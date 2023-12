Der erste Nordostwind der Saison wird den Nordosten und Neuengland treffen

Seit dem 1. März sind wir bereits im meteorologischen Frühling, was bedeutet, dass wir in den Wintermonaten keinen einzigen Nordostwind und in einigen Großstädten an der Ostküste kaum Schnee gesehen haben. Aber ein großer Frühlingsnordost ist im Entstehen begriffen und wird diese Woche weitreichende Auswirkungen auf den Nordosten und Neuengland haben.

"In der Nacht zum Montag wird sich ein Küstentief rasch zu einem großen Nordostwind verstärken, der den Nordosten von Montagabend bis Mittwoch erheblich beeinträchtigen wird", so das Weather Prediction Center.

Ein Nordostwind ist ein Küstensturm mit Winden aus dem Nordosten. Nordoststürme sind dafür bekannt, dass sie große Auswirkungen wie Starkregen, Schnee, starke Winde, Stromausfälle und Überschwemmungen an der Küste mit sich bringen.

"Die größte Sorge, die ich bei diesem Sturm habe, ist die Tatsache, dass es schweren, nassen Schnee geben wird, der in Kombination mit starken Winden zu Stromausfällen führen wird", sagte David Novak, Direktor des Weather Prediction Center, dem CNN-Meteorologen Derek Van Dam. "Das Gewicht des Schnees wird extrem sein. Das nennt man 'Schneelast' und hat mit der schweren, nassen Art von Schnee zu tun, die wir erwarten."

Die Gebiete um New York City werden die Auswirkungen des Sturms im Laufe des Tages zu spüren bekommen. Starker Regen und windige Bedingungen werden der Auftakt sein, bevor der Sturm heute Nacht bis Dienstagabend seinen Höhepunkt erreicht. Näher an Boston wird der Sturm seinen Höhepunkt am Dienstag und Mittwoch erreichen.

"Die starke Nässe des Schnees, kombiniert mit Windböen von bis zu 50 mph, wird zu vereinzelten bis großflächigen Stromausfällen und Baumschäden führen", erklärte das Vorhersagezentrum. "Ähnliche Auswirkungen könnten entlang der I-95 von New York City nach Boston zu spüren sein.

Entlang von Cape Cod und den Inseln könnten die Winde bis zu 60 mph erreichen. Weiter im Landesinneren werden die Winde 50-55 mph erreichen, was die Gefahr von herabfallenden Ästen und Stromausfällen erhöht.

Für mehr als 20 Millionen Menschen gilt im Vorfeld des Sturms Winteralarm, darunter Städte wie Boston und Worchester in Massachusetts, Albany und Syracuse in New York und Portland in Maine.

Schwerer, nasser Schnee könnte mit 2 bis 3 Zentimetern pro Stunde fallen, was in den höheren Lagen des Nordostens zu einer Schneehöhe von bis zu einem Meter führen kann. Das Gebiet umfasst die Catskills und die südlichen Adirondacks in New York, die Berkshires und Worcester Hills in Massachusetts, die Monadnocks und White Mountains in New Hampshire sowie die südlichen Green Mountains in Vermont. Örtlich sind Schneemengen von 24 bis 30 Zoll möglich.

"Wir versuchen, den Menschen zu sagen, dass sie sich nicht auf die Schneemenge konzentrieren sollen, die sie bekommen haben. In einigen Gebieten wird es viel schneien, in anderen nur fünf oder zehn Zentimeter", sagte Glen Field, Meteorologe für die Koordination der Warnungen beim Wetterdienst in Boston. "Alles, was mehr als fünf Zentimeter schweren, nassen Schnees ausmacht, reicht aus, um Bäume und Stromleitungen umzustürzen und den Strom zu verlieren", fügte er hinzu.

Novak sagte, dass es einen großen Unterschied zwischen niedrigen und hohen Schneesummen geben wird. In einigen Gebieten um Boston könne es bis zu 10 cm Schnee geben, während in anderen Gebieten, wie der Innenstadt, nur wenig oder gar kein Schnee fallen werde.

Neben Regen, Schnee, Sturmböen und möglichen Stromausfällen werden an der Küste auch Überschwemmungen und Strandabbrüche ein großes Problem darstellen. In den Küstengebieten von New York und Connecticut müssen die Bewohner damit rechnen, dass das Wasser einen bis anderthalb Meter über den normalen Pegelstand steigt. Dies könnte zu Überschwemmungen in den Küstengemeinden führen. Außerdem werden sich bis zu drei Meter hohe Wellen an der Küste brechen und zur Erosion der Strände führen.

Aktuelle Informationen über den Nordoststurm finden Sie hier

Der Sturm kommt spät in der Saison, aber das ist nicht ungewöhnlich. Nordoststürme können den Nordosten bis April heimsuchen. Im Jahr 1997 begrub ein Nordoststurm am Aprilscherztag Neuengland unter sich. Dennoch ist es merkwürdig, dass der erste Nor'easter der Saison so spät auftritt. Laut Field wussten die Einwohner Neuenglands, dass sie nicht damit rechnen konnten, dass die Saison ohne einen Nordoststurm zu Ende geht.

"Ich glaube, jeder hat immer noch damit gerechnet, dass wir einen bekommen würden", sagte Field.

Am späten Mittwoch wird der Nordostwind abziehen und kühle und windige Bedingungen hinterlassen.

Staaten treffen Vorbereitungen

Im Vorfeld des Sturms ordnete die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Dienstag die Schließung der staatlichen Büros an.

"Ich ermutige die Menschen in Maine, wenn möglich von den Straßen fernzubleiben, zusätzliche Zeit einzuplanen, wenn sie unterwegs sind, und den Straßenbauern und Ersthelfern, die hart für unsere Sicherheit arbeiten, viel Platz zu lassen", sagte Mills.

Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, rief für fünf Bezirke - Morris, Sussex, Warren, Passaic und Bergen - im nördlichen Teil des Staates den Notstand aus.

Der Gouverneur von Connecticut, Ned Lamont, ordnete eine teilweise Aktivierung des staatlichen Notfallzentrums an, die am Dienstag beginnt.

Sara Smart von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com