Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wird nur wenige Wochen vor seiner ersten Fahrt überprüft

Die 1.198 Fuß lange Icon of the Seas von Royal Caribbean, die am 27. Januar 2024 von Miami, Florida, aus in See stechen soll, wurde Anfang dieser Woche bei der Ankunft in Ponce, Puerto Rico, für "behördliche Inspektionen" fotografiert.

"Schauen Sie mal, wer heute früh im Hafen von Ponce, Puerto Rico, angekommen ist!" schrieb Michael Bayley, Präsident und CEO von Royal Caribbean International, in einem am Dienstag geteilten Facebook-Post .

Letzte Vorbereitungen

"In den nächsten Tagen werden viele behördliche Inspektionen durchgeführt, Ausrüstung ein- und ausgeladen, Werftarbeiter gehen nach Hause, weitere Besatzungsmitglieder kommen an, zusammen mit einem ganz besonderen Besatzungsmitglied."

Das riesige Schiff mit 20 Decks, das Platz für bis zu 5.610 Gäste und 2.350 Besatzungsmitglieder bietet, wird am 9. Januar in Miami eintreffen, so Bayley, der hinzufügte, dass die Vorbereitungen "gut laufen".

Die Icon of the Seas wurde am 27. November 2023 in der Meyer Turku Werft in Turku, Finnland, offiziell an Royal Caribbean übergeben.

Das Schiff, dessen Bau 900 Tage dauerte, bereitet sich nun darauf vor, Passagiere auf seiner Jungfernfahrt, einer siebentägigen Reise durch die Karibik, zu empfangen.

Das Schiff wird das ganze Jahr über von Miami aus Abenteuer in der östlichen oder westlichen Karibik anbieten. Auf dem Reiseplan stehen unter anderem St. Maarten, Mexiko, St. Thomas und die Privatinsel von Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay auf den Bahamas.

Die Gäste an Bord können eine Vielzahl aufregender Attraktionen genießen, darunter den größten Wasserpark der Welt auf See, acht Stadtviertel und rund 40 verschiedene Bars und Restaurants.

Mit Spannung erwarteter Start

Das Hideaway wird den weltweit ersten schwebenden Infinity-Pool auf See beherbergen, während Chill Island vier der sieben Pools des Schiffes und einen Bereich nur für Erwachsene beherbergen wird. Thrill Island bietet einen Hochseilgarten, in dem die Gäste 154 Fuß über dem Ozean schwingen können, sowie einen FlowRider-Wellensimulator und einen Minigolfplatz.

"Heute feiern wir nicht nur ein neues Schiff, sondern auch den Höhepunkt von mehr als 50 Jahren Innovation und Träumen bei Royal Caribbean, um das ultimative Urlaubserlebnis zu schaffen", sagte Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, während einer Zeremonie in der Werft im November.

Die jüngste Sichtung des Schiffes erfolgte, nachdem der argentinische Fußballstar Lionel Messi zum offiziellen Symbol des Schiffes ernannt worden war.

Laut einer Erklärung der Kreuzfahrtgesellschaft wird Messi, der vom Time Magazine zum Sportler des Jahres 2023 gekürt wurde, an der Taufe des Schiffes Ende des Monats teilnehmen.

Die Icon of the Seas hat seit ihrer Enthüllung im Oktober 2022 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und nicht alles war positiv.

Unglaubliche Reaktion

Im vergangenen Juli ging ein farbenfrohes Bild des Heckteils des Schiffes viral, das von einigen Nutzern als "Monstrosität" und "Haufen von Dekadenz" bezeichnet wurde.

Experten meinten jedoch später, dass diese Reaktion nicht besonders ungewöhnlich sei.

"Bilder von Schiffen der Royal Caribbean haben schon oft heftige Reaktionen hervorgerufen", sagte Kreuzfahrtexperte Stewart Chiron gegenüber CNN Travel, als er im August zu dieser Reaktion befragt wurde.

"Die negativen Reaktionen auf die Icon of the Sea kommen offensichtlich von Nicht-Kreuzfahrern. Das aktuelle Bild ist recht bunt und zeigt ein Schiff mit vielen Möglichkeiten. Die positiven Reaktionen überwiegen bei weitem."

Auf Nachfrage von CNN wollte sich ein Sprecher von Royal Caribbean nicht zu den Reaktionen auf das Bild äußern, betonte aber, dass die Icon of the Seas eine "unglaubliche Reaktion" erhalten habe, die zur umsatzstärksten Buchungswoche in der Geschichte des Unternehmens geführt habe.

Die Icon of the Seas übernimmt den Titel "größtes Kreuzfahrtschiff der Welt" von der Wonder of the Seas, einem anderen Schiff der Royal Caribbean-Flotte, das 1.188 Fuß lang ist und über 18 Decks verfügt.

Karla Cripps und Jacopo Prisco von CNN haben zu diesem Artikel beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com