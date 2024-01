Der Greenliner" von Etihad zeigt einen Ausblick auf eine nachhaltigere Zukunft der Luftfahrt

Die Flüge waren Teil eines Programms mit dem Namen "Greenliner", das von Etihad Airways, der nationalen Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, als Testumgebung für nachhaltige Lösungen im Luftverkehr durchgeführt wird.

Der kommerzielle Luftverkehr war im Jahr 2021 für etwas mehr als 2 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, was darauf hindeutet, dass er einen bescheidenen Beitrag zum Klimawandel leisten kann. Diese Zahl sagt jedoch nicht alles aus, denn der Flugverkehr wirkt sich auf komplexere Weise auf das Klima aus als nur durch Kohlenstoffemissionen, und seine Auswirkungen werden in Zukunft voraussichtlich noch zunehmen, da immer mehr Menschen fliegen wollen.

Während erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge klare Wege zur Dekarbonisierung von Sektoren wie Strom und Straßenverkehr bieten, ist dies für die Luftfahrtindustrie weniger einfach.

Daher ist die Branche nicht auf dem besten Weg, ihr Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen, und setzt darauf, dass zwei Drittel dieses Übergangs durch nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) erreicht werden. SAF wird aus Abfallprodukten hergestellt und kann die Emissionen im Durchschnitt um 80 % senken, macht aber derzeit nur 1 % des weltweit verwendeten Flugzeugtreibstoffs aus. Das muss sich ändern, und zwar schnell.

Aus diesem Grund ist SAF eines der Schlüsselelemente des Greenliner"-Programms. "Es ist im Wesentlichen ein Aufruf zum Handeln", sagt Mariam AlQubaisi, Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit bei Etihad. "Die Idee entstand Ende 2019, um eine Botschaft an die Branche zu senden: Lasst uns alles Mögliche tun, um zu dekarbonisieren." Das Programm basiert auf dem Boeing 787 Dreamliner, aber Etihad hat eine ähnliche Initiative namens Sustainable50, die dem Airbus A350 gewidmet ist. Seit seinem Start hat sich Greenliner für die Einführung von SAF eingesetzt und Probleme wie Plastikmüll und ineffiziente Flugrouten in Angriff genommen.

Der Name "Greenliner" wird häufig für ein bestimmtes 787-Flugzeug verwendet, das AlQubaisi als "Maskottchen" des Programms bezeichnet. Es überrascht nicht, dass es grün gestrichen ist - was, wie sie sagt, eine Möglichkeit ist, dem Vorwurf des Greenwashing vorzubeugen.

"Jedes Projekt, das eine Fluggesellschaft auf den Weg bringt, wird immer unter dem Gesichtspunkt des Greenwashings geprüft", erklärt sie. "Die grüne Lackierung des Flugzeugs war eine Möglichkeit, dies in Frage zu stellen und zu sagen, dass es einem bestimmten Zweck dient. Wir bekennen uns zu unseren Emissionen: Wir sagen: Ja, wir sind ein großer Emittent - aber wir tun etwas dagegen."

Eine schnelle Lösung

Etihad beförderte die Delegierten nach Sharm El Sheik in Ägypten, wo die COP27 stattfand, und fügte eine Zwischenlandung zu seinem regulären Flug von Washington Dulles nach Abu Dhabi hinzu. Der Flug wurde als "emissionsfrei" bezeichnet, da er vollständig mit SAF betrieben wurde - doch verwirrenderweise wurde in den Flugzeugen herkömmliches Kerosin verwendet.

Diese offensichtliche Absurdität verdeutlicht die Probleme, die sowohl mit der SAF-Infrastruktur als auch mit der Kommunikation grüner Initiativen verbunden sind. Das Flugzeug hatte kein SAF an Bord, weil die geltenden Vorschriften die Verwendung von mehr als 50 % SAF für kommerzielle Flüge verbieten, da nicht alle Triebwerke für höhere Konzentrationen zugelassen sind. Außerdem verfügen nicht alle Flughäfen über die entsprechende Infrastruktur, und der grüne Treibstoff muss aus einer Produktionsstätte in der Nähe des Flughafens stammen, damit die Verringerung der Flugemissionen nicht durch die Transportemissionen zunichte gemacht wird.

