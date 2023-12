Das waren die schlimmsten Reiseziele des Jahres 2023 für Übertourismus. Hier erfahren Sie, wie Sie die Menschenmassen im nächsten Jahr vermeiden können

Nirgendwo wird dieser Anstieg deutlicher als an beliebten Touristenhochburgen auf der ganzen Welt, von denen viele im vergangenen Jahr Besucherrekorde verzeichnet haben.

Derartige Besucherströme mögen für die lokale Wirtschaft und das Gastgewerbe von Vorteil sein, haben aber auch ihre Schattenseiten: mehr Lärm, Umweltverschmutzung, Verkehr und Belastung der öffentlichen Ressourcen, eine geringere Lebensqualität für die Einheimischen und ein vermindertes Besuchererlebnis, um nur einige zu nennen.

Es überrascht nicht, dass viele Touristenmagneten auf der ganzen Welt, darunter auch einige europäische Zentren, Initiativen und Beschränkungen zur Bekämpfung des Übertourismus ergriffen haben. Dazu gehören neue oder erhöhte Touristensteuern, Kampagnen zur Abschreckung problematischer Besucher und Besucherobergrenzen für beliebte Attraktionen.

Positiv zu vermerken ist, dass sich immer mehr Reisende der Risiken des Übertourismus bewusst sind und wissen, wie sie dazu beitragen können, das Problem zu lindern. In einer Umfrage der Reisebuchungsplattform Booking.com aus dem Jahr 2022 gaben 64 % der Befragten an, dass sie bereit wären, stark frequentierten Sehenswürdigkeiten fernzubleiben, um eine zusätzliche Überlastung zu vermeiden. Und 31 % gaben an, dass sie sogar bereit wären, eine Alternative zu ihrem bevorzugten Reiseziel zu wählen, um eine Überfüllung zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang werfen wir einen Blick auf einige der bekanntesten Reiseziele auf der ganzen Welt, die im Jahr 2023 durch Übertourismus Schlagzeilen machten - zusammen mit den Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Problem in den Griff zu bekommen, und mit der Frage, wie Reisende im Jahr 2024 die Überfüllung abmildern (oder ganz vermeiden) können.

Amsterdam

Die Niederländer sind traditionell für ihre Direktheit bekannt, und im Jahr 2023 scheuten sich die Tourismusverantwortlichen in Amsterdam nicht, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe - junge britische Männer - als "lästige Touristen" ins Visier zu nehmen, die in der niederländischen Hauptstadt, die lange mit dem Laster in Verbindung gebracht wurde, nicht willkommen sind.

Die im März 2023 angekündigte Initiative richtete sich speziell an junge männliche Briten und forderte sie auf, "wegzubleiben", wenn sie vorhätten, sich in Amsterdam "auszutoben". Bei der Online-Suche im Vereinigten Königreich nach Begriffen wie "Pub Crawl Amsterdam", "Junggesellenabschied Amsterdam" oder "billiges Hotel Amsterdam" wurde ein Werbevideo eingeblendet, das vor den Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder zu rüpelhaftem Verhalten warnte.

Die Kampagne ist Teil eines umfassenden Plans der Stadt, der darauf abzielt, den Massentourismus einzudämmen, eine andere Bevölkerungsgruppe anzuziehen und das Leben für die Einwohner, insbesondere im Rotlichtviertel De Wallen, gastfreundlicher zu gestalten. Im Jahr 2021 wurde eine Verordnung mit dem Titel "Amsterdam Tourism in Balance" in Kraft gesetzt, die festlegt, dass der Stadtrat eingreifen muss, wenn die Zahl der Übernachtungsgäste 18 Millionen erreicht.

Seitdem haben die Behörden das Rauchen von Marihuana auf den Straßen von De Wallen verboten und einen Vorschlag angenommen, der letztendlich Kreuzfahrtschiffe aus der Stadt verbannen soll.

Unabhängig von gutem oder schlechtem Verhalten sollten sich alle Besucher Amsterdams im Jahr 2024 darauf einstellen, die höchsten Touristensteuern Europas zu zahlen.

