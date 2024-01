Das Jahr 2024 hat für die Aktien einen holprigen Start. Hier sind die kommenden Herausforderungen

Einige Anleger sind der Meinung, dass die heftige Jahresendrallye einer Konsolidierung gewichen ist, da die Händler einige ihrer in den letzten Wochen aufgeblähten Bestände verkaufen. Der S&P 500-Index ist in dieser Woche bisher um 1,4 % gefallen, der Nasdaq Composite um 2,8 % und der Dow Jones Industrial Average um 0,7 %.

Dies geschah, nachdem die Aktien von Apple nach der Herabstufung durch Barclays abstürzten und den breiteren Markt in Mitleidenschaft zogen, da neben dem iPhone-Hersteller auch andere schwergewichtige Technologiewerte nachgaben. Der Schmerz setzte sich am Mittwoch fort, als ein Teil der Euphorie über künftige Zinssenkungen verblasste.

"Angesichts des bemerkenswerten Endes des Jahres 2023 ist es nicht sonderlich überraschend, dass wir in dieser Phase ein wenig Gewinnmitnahmen sehen", schrieb Craig Erlam, leitender Marktanalyst bei OANDA, am Mittwoch in einer Notiz.

Zu Beginn des Jahres 2023 erwarteten die Anleger weithin, dass die himmelhohe Inflation, die Kampagne der Federal Reserve zur Eindämmung der Inflation und eine mögliche Rezession in einer Wiederholung der katastrophalen Performance des Jahres 2022 gipfeln würden.

Stattdessen blieb der US-Aktienmarkt von einer Rezession verschont und überwand regionale Bankenturbulenzen, eine Schuldenobergrenzenkrise und geopolitische Spannungen. Der S&P 500 beendete das vergangene Jahr mit einem Plus von 24 %, der Dow stieg um 14 % und der Nasdaq legte um 43 % zu.

Dennoch sind die Anleger noch nicht über den Berg. Die Rezessionssorgen an der Wall Street halten an, ebenso wie die Sorge vor einem Krieg im Nahen Osten. Die bevorstehenden US-Wahlen drohen die Märkte zu verunsichern, obwohl die Geschichte zeigt, dass der S&P 500-Index im vierten Jahr der Amtszeit eines Präsidenten tendenziell zulegt.

Der stetige Abbau der Sparkonten der Verbraucher, deren robuste Ausgaben dazu beigetragen haben, die Wirtschaft durch die aggressivsten Zinserhöhungen der Fed seit Jahrzehnten am Laufen zu halten, könnte für einen rauen Jahresbeginn sorgen, meinen einige Anleger.

"Das erste Quartal des Jahres könnte ein Kampf werden", schrieb Alex McGrath, Chief Investment Officer bei NorthEnd Private Wealth, in einer Notiz am Dienstag.

Die Inflation ist zwar zurückgegangen, liegt aber immer noch über dem 2 %-Ziel der Fed. Der Arbeitsmarkt brummt weiterhin, aber eine Überraschung in den Datenberichten könnte die Erwartungen der Anleger enttäuschen, dass die Zentralbank bald mit Zinssenkungen beginnen wird. Der am Freitag anstehende Dezember-Arbeitsmarktbericht könnte der erste Test in diesem Jahr sein, ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist. Steigende Anleiherenditen in dieser Woche zeigen, dass einige Zweifel bleiben.

Während Aktien einen Großteil ihrer Verluste aus dem Jahr 2022 wieder wettgemacht haben, müssen einige Anleger ihre Vorsicht noch nicht ablegen. Laut Bank of America Global Research ist das Engagement aktiv verwalteter Fonds in traditionell sicheren Basiskonsumgütern immer noch höher als zu Beginn des Jahres 2022, während das Engagement im konjunktursensibleren zyklischen Konsumgütersektor geringer ist.

"Der Höhepunkt der Rezessionsängste liegt wahrscheinlich hinter uns, aber die Positionierung spiegelt immer noch mehr Angst als Gier wider", schrieben die Strategen der Bank in einer aktuellen Notiz.

