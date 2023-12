Himmelsphänomene - Das Nordlicht wird auch im Jahr 2024 erscheinen – bevor die Sonnenaktivität ihr Maximum erreicht

Sie sind rot, grün und manchmal gelb oder lila. Der Anblick am Nachthimmel fasziniert die Betrachter. In unseren Breitengraden sind sie generell selten. Doch dieses Jahr tauchen sie auch über Deutschland auf: Nordlichter. Ihr Ausgangspunkt liegt etwa 150 Millionen Kilometer entfernt.

Werden wir nächstes Jahr noch Himmelsphänomene beobachten können?

Experten sind sich grundsätzlich sicher: Ja. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) werden im nächsten Jahr weitere Sichtungen in Deutschland und bei günstigen Bedingungen auch weiter südlich erwartet. Auch Natalie Krivova, Expertin am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen, will die Möglichkeit nicht ausschließen.

„Die Sonne nähert sich eindeutig ihrer maximalen Aktivität“, ist sich der Freundeskreis der Astrowissenschaften einig, der im osthessischen Bad Salchliff über eine eigene Sternwarte zur Sonnenbeobachtung verfügt. „Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie nächstes Jahr noch dabei sein werden“, sagte Michael Psaki vom Verein.

Warum sind die Nordlichter jetzt weiter südlich zu sehen?

Verantwortlich dafür ist die Sonne. Auf dem Stern kommt es zu Eruptionen, die sogenannte koronale Massenauswürfe verursachen, zu denen Elektronen, Protonen und bestimmte Atomkerne gehören. Die Sonnenfleckenaktivität erreicht im Durchschnitt alle elf Jahre ihren Höhepunkt.

„Wir können nicht sagen, ob wir das Maximum erreicht haben. Die Aktivität könnte weiter zunehmen“, sagte Krivova. Aus Sicht des Freundeskreises wurde dieser Maximalwert wohl noch nicht erreicht und die sogenannte Spot-Aktivität der Sonne hat dieses Mal deutlich zugenommen. Auch das DLR geht davon aus, dass der aktuelle Sonnenfleckenzyklus im kommenden Jahr sein Maximum erreichen wird.

Wie entstehen die Nordlichter?

Ausgeworfenes Material, das zur Erde geschleudert wird, wandert durch das Sonnensystem und trifft auf die Erde. Da die Bestandteile des Plasmas elektrisch geladen sind, interagieren sie mit dem Erdmagnetfeld und komprimieren es im Wesentlichen. Der magnetische Kurzschluss am Ende des Erdmagnetfelds erzeugt einen Partikelstrom in die Polarregionen, der Luftpartikel dazu anregt, Licht auszusenden und leuchtende Polarlichter zu bilden.

„Es funktioniert wie eine Leuchtstoffröhre“, sagte Psaki. Ströme energiereicher Teilchen treffen auf die Erdatmosphäre und bringen die Luft zum Leuchten. „Die Farbe des Leuchtens wird durch die beteiligten Moleküle und Atome sowie die Energie der emittierten Photonen bestimmt. Atomsauerstoff emittiert grün-gelbes oder rotes Licht, während molekularer Stickstoff blauviolettes oder tiefrotes Licht emittiert“, sagte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt .

Auf welchem ​​Breitengrad erscheinen diese Lichter?

Es hängt von der Intensität der Sonneneruption ab. Generell gilt laut DLR: „Je stärker der geomagnetische Sturm, desto weiter bewegen sich die Polarlichtbänder in Richtung Äquator. In Extremfällen wie dem Carrington-Ereignis 1859 wurden Polarlichter sogar auf Hawaii und in der Karibik beobachtet.“ Typischerweise Polarlichter kommen in zwei ovalen Bändern um die geomagnetischen Pole auf der Nord- und Südhalbkugel vor, meist mindestens zehn Breitengrade über der Nordspitze Deutschlands.

Sind die Nordlichter gefährlich?

Nicht die Nordlichter selbst. Die Erde wird weitgehend durch ihr Magnetfeld geschützt. Allerdings können Ströme energiereicher Teilchen je nach Intensität gefährlich sein. Während eines starken Sonnensturms könnten Satelliten beschädigt, die Telekommunikation beeinträchtigt und es zu Stromausfällen kommen, sagte Krivova.

Wann ist die beste Zeit, um das Nordlicht zu sehen?

„Wenn möglich bei Neumond“, sagte Psaki. Die besten Jahreszeiten sind Frühling und Herbst.

Quelle: www.stern.de