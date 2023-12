Bundesliga - Das Spitzenspiel von Red Bull Leipzig gegen Bayern München am Samstag

Red Bull Leipzig trifft am Samstag, 24. Februar, um 18.30 Uhr im Spitzenspiel der Bundesliga auf den deutschen Rekordmeister Bayern München. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit und gab die genauen Spielzeiten für die Spieltage 19 bis 26 bekannt. Der Tabellenvierte Leipzig trifft am 27. Januar (15.30 Uhr) auf den aktuellen Tabellendritten Stuttgart. Eine Woche später tritt RB am Sonntag um 17.30 Uhr gegen den 1. FC Union Berlin an.

Ein weiteres Spitzenspiel bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Marco Roth am Samstag, 17. Februar (18.30 Uhr), gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Mönchengladbach. Vor dem entscheidenden Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am 6. März muss Leipzig am Samstag, 2. März (15.30 Uhr), beim FC Bochum antreten. Weitere Spiele sind am 10. Februar (15.30 Uhr) in Augsburg, am 9. März (15.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 und am 15. März (20.30 Uhr) beim 1. FC Köln angesetzt.

Quelle: www.stern.de