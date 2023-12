Bundesliga - Der FC Stuttgart stimmt einem Testspiel gegen Fürth zu

Zur Vorbereitung auf die Rückrunde bestreitet Stuttgart am 6. Januar ein Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der schwäbische Fußball-Bundesligist gab am Donnerstag bekannt, dass das Spiel (15 Uhr) aus organisatorischen Gründen ohne Zuschauer ausgetragen, aber live übertragen wird.

Bundestrainer Sebastian Hoeneß verabschiedete sich am Mittwochabend in die Winterpause, als seine Mannschaft den FC Augsburg mit 3:0 besiegte und überraschend auf den dritten Platz vorrückte. Nach einer kurzen Pause beginnt das Training am 2. Januar. Der Wettbewerb beginnt am 14. Januar erneut in Mönchengladbach.

Bundesliga-Wertung bekanntgegeben, Aufstellung der Stuttgarter Mannschaft Stuttgart

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de