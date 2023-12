Weihnachten - Das Postamt St. Nicholas hat auf 30.000 Briefe von Kindern geantwortet

Das Postamt St. Nikolaus in St. Nikolaus im Saarland hat mehr als 30.000 Briefe von Kindern aus aller Welt beantwortet. Und es gibt noch mehr: „Ob der letztjährige Rekord von 31.636 Briefen von Kindern gebrochen wird, wird sich erst nach Weihnachten zeigen, aber es sieht danach aus!“, sagte Peter Gleick, Präsident der St. Nicholas Post Office Volunteers Association Gerecke) an die Deutsche Presse-Agentur. „Bis 2023 wird auch der Weihnachtsmann beliebt und gefragt sein.“ Die Postfiliale bleibt bis zum 24. Dezember geöffnet.

Jedes Kind, das einen Brief an Nikolaus vom Heiligen Nikolaus schreibt, erhält auch eine Antwort. Hilfsteams sind seit Wochen im Einsatz und verschicken Antwortbriefe in anderen Sprachen, darunter Ukrainisch, Russisch, Spanisch, Englisch und Chinesisch, an Kinder im Ausland. Im Jahr 2022 gab es Briefe aus 52 Ländern.

Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder in der kleinen Stadt Grand-Rosselne nahe der französischen Grenze Briefe an den Weihnachtsmann. Nach Angaben der Deutschen Post ist das Nikolauspostamt in Warnter das älteste Postamt Deutschlands. Im ganzen Land gibt es sieben Weihnachtspostämter, in denen Kinder Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Heiligen Nikolaus schicken können.

