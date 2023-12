Der Flugverkehr heizt sich auf: Stehen die Amerikaner vor einem weiteren chaotischen Sommer?

Die Zahl der Reisenden, die an den Sicherheitskontrollstellen überprüft wurden, erreichte am Donnerstag einen neuen Rekord , und für das Wochenende wurde ein weiteres Rekordaufkommen erwartet.

Einige Experten rechnen mit einer ruhigeren Saison für Flugreisende.

"Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich das Fiasko der Flugunterbrechungen, das den Sommer 2022 einläutete, nicht wiederholen wird", sagte Scott Keyes, Gründer der Reiseseite Going, früher Scott's Cheap Flights.

Keyes führt seinen Optimismus auf die "Präventivmaßnahmen" zurück, die die Fluggesellschaften ergreifen: Sie veröffentlichen realistischere Flugpläne, bauen Puffer ein, um kaskadenartige Störungen zu begrenzen, kürzen Flüge von den drei stark frequentierten New Yorker Flughäfen und setzen größere Flugzeuge ein, um die hohe Nachfrage zu befriedigen.

Laut AAA-Prognose wird die Zahl der Flugreisenden über das Feiertagswochenende um 11 % gegenüber dem Vorjahr und um mehr als 5 % gegenüber dem Jahr 2019 vor der Pandemie ansteigen.

Erinnern Sie sich noch daran, wie die Sommerreisen vor der Pandemie aussahen?

"Der Sommer war schon immer eine Zeit der Unzufriedenheit", sagt Bob Mann, Analyst für die Luftfahrtindustrie und Gründer von R.W. Mann & Company, der anmerkt, dass dies für ihn sowohl als Führungskraft einer Fluggesellschaft als auch als Passagier immer der Fall war. Wir befinden uns in einer Zeit der Spitzennachfrage und des begrenzten Angebots, sagte er.

Eine der größten Einschränkungen im Moment: die Personalausstattung der Flugsicherung. Die Federal Aviation Administration hat etwa 3.000 Fluglotsen zu wenig, um die ideale Personalstärke zu erreichen.

Das könnte zu Problemen für die Passagiere führen.

"Volle Flüge, heiße Kabinen, jeder teilt sich eine Armlehne, weniger Flüge als 2019 und noch weniger Flüge im Nordosten aufgrund der FAA-Zwänge bedeuten begrenzte Möglichkeiten, Passagiere von verspäteten und gestrichenen Flügen umzuplatzieren, was mehr Unterbrechungen und Störungen für Passagiere bedeutet", sagte Mann.

Der Nordosten ist nicht der einzige Krisenherd. Jüngste CNN-Berichte enthüllten das Ausmaß und die Auswirkungen des Personalmangels in einer wichtigen Einrichtung in Jacksonville, Florida, die den Flugverkehr nach Florida und in die Karibik abwickelt.

"Im Moment sind etwa zwei von zehn Stellen in der Flugsicherung in den USA unbesetzt", sagte Kathleen Bangs, eine ehemalige Pilotin und Sprecherin der Flugverfolgungsseite FlightAware. "Man braucht wirklich einige der erfahrensten Fluglotsen, um den verkehrsreichsten Luftraum zu besetzen".

Und die Piloten sind genervt - sie verhandeln über mehr Gehalt und drohen mit Streiks.

Dennoch haben die Fluggesellschaften und die Regulierungsbehörden Maßnahmen ergriffen, um die Druckpunkte zu entschärfen, und auch die Unzufriedenheit der Fluggäste ist tendenziell rückläufig. Wenn man dann noch viel Glück mit dem Wetter hat, steht vielleicht ein besserer Sommer bevor.

Präventive Maßnahmen

Zunächst zu den günstigen Teeblättern:

Die FAA hat die Flugrouten an der Ostküste neu geordnet, um die zu erwartenden Verspätungen aufgrund des Mangels an Fluglotsen abzumildern, und die Fluggesellschaften haben ihre Flugpläne an den New Yorker Flughäfen angepasst, um den Engpässen Rechnung zu tragen. Die FAA hat außerdem neue Richtlinien für kommerzielle Weltraumstarts erlassen, die andernfalls den ohnehin schon angespannten Luftraum in Orten wie Florida weiter belasten könnten.