Das bedeutet natürlich nicht, dass der Jubel, der eine neunwöchige Rallye bis Ende 2023 ausgelöst hat, verflogen ist. Laut einer im Dezember von der Bank of America Securities durchgeführten Umfrage sind die Fondsmanager so optimistisch für Aktien wie seit Januar 2022 nicht mehr.

DerFear and Greed Index von CNN, der sieben Indikatoren für die Marktstimmung in den Vereinigten Staaten abbildet, liegt bei einem Wert von "Gier".

US-Staatsverschuldung erreicht Rekordwert von 34 Billionen Dollar

Die Verschuldung der US-Regierung hat erstmals die Marke von 34 Billionen Dollar überschritten, nur wenige Wochen vor der Frist für die Einigung des Kongresses auf neue Finanzierungspläne des Bundes, berichten meine Kollegen Hanna Ziady und Tami Luhby.

Aus den vom Finanzministerium veröffentlichten Daten geht hervor, dass die "ausstehende Gesamtverschuldung" am 29. Dezember auf 34,001 Billionen Dollar gestiegen ist. Diese Zahl, die auch als Staatsverschuldung bezeichnet wird, ist der Gesamtbetrag der ausstehenden Kreditaufnahmen der US-Bundesregierung, der sich im Laufe der Geschichte des Landes angesammelt hat.

Der Meilenstein kommt nur drei Monate, nachdem die US-Staatsverschuldung die Marke von 33 Billionen Dollar überschritten hat, da das Haushaltsdefizit - die Differenz zwischen den Ausgaben und den Steuereinnahmen der Regierung - in die Höhe geschossen ist.

Maya MacGuineas, Präsidentin des Komitees für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt (Committee for a Responsible Federal Budget), einer fiskalischen Überwachungsorganisation, nannte die Rekordzahl "eine wirklich deprimierende 'Leistung'".

"Obwohl unser Schuldenstand sowohl für unsere Wirtschaft als auch für die nationale Sicherheit gefährlich ist, kann Amerika einfach nicht aufhören, Kredite aufzunehmen", sagte sie am Dienstag in einer Erklärung.

US-Stellenangebot im November auf neues 2-Jahres-Tief gefallen

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im November auf den niedrigsten Stand seit März 2021 gesunken. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich der robuste amerikanische Arbeitsmarkt weiter abkühlt, berichtet mein Kollege Bryan Mena.

Im November gab es saisonbereinigt 8,79 Millionen offene Stellen, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Das ist ein Rückgang gegenüber den nach oben korrigierten 8,85 Millionen vom Oktober und entspricht in etwa den Erwartungen der Ökonomen von 8,77 Millionen offenen Stellen, so FactSet.

Die Zahl der offenen Stellen ist zwar gegenüber dem Rekordwert von 12 Millionen im März 2022 zurückgegangen, liegt aber immer noch über dem Niveau vor der Pandemie, so der jüngste Job Openings and Labor Turnover Survey, auch bekannt als JOLTS-Bericht.

Die Zahlen vom Mittwoch zeigen, dass der Arbeitsmarkt seine stetige Abkühlung fortsetzt, wobei sich die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt, während die Zinssätze auf einem 22-Jahres-Hoch verharren. Beamte der US-Notenbank haben erklärt, dass sich die Wirtschaft möglicherweise noch weiter verlangsamen muss, um sicher zu sein, dass die Inflation auf dem Weg zum 2%-Ziel der Zentralbank ist.

Als weiteres Anzeichen für eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt zeigte der Bericht, dass die Zahl der Neueinstellungen im November um 363.000 auf 5,47 Millionen zurückging. Das ist der niedrigste Stand seit April 2020, als die Covid-19-Pandemie die US-Wirtschaft zum ersten Mal erschütterte. Aber selbst wenn man die anfängliche Störung durch die Pandemie ausklammert, ist die Zahl der Neueinstellungen seit 2017 nicht mehr auf diesem Niveau gewesen.

Quelle: edition.cnn.com