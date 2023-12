14:10 Uhr, 1. Platz: Rote Rose

Jodis und Moe waren schockiert, weil Elias einen großen Teil seiner Ersparnisse durch Börsenspekulationen verloren hatte. Was er nicht weiß: Elias will mit dem möglichen Gewinn nicht wie behauptet seinen Eltern helfen, sondern seiner Geliebten Celeste einen extrem teuren Verlobungsring kaufen. Britta versucht, den Tod von Hendricks unterdrückter Schwester zu verarbeiten. Als sie jedoch von Klass erfuhr, dass Louisa an einem Gehirntumor gestorben war, war ihr Herz unruhig.

15:10 Uhr, Sitzung 1: Love Storm

Warner glaubte, dass die Maskerade ein erfolgreicher PR-Gag für den Palast war. Er wusste nicht, dass gleichzeitig eine Verschwörung gegen das Hotel im Gange war, bis er eine skandalöse Schlagzeile sah. Als Vincent merkt, dass Anna ihn beim Tanzen mit Philippe verwechselt hat, verlässt er ohne Erklärung die Maskerade und gibt unbemerkt sein Lysander-Kostüm zurück. Am nächsten Tag bringt Philip es ahnungslos zurück zum Verleih und trifft dort auf Anna, die wissen möchte, warum er in der Nacht zuvor plötzlich verschwunden ist.

17:30 Uhr, RTL: Among Us

Heiligabend Benedict wacht in einer Welt ohne Ute auf und muss erkennen, dass Sileralli und er ohne sie nicht dasselbe sein werden. Sina ist fasziniert von Nadines ungewöhnlichen Weihnachtstraditionen. Bambi und Ronia arbeiten zusammen, um Xenas Zeit mit ihrer Schwester zu gewinnen. Theo und Paula haben sich kurz vor Weihnachten mit dem Virus infiziert. Stella tat ihr Bestes, um sie rechtzeitig für das Singen der Weihnachtslieder vorzubereiten.

19:10 Uhr, RTL: All That Matters

Obwohl die Familie Steenkamp unter widrigen Umständen ein friedliches Weihnachtsfest feierte, wusste niemand, welche gewagten Pläne sich Justus inzwischen ausgedacht hatte. Henning trifft alle Vorbereitungen, um Daniela einen Heiratsantrag zu machen, doch der richtige Zeitpunkt scheint noch nicht gekommen zu sein. Imanis Rettungsaktion beginnt, Hannah freut sich über Killians versöhnliche Geste und der Rest der Gemeinde hat an Heiligabend Grund zur Freude.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily, Philip, John und Laura sind überrascht, als Janani zu Weihnachten ankommt. Sie bemerkte schnell, dass Emily mit einer Entscheidung zu kämpfen hatte. Yvonne freut sich ganz besonders auf Weihnachten. Laura lebt noch, Moritz und Louis sind wieder ein Paar und ihre Eheprobleme mit Gerner gehören hoffentlich der Vergangenheit an, vor allem dank Lucas. Doch Weihnachten verlief anders als geplant.

Quelle: www.stern.de