Im September kündigte die Stadt an, dass die Tagesgebühr für Tagesbesucher von Kreuzfahrtschiffen von 8 auf 11 Euro (etwa 8,50 bis 11,60 Dollar) steigen wird, während die in den Hotelzimmerpreisen enthaltene Übernachtungsgebühr auf 12,5 % des Zimmerpreises ansteigen wird. Aber selbst mit solchen Initiativen wird Amsterdam bis 2025 voraussichtlich bis zu 23 Millionen Übernachtungsgäste pro Jahr verzeichnen (weitere 24 bis 25 Millionen Tagesbesucher nicht mitgerechnet).

Wie man die Menschenmassen vermeidet: Januar, Februar und März gehören zu den am wenigsten besuchten Monaten in Amsterdam, aber Reisende sollten sich auch auf kaltes, regnerisches Wetter einstellen. Im Juni ist das Wetter besser, aber es gibt mehr Besucher, wenn auch nicht so viele wie im Spätsommer, da in vielen europäischen Ländern noch die Schule läuft.

Reisende, die die holländische Kultur erleben möchten, aber nicht die Massen in Amsterdam, können zwischen vielen lohnenswerten Alternativen wählen, die mit dem Zug leicht zu erreichen sind.

Den Haag, Utrecht und Rotterdam sind allesamt solide Optionen für einen Städtetrip, während eine Reihe malerischer Städte mit entspanntem Erkunden und unverkennbar niederländischem Charme locken. Das etwa eine Stunde südwestlich von Amsterdam gelegene Delft, das dank seines Grachtennetzes und der niederländischen Architektur manchmal als "Mini-Amsterdam" bezeichnet wird, zieht zwar auch viele Touristen an, ist aber erfrischend frei von übermütigen, unzüchtigen Menschenmassen.

Athen

Die sengende Hitzewelle in Europa hat die griechische Hauptstadt in diesem Sommer nicht davon abgehalten, Horden von Besuchern anzulocken.

Die Akropolis, die meistbesuchte archäologische Stätte des Landes, war sogar so voll, dass die Behörden im September die Zahl der Besucher des antiken Wahrzeichens auf 20.000 pro Tag begrenzten. Ab April 2024 wird das neue Buchungssystem auch für mehr als 25 andere archäologische Stätten und Denkmäler im ganzen Land gelten.

Auch auf den beliebtesten Inseln Griechenlands, darunter Santorin und Mykonos, herrschte großer Andrang - ein Trend, der sich sicher fortsetzen wird, da die Anziehungskraft Griechenlands auf Reisende nicht nachzulassen scheint.

Wie man die Menschenmassen vermeidet: Um den schlimmsten Staus in Athen zu entgehen, sollten Sie die Stadt außerhalb der Spitzenmonate Juli und August besuchen. April und Mai sind die besten Monate, bevor die Menschenmassen eintreffen, und nachdem sie sich verzogen haben, locken September und Oktober mit kühleren Temperaturen und mehr Platz, um die Museen und Denkmäler der Stadt zu genießen.

Übrigens: Wer die Akropolis auf seiner Bucket List hat, sollte einen Termin am Nachmittag oder frühen Abend buchen, da die meisten Besucher, einschließlich der Kreuzfahrtpassagiere, am Morgen kommen.

Wer einen Inselbesuch mit einer Athen-Reise außerhalb der Saison verbinden möchte, sollte beachten, dass der Fährbetrieb eingeschränkt ist und Restaurants und Unterkünfte vor allem von Januar bis März geschlossen sind.

Bali

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Elizabeth Gilberts Memoiren und dem gleichnamigen Film "Eat Pray Love" wurde Bali nicht nur bei Rucksacktouristen und Strandbesuchern sehr beliebt. Doch spirituell interessierte Reisende sind nur ein Teil der Tourismuswelle, die die indonesische Provinz in den letzten zehn Jahren überschwemmt hat - von digitalen Nomaden bis hin zu Touristen mit schlechtem Benehmen und allen, die einen Reisepass haben, dazwischen.

In letzter Zeit sind unkontrollierte Besucher besonders problematisch geworden - so sehr, dass der Gouverneur der Provinz, Wayan Koster, im Frühjahr 2023 eine Liste mit Geboten und Verboten in den Reisepässen der Touristen anbringen ließ. Zu den Regeln gehören: nicht fluchen, heilige Bäume nicht berühren und nicht auf Bauwerke klettern.

