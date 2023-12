Bundesliga - Darmstadt 98 leiht Stoirkovic nach Kaiserslautern

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 hat Stürmer Filip Stoirkovic bis zum Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Beide Vereine gaben die Nachricht am Donnerstag bekannt. Der 23-jährige Schweizer lernte das Fußballspielen in den Jugendtrainingslagern von Vereinen wie dem FC Zürich und der TSG 1899 Hoffenheim. In der Winterpause der vergangenen Saison kam er zu den Hessen und bestritt bisher 23 Spiele für die Mannschaft. ein offizielles Spiel. Stoirkovic soll in Kaiserslautern mehr Spielpraxis sammeln.

Bekanntmachungen Darmstadt 98 Bekanntmachungen 1. Fußballverein Kaiserslautern

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de