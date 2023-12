Der Designer bringt italienische Möbel in einen der ältesten Slums Kenias

"Vereinfachung' war das Wort, das mir sofort in den Sinn kam", sagte er bei einem Besuch von CNN in seinem Studio in Mailand, Italien. "Ich wusste, dass ich mich auf das Wesentliche beschränken und die gesamte Produktion auf eine elementare Weise betrachten musste.

Das Ergebnis ist eine Reihe von modularen Etagenbetten, Bänken und Tischen, die sowohl in der Konstruktion als auch im Design einfach sind. Die Möbel von Moor können vor Ort aus Holzteilen gebaut werden, die die Bewohner selbst nach Plänen zuschneiden können. Für den Zusammenbau sind dank eines anpassungsfähigen Systems ineinander greifender Verbindungen nur wenige grundlegende Werkzeuge erforderlich - ein Stemmeisen, ein Zimmermannswinkel und ein Bleistift.

Trotz der klaren Linien und der schmucklosen Ästhetik der Objekte sind die Schüler der Why Not Academy, der Grundschule, für die sie entworfen wurden, stolz auf sie, so Moor.

"Es ist ein Design, das für die Gemeinschaft konzipiert wurde", fügt er hinzu. "Ein Design, das die Funktion in den Vordergrund stellt, aber keine Kompromisse bei der Form eingeht. Ich denke, das ist alles, was es ausmacht. Eine bescheidene Idee."

Bauen für - und mit - Gemeinden

Moors Projekt mit dem Titel "Design for Communities" entstand in Zusammenarbeit mit LiveInSlums, einer italienischen Nichtregierungsorganisation, die in informellen städtischen Siedlungen auf der ganzen Welt arbeitet. Die Direktorin der Organisation, Silvia Orazi, sagte, es sei wichtig, dass die Menschen in der Schule in Mathare, einem der ältesten Slums von Nairobi, an der Herstellung der Möbel beteiligt sind und ein Mitspracherecht bei der Gestaltung ihrer Räume haben.

"Wir wollen nicht einfach reinkommen, das Problem lösen und wieder gehen", sagte Orazi in einem Telefoninterview mit CNN. "Der Sinn von LiveInSlums ist es, an der Seite der Bewohner zu agieren, um zu gewährleisten, dass der Wandel zu ihren eigenen Bedingungen stattfindet."

Die NRO lud Moor im vergangenen Jahr in die kenianische Hauptstadt ein, um mit einer Gruppe von acht Einheimischen die ersten Prototypen zusammenzustellen.

"Ich hatte den Auftrag und ein paar Skizzen dabei", erinnert sich der Designer. "Aber der Zusammenbau war eine kollektive Angelegenheit. Am Ende war ich nur drei Tage in der Schule, so dass die Konstruktion jedes einzelnen Teils vollständig von den Jungs, mit denen ich zusammenarbeitete, durchgeführt wurde.

"Es war wichtig, dass sie die Teile selbstständig bauen konnten", fügte er hinzu. "Ich habe nur die Baupläne geliefert."

Kevin Ochieng, ein gelernter Fliesenleger, war einer der Arbeiter, die am Bau der Prototypen beteiligt waren. "Nachdem Giacomo die Konstruktionsschritte für die Möbel erklärt hatte, war es ziemlich einfach, ohne ihn loszulegen", sagte er CNN am Telefon aus Mathare. "Der ganze Prozess war sehr intuitiv. Ich brauchte nur einen Tag, um es zu lernen, was ziemlich überraschend war."

Zurück in Italien leitet Moor in seinem Mailänder Atelier, das gleichzeitig als Werkstatt dient, ein multidisziplinäres Team von Holzverarbeitern. Als gelernter Schreiner ist die praktische Herangehensweise des Designers genau der Grund, warum LiveInSlums ihn für das Projekt ausgewählt hat, so Orazi.

"Er war der perfekte Kandidat für uns, denn er kennt sich mit Holz aus und weiß, wie man damit arbeitet", fügt sie hinzu. "In Mathare haben wir keinen Zugang zu vielen anderen Materialien, also mussten wir sicherstellen, dass die beteiligten Kreativen sich innerhalb dieser Grenzen wohlfühlen würden.

Als Moor nach Italien zurückkehrte, schickte Ochieng, der zuvor noch nie mit Holz gearbeitet hatte, dem Designer Videos und Fotos auf Instagram, um zu überprüfen, ob sie es immer noch richtig machen würden. "Er antwortete, und wir bauten weiter", so Ochieng. "Es war alles sehr reibungslos. Ich war ziemlich stolz darauf, wie schnell ich das gemeistert habe, denn das ist eigentlich nicht mein Fachgebiet."

Bis heute hat die Why Not Academy ein Dutzend von Moors Produkten in ihrer Kantine und ihren Schlafsälen installiert.

Eine leise Funktionalität

Die leimfreien Verbindungen des Designers wurden von den Tischlertechniken inspiriert, die er seit langem in seinem Atelier verwendet. "Ineinandergreifende Verbindungen werden wegen ihrer Stärke und Attraktivität häufig in Schränken verwendet", erklärt Moor. "Ich habe sie auf eine Weise neu interpretiert, die nur eine Handvoll Werkzeuge erfordert und die gesamte Technik extrem vereinfacht. Es ist ein bisschen so, als würde man etwas aus Lego bauen."

Obwohl die Gelenke auch ohne Metallbefestigungen gesichert werden können, bittet Moor diejenigen, die die Möbel zusammenbauen, am Ende vier Stütznägel in jedes Element zu schlagen, "für zusätzliche Sicherheit", obwohl "sie eigentlich kein 'Muss' im Hinblick auf die strukturelle Stabilität sind", fügt er hinzu.

"Ich wollte sichtbare Nägel oder Schrauben vermeiden, denn selbst die sind in einem Kontext wie dem von Mathare schwer zu beschaffen. Jedes Element musste unbedingt notwendig sein. Nichts Überflüssiges."

In der Planungsphase recherchierte der Designer, welche Art von Holz in Mathare leicht verfügbar ist - nämlich Eukalyptus - und konzipierte die Stücke entsprechend, um langfristige Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Die einzelnen Holzteile können ersetzt werden, wenn sie beschädigt oder verwittert sind, und können je nach Bedarf auch in anderen Möbeln verwendet werden.

Und trotz des einfachen Designs war auch das Aussehen wichtig. "Es war mir wichtig, etwas zu schaffen, das zwar ästhetisch einfach ist, aber trotzdem gut aussieht", so Moor. "Ich denke, das Vorhängeschloss-System der Gelenke erfüllt diese Anforderungen. Zuverlässiges Design muss nicht hässlich sein."

Die solide und stromlinienförmige Möbelserie hat inzwischen auch außerhalb der Why Not Academy neue Abnehmer gefunden, denn Moor verkauft sowohl montierte als auch demontierte Versionen an Privatkunden in Europa. (Zehn Prozent des Gewinns aus diesen Verkäufen gehen über LiveInSlums an die Schule in Nairobi, sagte er.)

Moor hofft, dass seine Möbel auch in anderen Teilen der Welt mit begrenzten Ressourcen eingesetzt werden können. Im Moment konzentriert er sich jedoch auf seine nächste LiveInSlums-Kooperation, für die er im Januar nach Mathare zurückkehren wird, um die Küche der Schule neu zu gestalten.

"Ich möchte, dass die Küche mehr mit ihrer Umgebung verbunden wird und den gleichen einfachen Designansatz beibehält", sagt er. "Man braucht wirklich keine komplexen Materialien und aufwendigen Extras, um etwas Gutes zu schaffen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com