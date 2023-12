Mit 82 Jahren - Der ehemalige LDP-Wissenschaftsminister Fickell ist gestorben

Ulrich Fickel, ehemaliger FDP-Politiker und erster Minister für Wissenschaft und Kunst nach der Wiedervereinigung Thüringens, ist gestorben. Fickell sei am 18. Dezember gestorben, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch unter Berufung auf Familienangehörige mit. Er ist 82 Jahre alt.

In Ostdeutschland gehört der promovierte Pädagoge der Freien Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD) an, die sich mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zur sogenannten Blockpartei verbündete und 2010 mit der FDP fusionierte 2007. Sommer 1990. Nach der ersten Landtagswahl nach der Wende wurde Fickl im November 1990 als Minister für Wissenschaft und Kunst in die CDU/FDP-Landesregierung berufen und bekleidete das Amt für vier Jahre. In dieser Zeit fungierte er auch als stellvertretender Premierminister.

Nachdem Premierminister Bodo Ramiro (links) von den Parlamentswahlen 1994 abberufen worden war, schaffte es die Liberaldemokratische Partei nicht, in das Landesparlament zurückzukehren, und Fikre zog sich aus der Politik zurück.

Postamt des Premierministers

Quelle: www.stern.de