Internationale Touristen, die ab dem 14. Februar 2024 nach Bali reisen, müssen außerdem eine neue Steuer in Höhe von 150.000 indonesischen Rupiah zahlen, was etwa 10 Dollar entspricht. Und Reisende, die diese Steuer bereits bezahlt haben, sind nicht davon befreit, sie erneut zu entrichten, wenn sie nach einem Besuch anderer Ziele in Indonesien nach Bali zurückkehren.

Auch Regierungsbeamte haben begonnen, vor den Risiken des Übertourismus auf Indonesiens Vorzeigeziel zu warnen. Unter Verweis auf die Probleme des Massentourismus in einigen europäischen Städten betonte der indonesische Minister für Tourismus und kreative Wirtschaft, Sandiaga Uno, die Notwendigkeit, zu nachhaltigeren Tourismusmodellen überzugehen und Besucher anzuziehen, die "länger bleiben und mehr Geld für die lokale Wirtschaft ausgeben".

Wie man die Menschenmassen vermeidet: Die Regenzeit fällt in der Regel in die Zeit von Oktober bis April, was weniger Touristen bedeutet - mit Ausnahme von Dezember und Januar, vor allem zu Silvester, wenn die Strandpartys in den Resorts auf der ganzen Insel Tausende von Feiernden anziehen. Juli und August sind die verkehrsreichsten Monate mit internationalen Besuchern und den indonesischen Schulferien, so dass man diese Monate ebenfalls am besten meidet. Auf der Insel können Reisende, die sich über Ubud, Balis kulturelles Zentrum, hinauswagen, einigen der Menschenmassen entgehen.

Barcelona

Barcelona war eine der ersten europäischen Städte, die neue Hotels im Stadtzentrum verboten und die Kurzzeitvermietung von Zimmern eingeschränkt hat. Doch bei den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai wurde der Übertourismus zu einem politischen Schlagwort, und wie andere Hotspots hat die Stadt ihre Maßnahmen zur Eindämmung des Problems verschärft.

Im Oktober schloss Barcelona seinen nördlichen Hafenterminal für den Kreuzfahrtverkehr, nachdem eine Vereinbarung mit den lokalen Behörden getroffen wurde, die Schiffe weiter aus der Stadt zu verlegen. Von dieser Maßnahme sind nach Angaben der Hafenbehörden etwa 340 jährliche Kreuzfahrtanläufe betroffen.

Ab dem 1. April 2024 müssen Touristen (einschließlich Kreuzfahrtgäste) einen höheren "Stadtzuschlag" von 3,25 Euro (etwa 3,50 Dollar) zahlen, statt 2,75 Euro (etwa 3 Dollar) im Jahr 2023.

Doch für einige Einwohner Barcelonas muss noch mehr getan werden. Das ganze Jahr über tauchten Beweise für die kollektive Frustration über so viele Besucher in Form von Bannern, Slogans und ausdrucksstarken Graffiti auf, die die Touristen aufforderten, nach Hause zu gehen", und zwar an Hausfassaden.

Wie man den Menschenmassen ausweicht: Wie in vielen anderen europäischen Metropolen herrscht auch in Barcelona im Sommer, insbesondere im Juli und August, Hochbetrieb. Die Hauptsaison fällt im Allgemeinen in den Frühling und den Herbst, mit der bemerkenswerten Ausnahme der Osterwoche, in der die Menschenmengen und die Preise etwas höher sind.

Miami

Im Mai 2023 veröffentlichte das Greater Miami Convention & Visitors Bureau, die offizielle Marketingorganisation von Miami-Dade County, die Tourismuszahlen für 2022. Zu den rekordverdächtigen Zahlen gehören: 26,5 Millionen Besucher und geschätzte Ausgaben in Höhe von 20,8 Milliarden Dollar, was einen Anstieg von 8 % gegenüber 2021 bedeutet - ein Ergebnis, das als "touristischer Volltreffer" bezeichnet wird.

Einige Einheimische beklagen jedoch die Auswirkungen des unkontrollierten Besucheransturms auf die betroffenen Anwohner und Stadtviertel.

In einem Meinungsartikel in der Zeitung The Miami Herald aus dem Jahr 2021 warnte Richard Florida die Stadtverwaltung vor den negativen Auswirkungen des so genannten "Blotto-Tourismus": Menschen, die in ein Gebiet reisen, um zu feiern und sich zu betrinken - angeheizt durch die aufgestaute Energie der Pandemie und ermöglicht durch billige Flugpreise und Unterkünfte -, insbesondere in Vierteln wie Miami Beach, wo Florida, ein Urbanist, in Teilzeit lebt.

