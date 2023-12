Weihnachten - Dank an die Polizei: Rule besuchte die Wache am Heiligabend

Innenminister Herbert Ruhr (CDU) will an Heiligabend mehrere Polizeidienststellen besuchen und sich bei den Einsatzkräften der Einsatzkräfte in der Weihnachtszeit bedanken. „Ich wünsche mir wirklich Ruhe nicht nur dort, sondern im ganzen Land“, sagte Ruhl in einem Weihnachtsbrief, der im Intranet der nordrhein-westfälischen Polizei veröffentlicht wurde und dessen Text der dpa vorliegt.

„2023 ist ein weiteres nicht einfaches Jahr“, schrieb Rule. „Viele Menschen erleben die Welt derzeit als einen Ort permanenter Krisen: Coronavirus, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation, Rezession, Hama Sri Lankas Terroranschläge auf Israel.“ Nordrhein-Westfalen ist unter anderem für die Vertreibung Lützeraths, Stammesangriffe, „mehrere vereitelte extremistische Anschlagspläne“ und mehr als 160 pro-palästinensische Demonstrationen verantwortlich.

„Auch die Blu-ray-Familie musste im Jahr 2023 einen schweren und sehr persönlichen Schlag ertragen: Die Einsatzkräfte in Ratingen wurden angegriffen, einige von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Auch wenn dies die Tat nicht ungeschehen macht, ich „Das Gericht ist mit dem Schuldspruch und der lebenslangen Haftstrafe zufrieden“, sagte Rule in seinem Intraneteintrag.

Der Minister lobte die Polizei: „Sie sind diejenigen, die Ordnung ins Chaos bringen, diejenigen, die in Zeiten der Not helfen. Sie dienen den Menschen und schützen Leben und Eigentum. Die Menschen verlassen sich auf Sie und sie.“ kommen, wenn sie gebraucht werden. „Es wurde schwierig. „Das ist besonders in Krisenzeiten wichtig.

„Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es 2024 einfacher wird“, sagte Ruhr gegenüber der Polizei: „Allein im Sommer stehen uns unter Berücksichtigung der Europameisterschaft spannende und anstrengende Zeiten bevor.“

