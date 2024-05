Das freizügige Kleid von Elle Fanning hat eine bedeutende Vergangenheit.

Hell, glänzend und zart wirkte der Schauspieler fast zerbrechlich, bereit, jeden Moment zu zerbrechen. Wie Balmain erklärte, wurde der Organza-Stoff des Kleides einer vierschichtigen Harzbeschichtung unterzogen, um ein glasähnliches Aussehen zu erzielen. Dieses Outfit erinnerte an die "kristallinen Blumen", die in JG Ballards Kurzgeschichte "Der Garten der Zeit" von 1962 (das Thema der diesjährigen Met Gala) die Zeit umkehren.

Fanning war nicht die einzige Prominente, die auf dem roten Teppich durchsichtige Kleider trug. Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Doja Cat, Phoebe Dyvenor, Greta Lee und sogar Eddie Redmayne trugen allesamt fast nackte Outfits, die gelegentlich mit Stickereien oder Kristallverzierungen verziert waren. Willkommen in der Ära des nackten Kleides (oder in Redmaynes Fall des nackten Anzugs).

Auf dem roten Teppich und auf den Laufstegen sind freizügige Outfits zur Regel geworden. Bei der Grammy-Verleihung im Februar trugen sowohl Doja Cat als auch Miley Cyrus knappe, nackte Kleider, während bei der Oscar-Verleihung im März Jennifer Lawrence, Vanessa Hudgens, Florence Pugh, Kendall Jenner, Ice Spice, Charli XCX und Charlize Theron verschiedene Arten von nackten Kleidern trugen - von durchsichtiger Spitze bis hin zu Kristallnetzen. Und auf den Frühjahr-Sommer-Laufstegen 2024 wurden bei fast jeder Show durchsichtige Röcke gezeigt, von Prada bis Erdem, von Acne Studios bis Dior.

Die Faszination für nackte Tatsachen ist kein neuer Trend. Im Jahr 1962 trug die Hollywood-Schauspielerin Carroll Baker eines der ersten nackten Kleider - ebenfalls von Balmain entworfen.

Bakers Brüste wurden größtenteils von zwei verzierten Pasties verdeckt, die auf ein durchsichtiges Oberteil aufgenäht waren, während die Ärmel, der Ausschnitt und der Rock mit Perlen und Pailletten bestickt waren. Es war eine Sonderanfertigung, die Pierre Balmain in seinem Pariser Atelier speziell für Baker entworfen hatte. Die Zeitschrift ELLE bemerkte 1964: "(Baker) bevorzugt vor allem Musselin-Kleider, die an den entscheidenden Stellen glitzern." Balmain hatte bereits Bakers achtes "transparentes" Kleid entworfen.

Heutzutage kann die Fülle an fast nackten Kleidern den roten Teppich wie ein Foto von Spencer Tunick erscheinen lassen. Zu Bakers Zeiten jedoch sorgte das Tragen solch skandalöser Kleider für Aufsehen. Als sie beispielsweise die Premiere von "The Carpetbaggers" (1964) im Londoner Plaza-Kino besuchte, zog ihr durchsichtiges Balmain-Kleid alle Blicke auf sich - und sorgte sogar für Schlagzeilen. Der Daily Mirror berichtete: "Carroll geht zur Show - fast oben ohne." In den Anfängen dieser freizügigen Kleidungsstücke gerieten die Trägerinnen noch in die Kritik.

Ihr zartes Balmain-Kleid erregte Aufmerksamkeit - und Kontroversen - als sie 1964 zur Premiere ihres Films "The Carpetbaggers" im Plaza-Kino in London erschien. "Carroll geht zur Show - fast oben ohne", schrieb der Daily Mirror. Die New York Times stellte nur wenige Monate vor dem Vorfall in London fest, dass Baker "der umstrittenste weibliche Star in Hollywood" geworden war, vor allem weil sie sich mit Nacktheit auf der Leinwand wohl fühlte.

In den 1960er Jahren vollzog sich in Amerika und Europa ein rascher Wandel in der Frauenmode, der weitgehend von der Bewegung für sexuelle Befreiung und der allmählichen Einführung der Antibabypille beeinflusst wurde. Mary Quant setzte sich für den aufreizenden Minirock ein, während Edie Sedgwick sich der Unterwäsche und Strumpfhosen zuwandte, die später zu einer wichtigen Referenz für die moderne Mode wurden.

Bakers gewagtes Kleid war vielleicht mehr als nur ein Spiegelbild der Zeit. Ihr "fast nackter" Moment von 1964 kam kurz vor dem Höhepunkt ihres provokativen Images, als die New York Times sie als "den umstrittensten weiblichen Star in Hollywood" bezeichnete, weil sie sich mit Nacktheit auf der Leinwand offensichtlich wohlfühlte.

Nacktheit in US-Filmen wurde von der Production Code Administration streng zensiert, einer einflussreichen Behörde, die von den Verleihern abhängig war, um die Inhaltsstandards einzuhalten. Nach den Paramount-Dekreten von 1948, die große Studios wie Paramount, Fox, MGM und Warner Brothers zwangen, sich von Kinos zu trennen, gewannen die Kinobesitzer an Unabhängigkeit. In den sechziger Jahren bedeutete ein Verstoß gegen die Nacktheitsrichtlinien der Production Code Administration viel weniger als noch 20 Jahre zuvor. Die Kinos hatten nun das letzte Wort, ob sie die Filme zeigen wollten oder nicht.

Bakers umstrittene Nacktheit auf der Leinwand machte sie "zu einer wichtigen Zielscheibe für hitzige Diskussionen über Nacktheit in amerikanischen Filmen". Mit ihrer trotzigen Antwort gab die Schauspielerin eine kühne Erklärung ab: "Ich glaube, dass in den nächsten 10 Jahren Nacktheit in Filmen akzeptiert werden wird... Ich glaube nicht, dass Nacktheit in Filmen den nationalen Charakter befleckt." Obwohl die Öffentlichkeit und die Presse heftig auf ihre Nacktheit auf dem Bildschirm reagierten, beschloss Baker, den Einsatz zu erhöhen und ihnen ein wenig echte Haut zu zeigen.

Obwohl Fannings Outfit weit weniger skandalös war als das von Baker, zeigte es doch, dass das nackte Kleid auch nach sechs Jahrzehnten noch zeitlos ist.

