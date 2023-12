Das Restaurant in Hanoi, in dem Empowerment auf der Speisekarte steht

Das Gastgewerbe spielt eine wichtige Rolle - und ein Unternehmen hilft dabei, unentdeckte Talente zu rekrutieren, um die Branche und Vietnam zu verbessern.

Das erste anerkannte Sozialunternehmen in Hanoi heißt für viele einfach KOTO.

Es steht für "Know One, Teach One" und wurde 1999 von Jimmy Pham gegründet, einem vietnamesisch-australischen Mann, der damals als Reiseleiter arbeitete.

KOTO führt ein zweijähriges Berufsprogramm für benachteiligte und gefährdete Jugendliche in Vietnam im Alter von 16 bis 22 Jahren durch, um ihnen eine Karriere im Gastgewerbe zu ermöglichen, damit sie in Restaurants, Hotels, Bars, Cafés und im Catering arbeiten können.

Im Rahmen des Programms betreibt KOTO Restaurants - eines in Hanoi und eines in Ho-Chi-Minh-Stadt - sowie eine Ausbildungsschule in der Hauptstadt. Die Auszubildenden besuchen eine Schule, in der sie lernen, wie man kocht, Getränke zubereitet, an der Rezeption arbeitet und Englischunterricht nimmt. Die Auszubildenden können diese Fähigkeiten dann bei der Arbeit in den Restaurants anwenden.

Das Sozialunternehmen, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, hat bereits mehr als eine Million Gäste bewirtet, darunter Würdenträger wie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Königin Margrethe II. von Dänemark.

Ich bin erwachsen

Wir trafen die 20-jährige Uyen im Flaggschiff-Restaurant von KOTO in Hanoi.

Ursprünglich aus Südvietnam stammend, brach sie ihr Studium ab, nachdem ihre Mutter krank geworden war, und suchte nach einem Job, um die Rechnungen bezahlen zu können. Ihre Freundin hatte sie auf KOTO aufmerksam gemacht, aber das Angebot schien zu schön, um wahr zu sein.

"Beim ersten Mal habe ich nicht an KOTO geglaubt und meine Familie auch nicht", erzählt sie CNN Travel. "Denn kein Ort öffnet sich für dich und ist völlig kostenlos - und gibt dir das Geld und viele Aktivitäten und nur gut für dich."

Aber als sie sah, dass ihre Freundin nach sechs Monaten so glücklich war, dort zu arbeiten, nahm sie an dem Programm teil.

Jetzt, in ihrem zweiten Jahr, sagt Uyen, dass sich ihr Leben verändert hat.

"Ich glaube, das ist mein Traum. Ich glaube, bei KOTO lernt man nicht nur, wie man arbeitet, sondern auch, wie man ein guter Mensch ist."

Uyen sagt, dass KOTO ihr nicht nur geholfen hat, Fähigkeiten zu entwickeln, sondern auch zu lernen, wie man als Teil der Gesellschaft lebt.

"KOTO hilft mir durch den Unterricht und das Umfeld. Ich denke, bei KOTO gibt es viele Leute, mit denen ich reden und arbeiten muss. Ich muss darüber nachdenken, wie ich mit ihnen arbeiten kann und wie ich lernen und mich entwickeln kann."

Sie hat auch einen Traum - sie hofft, es eines Tages als Barkeeperin zu schaffen.

Und ihre Familie ist stolz auf sie. Sie erzählt CNN: "Ich glaube, sie sind sehr glücklich, wenn sie mich jetzt sehen, sie haben mir gesagt: 'Wow, du bist erwachsen geworden.'"

Auf der Suche nach Erfolg

Thao Nguyen ist die Geschäftsführerin von KOTO - aber ihre Geschichte mit dem Sozialunternehmen begann vor Jahrzehnten. Nguyen ist eine Absolventin der KOTO-Gründerklasse.

Nguyen verließ die Schule im Alter von 13 Jahren, um ihrer Familie zu helfen, den Lebensunterhalt zu verdienen. Zwei Jahre lang verkaufte sie im Sommer Eistee am Hoàn Kiếm-See und Postkarten auf der Straße, wenn es kalt wurde.

"Während ich Postkarten an Touristen verkaufte, lernte ich eine Australierin kennen", sagt Nguyen. "Sie fragte mich, was ich mir für die Zukunft wünsche und wo ich mich in Zukunft sehe. Um ehrlich zu sein, hatte ich an diesem Tag keine Ahnung."

Die Australierin, eine Diplomatin, machte Nguyen mit einem neuen Programm namens KOTO bekannt, das, so Nguyen, ihr Leben veränderte.

"Ich würde sagen, dass die beste Zeit meines Lebens die Zeit ist, in der ich ein KOTO-Praktikant war, denn es war auch das erste Mal, dass ich ein Gefühl der Zugehörigkeit bekam und viele denkwürdige Erfahrungen machte, die ich für mein Leben mitnehmen werde."

Nach ihrem Abschluss bei KOTO schlug Nguyen eine erfolgreiche Karriere im Gastgewerbe ein und kehrte 2017 zu dem sozialen Unternehmen zurück.

"Es ist meine zweite Familie, und ich bin so froh, dass ich jetzt wieder bei meiner Familie bin", sagt sie.

Wie Nguyen sind viele der KOTO-Absolventen lebende Erfolgsgeschichten - nach Angaben des Sozialunternehmens hat jeder einzelne Absolvent nach Abschluss des KOTO-Programms eine Anstellung gefunden. Viele arbeiten jetzt in Spitzenhotels und -restaurants in Vietnam und weltweit, andere haben ihr eigenes Unternehmen gegründet.

Einmal kennen, immer unterrichten

Nguyen sagt, es sei eine Herausforderung, ein Unternehmen zu führen und gleichzeitig seinen sozialen Auftrag zu erfüllen.

Gegenwärtig zahlt KOTO für das Wohlergehen, die Gesundheitsfürsorge, die Unterkunft und die Ausbildung der derzeit 150 Auszubildenden. Darüber hinaus beschäftigt KOTO rund 100 Mitarbeiter und Freiwillige.

Doch trotz dieser Hindernisse ist Nguyen überzeugt, dass KOTOs sozialer Auftrag klar ist - den Auszubildenden und den Menschen in ihrem Umfeld den Geist des Gebens und des Weitergebens zu vermitteln.

"Die Philosophie von KOTO lautet: Wenn du einen kennst, solltest du einen unterrichten. Heute bringen wir unseren Auszubildenden das Fischen bei, und wir inspirieren sie dazu, in Zukunft, wenn sie erfolgreich sind, anderen das Fischen beizubringen", erklärt Nguyen gegenüber CNN.

"Zurückgeben bedeutet nicht, dass man jemandem eine Mahlzeit oder Geld gibt. Zurückgeben bedeutet, dass man jemandem eine Fähigkeit beibringt, mit der er sein Leben lang leben kann."

