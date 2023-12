Das Hologramm der Königin winkt aus der goldenen Kutsche beim Platin-Jubiläumsfestzug

Die goldene Staatskutsche, die die 96-jährige britische Monarchin an ihrem Krönungstag 1953 erstmals vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey transportierte, führte am Sonntag im Rahmen des Platin-Jubiläumsumzugs eine spektakuläre Prozession durch die Straßen Londons an.

Die Königin selbst war während des Festumzugs jedoch nicht an Bord. Stattdessen wurden Archivaufnahmen von ihr, wie sie am Tag ihrer Krönung aus der Kutsche winkte, auf deren Fenster projiziert.

Die in zwei Jahren gebaute und 1762 fertiggestellte Gold State Coach ist die drittälteste noch erhaltene Kutsche im Vereinigten Königreich. Vier Restaurierungen im Laufe der Jahrhunderte haben mindestens sieben Schichten von Vergoldungen und Retuschen auf dem Wagenkasten hinterlassen.

Geschmückt mit kunstvollen Skulpturen von Cherubinen und Tritonen als Zeichen der nationalen Einheit und Stärke sowie mit Tafelbildern ist die auffällige Kutsche ein bewegendes Kunstwerk. Das Innere ist ebenso detailliert und mit Samt und Satin gepolstert.

Das von Sir William Chambers, dem architektonischen Berater König Georgs III., entworfene und vom Kutschenbauer Samuel Butler gebaute Fahrzeug ist etwa 23 Fuß lang, 12 Fuß hoch und aus vergoldetem Holz gefertigt. Sie wiegt über vier Tonnen und wird immer nur von acht Pferden im Schritttempo gezogen.

Jedes künstlerische Detail der Kutsche ist eine Hommage an die Geschichte Großbritanniens. Laut The Royal Collection Trust ist auf jedem Rad eine riesige Triton-Figur als Zeichen der kaiserlichen Macht abgebildet. Ihr Körper ist mit Palmen und Löwenköpfen sowie anderen Motiven geschmückt, die britische Siege in der Seefahrt feiern. Auf einer der Vorderseiten ist die behelmte Kriegerin Britannia abgebildet.

"Überall, wo man hinschaut, in den goldenen Skulpturen und bemalten Paneelen, in den Uniformen der Postillione, Bräutigame, Lakaien, Bediensteten und berittenen Wachen, spiegeln sich Tradition und Geschichte wider", wird Adrian Evans, der Leiter des Jubiläumsumzuges, auf der Website der königlichen Familie zum Design der Kutsche zitiert.

Die berühmte Kutsche hatte ihren ersten großen Auftritt bei der Parlamentseröffnung 1762 unter Georg III. und wurde dann bis zum Tod von Prinz Albert im Jahr 1861 bei Krönungen und anderen großen königlichen Zeremonien eingesetzt. König Edward VII. ließ sie bei seiner Krönung im Jahr 1902 wieder aufstellen.

Elisabeth II. war nicht sehr beeindruckt, als sie während ihrer Krönung in der Kutsche fuhr. In einer BBC-Dokumentation aus dem Jahr 2018 erinnerte sie sich daran, dass die Kutsche "nicht sehr komfortabel" und "überhaupt nicht zum Reisen geeignet" war. Seitdem ist die Königin nur noch zweimal in der Kutsche gefahren - zu ihrem Silbernen Jubiläum 1977 und zum Goldenen Jubiläum 2002. Die Kutsche ist normalerweise in den königlichen Gemächern ausgestellt.

Der Festumzug zum Platinjubiläum bildete den Abschluss des viertägigen Wochenendes zu Ehren der am längsten regierenden Monarchin Großbritanniens. Im Rahmen der Feierlichkeiten gab es eine Fülle von Straßenfesten, Sonderausstellungen und spektakulären Paraden, an denen mehr als 10 000 Künstler teilnahmen.

"Es wird ein einzigartiges Spektakel", sagte Evans über die Rolle der Kutsche beim Festumzug im Vorfeld der Veranstaltung und fügte hinzu, dass sie "den Ton für die vielen spektakulären Sehenswürdigkeiten angeben wird, die noch kommen werden".

Dieser Artikel wurde nach dem Beginn der Veranstaltung am Sonntag aktualisiert.

Bildunterschrift oben: Ein Bild der goldenen Staatskutsche beim Platin-Jubiläumsfestzug.

Zoe Sottile von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

