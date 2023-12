Das erste Orient Express Kreuzfahrtschiff wird 2026 in See stechen

Orient Express Silensea, das allererste Orient Express Segelschiff, wurde soeben von der französischen Hotelgruppe Accor enthüllt.

Das 220 Meter lange Schiff, das vom Goldenen Zeitalter der Côte d'Azur inspiriert ist und im Frühjahr 2026 in See stechen soll, wird laut Accor bei seinem Stapellauf den Titel der größten Segelyacht der Welt tragen.

Die Orient Express Silenseas bietet Platz für bis zu 120 Passagiere und wird 54 Suiten, darunter eine 1.415 Quadratmeter große Präsidentensuite, zwei Swimmingpools, zwei Restaurants und eine Speakeasy-Bar umfassen.

Angetrieben von einem Hybridantrieb, der Windkraft mit einem mit Flüssiggas betriebenen Motor kombiniert, wird das Schiff auch über ein Amphitheater-Kabarett verfügen, in dem die Gäste besondere Aufführungen erleben können, sowie über ein privates Aufnahmestudio.

Neues Kapitel

Die Inneneinrichtung des Schiffes wird von dem französischen Architekten Maxime d'Angeac entworfen, während das in Nantes ansässige Designbüro Stirling Design International die Außenarchitektur übernehmen wird.

"Mit der Orient Express Silenseas schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf, indem wir die Erfahrung und Exzellenz von Luxusreisen auf die schönsten Meere der Welt übertragen", heißt es in einer Erklärung von Sébastien Bazin, Chairman und CEO von Accor.

"Diese außergewöhnliche Segelyacht, die ihre Wurzeln in der Geschichte von Orient Express hat, wird einen unvergleichlichen Service und raffinierte Designräume bieten, die an das goldene Zeitalter der mythischen Kreuzfahrten erinnern."

Derzeit sind zwar noch keine geplanten Kreuzfahrten buchbar, aber das Kreuzfahrtschiff wird voraussichtlich im Sommer Routen im Mittelmeer und im Winter in der Karibik anbieten, mit "Zwischenstopps, um kulturelle Schätze zu entdecken".

Die Enthüllung der Orient Express Silenseas erfolgt, nachdem die mit Spannung erwartete Superyacht-Kreuzfahrt von Ritz-Carlton im Oktober ihre Jungfernfahrt unternommen hat.

In der Zwischenzeit enthüllte das Four Seasons Ende 2022 seine kommende 207 Meter lange Superyacht, die Ende 2025 in Dienst gestellt werden soll.

Quelle: edition.cnn.com