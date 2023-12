Das Wachstum der Bauproduktion verlangsamt sich im Laufe des Jahres

Die Preissteigerungen für Bauleistungen in Sachsen-Anhalt haben sich im Jahresverlauf verlangsamt. Das gab das Bundesamt für Statistik am Freitag in Halle bekannt. Infolgedessen stiegen die Preise für neue konventionell gefertigte Häuser im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 %. Die...