Nach Angaben des Bureau of Transportation Statistics beschäftigen die Fluggesellschaften rund 48.000 Mitarbeiter mehr als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr, was darauf hindeutet, dass der Personalaufbau nach den massiven Kürzungen infolge der Pandemie endlich an Fahrt gewinnt.

"Die Kombination aus mehr geschulten Mitarbeitern am Arbeitsplatz und weniger Flügen insgesamt hat dazu beigetragen, dass es im Jahr 2023 bisher zu keiner Kernschmelze bei den Fluggesellschaften gekommen ist", so Bangs.

Mike Boyd, Präsident des Luftfahrtprognose- und Beratungsunternehmens Boyd Group International, rechnet in diesem Sommer nicht mit großen Problemen im Flugbetrieb.

"Ich denke, es wird ein Nicht-Ereignis sein. Das glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass sich die Verbraucher wirklich Sorgen machen müssen", sagte Boyd.

Bei der Luftverkehrskontrolle könnte das anders sein.

Fluglotsen sind der Schlüssel

Die FAA hat davor gewarnt, dass ein Mangel an Fluglotsen den Reiseverkehr in diesem Sommer beeinträchtigen wird, insbesondere auf den drei großen New Yorker Flughäfen. Und am Sonntag und Montag führte ein Mangel an Fluglotsen zu Flugausfällen am Denver International Airport.

Scott Kirby, CEO von United Airlines, nannte den Mangel an Fluglotsen als seine größte Sorge vor dem Sommer.

"Das ist das Problem, das den Flugbetrieb im ganzen Land einschränkt. Es ist bei weitem das größte Problem", sagte Kirby gegenüber Poppy Harlow von CNN in CNN This Morning.

Der Mangel an Fluglotsen führte im vergangenen Sommer zu Tausenden von Flugunterbrechungen. Aber viele Tausend mehr - die Mehrzahl der Unterbrechungen - wurden durch die betrieblichen Herausforderungen der Fluggesellschaften verursacht, die von Personalmangel bis zu schlechtem Wetter reichten.

Verkehrsminister Pete Buttigieg sprach das Problem der Unterbesetzung der Fluglotsen auf einer Pressekonferenz am Dienstag an. "Es ist ein Grund zur Besorgnis, und es ist Teil dessen, was uns im Moment dazu motiviert, so viel Wert auf die Rekrutierung, die Einstellung und die Ausbildung zu legen", sagte er.

Buttigieg sagte, während die FAA an der Behebung ihrer Probleme arbeite, seien die Fluggesellschaften für einen Großteil der Verspätungen verantwortlich, und auch sie müssten ihre Probleme angehen. Er wies auch darauf hin, dass viele von ihnen im vergangenen Jahr mehr Mitarbeiter eingestellt haben.

"Diese Fluggesellschaften können durchaus profitabel sein und gleichzeitig die Passagiere besser behandeln", sagte er.

Die Industriegruppe, die Fluggesellschaften vertritt, sagte, sie sei "sehr besorgt" über die Personalausstattung der Flugsicherung, konzentriere sich aber auf die Durchführung von Flügen.

"Es gibt wirklich nicht viel Platz für Schuldzuweisungen und Schuldzuweisungen", sagte Nick Calio, CEO von Airlines for America, gegenüber CNN. "Es gibt eine Menge Gründe für Annullierungen. ... Was ist, wenn ein Personalmangel in einem Flugsicherungszentrum zu einer Verspätung führt und diese Verspätung kaskadenartig weitergeht? Wer ist dafür verantwortlich? Sie wissen also, dass unsere Verantwortung - jedermanns Verantwortung - gegenüber den Passagieren und der Fracht besteht."

Während Boyd einen relativ reibungslosen Betrieb für die Fluggesellschaften vorhersagt, bezeichnete er die Personalausstattung der FAA als ein weiteres Problem" und verwies auf die Störung in dieser Woche in Denver.

