spiel zur Halbzeit entschieden.

Nach der Pause hörte der SCM auf, stark zu spielen, so dass die Hamburger stärker ins Spiel einsteigen konnten. Der HSVH nutzte seine Chancen besser, ging mit 19:16 sogar in den zweiten Durchgang, konnte einen klaren Scheiter aber nicht verhindern. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Hanseaten am 23. Dezember (20:30 Uhr) beim TBV Lemgo Lippe.

Handball-Sportverein Hamburg

Quelle: www.stern.de