Unter Verweis auf die Probleme des Übertourismus, die Städte wie Amsterdam, Venedig und Rom plagen, forderte Florida die Behörden in Miami auf, ähnliche Initiativen wie in diesen Reisezielen zu ergreifen, einschließlich Beschränkungen des Alkoholkonsums und der Eindämmung des Lärms in den Vergnügungsvierteln der Stadt.

"Die Einwohner sind zunehmend besorgt über die zunehmende Kriminalität und Unordnung und haben das Gefühl, dass die Stadt immer gefährlicher und weniger familienfreundlich wird", schrieb Florida. "Die Menschen können und werden mit den Füßen abstimmen. Familien, vor allem solche mit kleinen Kindern, werden wegziehen, wie es einige bereits tun, was das Gefüge der Stadtteile weiter schwächt."

Wie man die Menschenmassen vermeidet: Reisende, die die drückende Hitze und Luftfeuchtigkeit der Sommer in Südflorida ertragen können, werden mit weniger Menschenmassen konfrontiert. Von November bis April, wenn die Temperaturen nicht ganz so heiß sind, ist in Miami Hochsaison, und Anfang Dezember strömt die Kunstszene während der Art Basel herbei.

Paris

Die Stadt des Lichts, ein Dauerbrenner für modebewusste, kulturbegeisterte Reisende, hat in den letzten Jahren eine weitere Welle von Besuchern angezogen, was zum Teil der übergroßen Popularität des Netflix-Hits "Emily in Paris" und der Rolle der Stadt als Gastgeberin der Olympischen Sommerspiele 2024 zu verdanken ist.

Jeder, der die französische Hauptstadt in letzter Zeit besucht hat, hat wahrscheinlich den Druck gespürt. Top-Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm sind vor allem in der Hochsaison im Frühling und Sommer überfüllt mit Touristen. Im Juni 2022 kündigte das Louvre-Museum an, die Zahl der täglichen Besucher auf 30.000 zu begrenzen.

Diese Maßnahmen sind Teil eines größeren Plans, den die französische Tourismusministerin Olivia Grégoire im Juni 2023 angekündigt hat, um den Übertourismus im ganzen Land zu bekämpfen. (Interessanterweise war eine der angekündigten Initiativen die Zusammenarbeit mit Reise-Influencern - einer Gruppe, die viele für das Problem verantwortlich machen -, um das Bewusstsein für die durch den Massentourismus verursachten Probleme zu schärfen).

Wie man die Menschenmassen vermeidet: Paris wird im Jahr 2024 im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele, die am 26. Juli beginnen, besonders überfüllt sein. Außerhalb der Olympischen Spiele können Reisende jedoch die Nebensaison nutzen, die im Allgemeinen von November bis März dauert (mit Ausnahme des Ansturms von Reisenden um Weihnachten).

Außerhalb von Paris gibt es für Frankophile zahlreiche Möglichkeiten, das unnachahmliche französische Flair zu genießen, ohne sich mit den Touristenmassen der Hauptstadt herumschlagen zu müssen. Lyon zum Beispiel bietet ein schönes Stadtzentrum am Zusammenfluss von Saône und Rhone, eine lebendige Kunstszene, ein Lichtfestival aus der Mitte der 1850er Jahre und den größten Stadtpark Frankreichs.

Phuket

Die thailändische Regierung hob die Covid-19-Bestimmungen erst im Oktober 2022 auf, aber es dauerte nicht lange, bis strandbegeisterte Besucher in Scharen nach Phuket zurückkehrten, einer Inselprovinz, die dem Festland vorgelagert ist.

Laut einer Studie von MoneyTransfers.com wird Phuket im Jahr 2023 mit 118 Touristen auf einen Einheimischen das am stärksten überfüllte Reiseziel der Welt sein. Dieselbe Studie ergab auch, dass Pattaya und Krabi, ebenfalls in Thailand, auf den Plätzen zwei und drei folgen, mit 98,7 bzw. 72,2 Reisenden pro Einwohner.

