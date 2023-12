Das Potenzial der Mode, Politik und Kultur zu beeinflussen

Dies ist nur der jüngste Tropfen in einer Regenzeit der angeblich politischen Mode.

Es begann mit den Hosenanzug-Partys aus Solidarität mit der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Jahr 2016. Es ging weiter mit weißen Rassisten, die bei ihren berüchtigten Demonstrationen in Charlottesville im vergangenen Jahr in Polos und Khaki gekleidet waren.

Während die Auswirkungen des Brexit, eines Donald Trump im Weißen Haus und des Aufstiegs des sogenannten Alt-Right-Aktivismus in Europa und Nordamerika durch die kulturellen Gewässer plätschern, ist die politische Kleidung im Trend. Demonstranten aller Couleur - Feministinnen, White Supremacists, Antifa, Nationalisten und Verfechter der sozialen Gerechtigkeit - kleiden sich entsprechend ihrer politischen Einstellung.

Diese Art der politischen Kleidung ist nicht die Kleiderordnung der Politiker. Es handelt sich um Einzelpersonen und Gruppen, die mit ihrer Alltagskleidung ihre politische Einstellung zum Ausdruck bringen. Das Problem ist, dass Teilnehmer und Kommentatoren, Reporter und Wissenschaftler dies oft schnell als Mode bezeichnen. Aber ist politische Kleidung Mode?

Was ist Mode?

Die politische Dimension der Kleidung wird intuitiv vom Moment der Geburt an verstanden. Denn im Grunde genommen ist die menschliche Gesellschaft eine gekleidete Gesellschaft. Was man trägt, wie man es trägt und wann man es trägt, ist Ausdruck von sozialen Freiheiten und Einflüssen.

Der Ausdruck von Kleidung reicht von Konformität bis hin zur Rebellion. Einfach ausgedrückt: Ein Kleidungsstil, der den Status quo herausfordert - oder als herausfordernd wahrgenommen wird oder eine Alternative zum Status quo bietet - erhält spontan eine politische Bedeutung.

Daraus ergibt sich die soziale Macht der Kleidung und die politische Wirkung, die entsteht, wenn viele Menschen nach einem bestimmten Muster gekleidet sind. Bei den Gegendemonstrationen in Charlottesville, Virginia, im letzten Sommer trugen die Antifa-Demonstranten, die sich den weißen Rassisten entgegenstellten, den "schwarzen Block" - eine Art schwarze Uniform, die eine einheitliche, harte Haltung gegenüber dem rassistischen Diskurs gegen Schwarze zeigen sollte.

Gleichzeitig deutete die Kleidung des "schwarzen Blocks" auf die Bereitschaft hin, notfalls auch Gewalt anzuwenden, ähnlich wie es die Black Panther in den 1960er und 70er Jahren taten. Die Panther nutzten ein Schlupfloch im zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung, der das unverhohlene Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit erlaubte.

Politische Kleidung ist eine konzertierte Aktion einer Gruppe von Personen, um auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen. Sie tun dies, indem sie sich in einem kodifizierten Stil kleiden. Das Rezept der politischen Kleidung enthält alle Zutaten der Mode, aber nicht in den richtigen Proportionen.

Mode - so die Definition - entsteht, wenn sich eine Gesellschaft als Ganzes für einen bestimmten Stil, eine bestimmte Ästhetik oder ein bestimmtes kulturelles Empfinden für eine bestimmte Zeit entscheidet. Die große soziale Reichweite der Mode und ihr notwendiges Verfallsdatum machen sie zu einem nützlichen Marker für die Zeit.

Sie wird im Film, in der Literatur oder in der sozialwissenschaftlichen Forschung verwendet. Mode bedeutet also zeitliche Veränderungen des Geschmacks auf sozialer Ebene. Mode gibt es in allen Bereichen des menschlichen Lebens, einschließlich Kunst, Musik, Technologie, sogar im wissenschaftlichen Diskurs und natürlich in der Kleidung.