"Das könnte eine neue Dynamik sein. Wenn das der Fall ist, könnte es zu einigen Zusammenbrüchen kommen, die aber nicht von den Fluggesellschaften, sondern von der FAA verursacht werden", sagte Boyd.

Und dann ist da natürlich noch der Wetterfaktor.

"Im Sommer ziehen immer wieder Gewitterlinien über den nationalen Luftraum und stören den Flugverkehr, und in diesem Sommer könnte es noch mehr energiereiches Wetter geben, wie wir es zunehmend täglich erleben", so Mann.

Tipps für reibungslosere Flüge

Natürlich liegen viele Faktoren außerhalb der Kontrolle des Reisenden. Aber da die AAA davon ausgeht, dass 3,4 Millionen Menschen über die Feiertage fliegen werden, ist jedes bisschen Vorbereitung wichtig. Die FAA rechnet mit mehr als 51.000 Flügen am Donnerstag, dem voraussichtlich verkehrsreichsten Tag für Flüge. Die Bundesbeamten rechneten am Freitag mit dem höchsten Passagieraufkommen.

Ein AAA-Beamter sagte letzte Woche, dass dieser Sommer "rekordverdächtig" sein könnte.

Hier ist, was Sie tun können, um sich vorzubereiten:

- Fliegen Sie direkt und früh am Tag - wenn möglich mit dem ersten Flug.

Morgens ist das Wetter im Allgemeinen besser, so Keyes, und Ihr Flugzeug sollte über Nacht geparkt sein, damit Sie nicht auf ein Flugzeug warten müssen. Außerdem besteht bei Direktflügen nicht die Gefahr, Anschlüsse zu verpassen.

- Wenn Sie einen Anschlussflug haben, rät Bangs, darauf zu achten, dass die Zeit zwischen den Anschlussflügen ausreicht, um die Entfernung zwischen den Terminals zu berücksichtigen, ob Sie mit Kindern reisen und wie schnell Sie sich in einem belebten Terminal mit Handgepäck zurechtfinden.

- Informieren Sie sich über das Wetter im Großen und Ganzen. Bangs empfiehlt, in den Tagen vor dem Flug die Website des Nationalen Wetterdienstes zu besuchen, um sich einen Überblick über die Systeme zu verschaffen, die Ihre Pläne beeinflussen könnten. Und laden Sie die App Ihrer Fluggesellschaft herunter, um aktuelle Informationen über Ihren Flug zu erhalten.

- Kennen Sie Ihre Rechte. Das US-Verkehrsministerium hat ein Online-Dashboard erstellt, das die Leistungen der Fluggesellschaften in verschiedenen Szenarien beschreibt.

"Wenn eine Fluggesellschaft Ihren Flug storniert oder erheblich ändert - aus welchem Grund auch immer, selbst bei schlechtem Wetter - haben Sie nach dem Bundesgesetz Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung in bar, wenn Sie nicht mehr reisen möchten", so Keyes.

- Haben Sie einen Ausweichplan, auch wenn es der letzte Ausweg ist.

"Wenn Sie mit einer dieser Fluggesellschaften fliegen, die nur an drei Tagen in der Woche zu einem Zielort fliegen, sollten Sie bei einer Annullierung besser einen Ersatzplan haben, denn Flugzeuge gehen kaputt, und wenn der nächste Flug am Dienstag stattfindet und voll ist, haben Sie ein Problem", sagte Boyd.

Bangs sagte, das bedeute, dass man einen Plan haben müsse, wie man entweder seine Reise fortsetzt oder nach Hause kommt.

"Das reicht von einem ausreichenden Guthaben auf der Kreditkarte, mit dem man notfalls ein anderes Ticket kaufen kann (während man die Angelegenheit später mit der betreffenden Fluggesellschaft klärt), bis hin zum Einlösen von Vielfliegermeilen für ein Last-Minute-Ticket, wenn man gestrandet ist", so Bangs.

Hier finden Sie weitere Tipps für den Umgang mit Flugunterbrechungen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Ihre Reise reibungslos verläuft.

Quelle: edition.cnn.com