In den sozialen Medien beschreiben viele Besucher Phuket als einen der geografisch atemberaubendsten Orte, die sie je gesehen haben - und weisen gleichzeitig darauf hin, dass die Insel dank des Massentourismus überfüllt und verschmutzt ist.

In dem Bemühen um einen verantwortungsvolleren Tourismus hat die thailändische Fremdenverkehrsbehörde angekündigt, dass sie sich künftig gezielt an gefragte Besuchergruppen wenden will, darunter "Gesundheits- und Wellnessliebhaber, Familien mit Kindern, aktive Senioren und Fernarbeiter/Telearbeiter".

"Wir glauben, dass dies unser Ziel, ein hochwertiges und nachhaltiges Wachstum des Tourismus in Thailand zu erreichen, verstärken wird", sagte Yuthasak Supasorn, Gouverneur der Tourismusbehörde von Thailand, in einer Mitteilung.

Wie man die Menschenmassen vermeidet: Dank des tropischen Monsunklimas fällt die Hauptreisezeit auf Phuket - in der Regel von November bis April - in eine regenarme Zeit. Reisende, die Phuket in der Monsunzeit besuchen, die in der Regel von Mai bis Oktober dauert, können die Vorteile von weniger Menschenmassen und niedrigeren Preisen nutzen, sollten sich aber auf nasses Wetter einstellen.

Venedig

Grün fluoreszierendes Wasser im Canale Grande, schlecht gelaunte Touristen und Brücken und Plätze voller Menschen: Während die alte italienische Stadt schon seit einiger Zeit mit der Kontrolle der Besucherströme zu kämpfen hat, schien der Übertourismus im Jahr 2023 mehr denn je Schlagzeilen zu machen.

Konkrete Pläne zur Bewältigung dieser Probleme wurden nur langsam entwickelt. Vor einigen Jahren kündigten die Behörden einen Plan für eine Touristensteuer an, die von Tagesausflüglern erhoben werden sollte, doch nach verschiedenen Einwänden und Rückschlägen wurdedie Gebührenordnung erst kürzlichveröffentlicht - und sie wird erst im April 2024 in Kraft treten.

Der Plan sieht eine Gebühr von 5 Euro (etwa 5,45 Dollar) für Tagesausflügler ab 15 Jahren vor. Die Gebühr gilt für Touristen, die nicht übernachten, und wird nur an 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben, von denen die meisten auf Wochenenden während der Hochsaison von April bis Juli fallen. Die Gebühr wird zwischen 8:30 Uhr und 16 Uhr erhoben - die verkehrsreichste Zeit des Tages in Venedig - und Kurzzeitbesucher außerhalb dieser Zeit sind von der Gebühr befreit.

Wie stark sich die Touristensteuer auswirken wird, bleibt abzuwarten. Vorerst sind Venedig und seine Lagune jedoch davon verschont geblieben, in die Liste des gefährdeten Welterbes der UNESCO aufgenommen zu werden - eine Auslassung, die bei einer Sitzung der UN-Organisation im September in Saudi-Arabien für viele überraschend kam. Das Welterbekomitee stellte jedoch fest, dass Venedig noch immer vor großen Herausforderungen steht, und forderte Italien auf, es weiterhin zu schützen.

Wie man die Menschenmassen vermeidet: Von November bis März herrschen in Venedig kühle, aber erträgliche Temperaturen - aber deutlich weniger Touristen (mit der bemerkenswerten Ausnahme des venezianischen Karnevals, der 2024 vom 3. bis 13. Februar stattfindet).Vermeiden Sie die Gebühren für Tagesausflügler - und haben Sie abends und am frühen Morgen mehr von der Stadt für sich -, indem Sie übernachten.

Touristen, die ihren Teil zum Erhalt Venedigs beitragen wollen, können auch andere, weniger überlaufene europäische Reiseziele mit ihren eigenen einzigartigen Wasserstraßen in Betracht ziehen. Annecy, eine Stadt am See in den französischen Alpen, die als "Venedig Frankreichs" bekannt ist, sieht aus wie aus einem Märchen entsprungen, mit fröhlichen Häusern, die sich entlang eines Netzwerks von Kanälen befinden. Und etwa eine Stunde außerhalb von Berlin wird der Spreewald mit seinen gewundenen Kanälen durch üppig grüne Wälder oft als das "Venedig Deutschlands" bezeichnet.

Quelle: edition.cnn.com