Die Quelle der Verwirrung

Wir könnten die Verwirrung zwischen politischer Kleidung und Mode auf die allgegenwärtige und allgegenwärtige öffentliche Präsenz der heutigen Modeindustrie zurückführen. Seit dem 18. Jahrhundert ist ein großer Teil der Industrie damit beschäftigt, das herzustellen, was uns kleidet: Dazu gehören Kleidungsstücke, Accessoires, Schönheitsdienstleistungen und -produkte. Diese Industrie hat sich zusammen mit der Werbebranche zu einer allumfassenden Modeindustrie zusammengeschlossen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass in der heutigen globalisierten Welt die meisten Menschen Kleidung automatisch mit Mode identifizieren. Schließlich ist sie eines der sichtbarsten Ergebnisse der Modeindustrie. Natürlich würde die Modeindustrie nichts tun, um dies klarzustellen; es ist in ihrem besten Interesse, als Quelle der Mode wahrgenommen zu werden.

Dieselbe Modeindustrie beschäftigt ein globales Heer von Trendprognostikern, um historische Aufzeichnungen und eine Vielzahl aktueller kultureller Quellen und Ereignisse fein zu kombinieren. Sie nutzen diese Daten, um herauszufinden, welche Farben, Stile und Produkte die Menschen in der nächsten Saison haben wollen.

Noch besorgniserregender ist jedoch, dass die Modewissenschaftler zur öffentlichen Verwirrung über politische Kleidung als Mode beitragen. Sie verwenden die Begriffe "Kleid", "Stil" und "Mode" austauschbar, ohne auf den grundlegenden semantischen Unterschied zu achten. Auch dafür gibt es eine kulturelle Erklärung. Mode ist ein aufstrebendes wissenschaftliches Fachgebiet, das derzeit sehr in Mode ist. Wenn man das Wort Mode in den Titel eines akademischen Artikels oder Buches einfügt, wird es wahrscheinlich auch gelesen.

Der Trend zum politischen Dressing

Könnte es sein, dass wie die Modestudien auch die politische Kleidung ein Modetrend ist? Gemessen an der Anzahl der Kollektionen, die während der Modewochen 2017 politische Aussagen enthielten, wäre die Antwort ein klares Ja. Mehrere Kollektionen während der letzten Saison der Modewochen enthielten politische Aussagen.

Zu den politischen Possen auf dem Laufsteg gehörten pinke Pussy Hats bei Missoni. Weiße Bandanas als Symbol der Inklusion gab es bei Tommy Hilfiger, Thakoon, Prabal Gurung, Phillip Lim, Dior und Diane von Furstenberg.

Schwarze Baskenmützen à la Guerilla- oder Black-Panther-Uniformen wurden bei Dior gezeigt. Auch bei Ashish Gupta, Public School und Christian Siriano tauchten alle möglichen Slogans auf, die auf verschiedene Kleidungsstücke gedruckt oder gestickt waren, unterstrichen von grafischer Unterwäsche in der Kollektion von LRS.

Das ist jedoch nicht unbedingt eine gute Nachricht. Die Modeindustrie ist bekannt dafür, dass sie sich politische und gegenkulturelle Bewegungen, Randgruppen und nicht-westliche Kulturen zu eigen macht, um dann einen guten Profit daraus zu schlagen.

Es wäre nichts Falsches daran, auf diese Weise Geld zu verdienen, außer dass die Folge der Kooptation durch die Modeindustrie kulturelle Irrelevanz ist. Genau wie andere Waren muss auch die Mode vor ihrem Verfallsdatum konsumiert werden.

Die gute Nachricht ist, dass politische Kleidung zwar modisch sein mag, aber keine Mode ist. Nicht einmal die globale Modeindustrie kann den Einzelnen daran hindern, seinen bekleideten Körper als Instrument für den politischen Diskurs zu nutzen.

Suchen Sie sich also ruhig Ihr bevorzugtes politisches T-Shirt aus oder tragen Sie die Farben der Partei Ihrer Wahl. Denken Sie nur daran, dass das keine Mode ist, es sei denn, die meisten anderen beschließen, sich eine Zeit lang genauso zu kleiden. In diesem Fall haben Sie folgende Möglichkeiten: Bekennen Sie sich zu Ihrem modischen Status oder wechseln Sie entweder Ihr Outfit oder Ihre politische Zugehörigkeit.

Quelle: edition.cnn.com