Daher kaufte Etihad eine für den Flug ausreichende Menge SAF und lieferte den Treibstoff an den internationalen Flughafen von Los Angeles, der über die erforderliche Infrastruktur und Einrichtungen verfügt. Dort wurde der SAF zusammen mit herkömmlichem Treibstoff in das Betankungssystem des Flughafens integriert und von allen Flugzeugen verwendet, die an diesem Tag betankt wurden. Dieses System nennt sich "Book & Claim" und ist derzeit die einzige Möglichkeit für einen Flug zu behaupten, dass er zu 100 % mit SAF betrieben wird. Die Emissionen werden einfach an anderer Stelle kompensiert und nicht für einen bestimmten Flug.

AlQubaisi nennt es eine "schnelle Lösung", bis sich die Vorschriften ändern, aber damit SAF weiter verbreitet wird, sind weitere Fortschritte erforderlich. "Der Preis von SAF ist vier- bis fünfmal so hoch wie der von herkömmlichem Düsenkraftstoff, und das Angebot ist begrenzt. Nur zwei Stellen dürfen es zertifizieren. Solange wir also nicht mehr haben und die Regierungen nicht eingreifen, um Anreize für die Produktion zu schaffen, wird SAF weiterhin nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen", sagt sie.

Etihad hat SAF ausgiebig in einer Reihe von "EcoFlights" eingesetzt, bei denen die 787- und A350-Flotte der Fluggesellschaft zur Bewertung neuer Nachhaltigkeitsinitiativen genutzt wird. Den Höhepunkt bildete der bisher umweltfreundlichste Flug der Fluggesellschaft, ein Flug von London Heathrow nach Abu Dhabi am 23. Oktober 2021. Nach Angaben von Etihad konnten die Emissionen auf diesem Flug insgesamt um 72 % gesenkt werden, indem 38 % SAF (über "Book & Claim") eingesetzt und eine Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen wurden, wie die Reduzierung von Einwegplastik um 80 % und die Auslieferung des Gepäcks durch elektrische Traktoren.

Es war auch der erste kommerzielle Flug, bei dem eine neuartige Methode zur Emissionsbekämpfung getestet wurde, indem Navigation und künstliche Intelligenz eingesetzt wurden, um die Bildung von Kondensstreifen zu vermeiden. Dabei handelt es sich um Kondensstreifen, die sich bilden, wenn Eiskristalle mit den Abgasen von Flugzeugtriebwerken verschmelzen, und die zu vorübergehenden Wolken führen, die die Wärme einschließen und erheblich zur Erwärmung des Luftverkehrs beitragen. Eine Änderung der Flugroute oder der Flughöhe kann jedoch erheblich helfen. "Die Erwärmung, die man vermeidet, indem man einfach ein wenig mehr Zeit für die Reise einplant, beträgt bis zu 60 %, wenn nicht sogar mehr", sagt AlQubaisi. "Das Schöne daran ist, dass dies über spezielle Algorithmen geschieht, die das System intelligenter machen, je mehr wir es nutzen.

Eine grünere Zukunft?

Bei den "EcoFlights" von Etihad wurde eine Reihe von Technologien und Techniken zur Emissionsreduzierung erprobt, z. B. ein optimierter Steigflug und ein kontinuierlicher Sinkflug, das Anlassen der Triebwerke in letzter Minute, Rollvorgänge mit nur einem Triebwerk und das Waschen des Triebwerks mit einem speziellen Schaum, der die Effizienz verbessert, indem er die Ablagerungen verringert.

Viele dieser Techniken haben inzwischen Eingang in den Alltagsbetrieb gefunden, und in Anerkennung dieser Bemühungen wurde Etihad bei den jährlichen Airline Ratings Awards zur Umweltfluggesellschaft des Jahres 2022" ernannt. Laut Geoffrey Thomas, Chefredakteur von Airline Ratings, hat Etihad "eine klare Führungsrolle bei der Förderung des nachhaltigen Flugverkehrs" übernommen.

Es gibt noch viel zu tun, sagt AlQubaisi: "Diese Branche hat viele Jahre lang der Umweltverschmutzung freien Lauf gelassen, und es ist an der Zeit, dass wir uns unserer Verantwortung für die Dekarbonisierung stellen."

Der Schlüssel zu einer umweltfreundlicheren Luftfahrt liege darin, dass alle daran arbeiten: "Hoffentlich werden sich noch mehr Fluggesellschaften dem Greeliner-Programm anschließen, denn es kommt nicht darauf an, wer es zuerst macht, sondern wer es besser macht.

"Wir können es gemeinsam besser machen, denn Nachhaltigkeit ist kein Bereich, in dem man konkurriert, sondern ein Bereich, in dem man zusammenarbeitet."

Quelle: edition.cnn.com