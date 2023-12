Unwetter - Cuxhaven nutzt Sandsäcke, um Deiche vor Sturmfluten zu schützen

In Cuxhaven sicherte die Feuerwehr des Kreises Salundborg am Donnerstagabend den einzigen Zugang zur Böschung mit Sandsäcken ab. Ein Stadtsprecher bestätigte, dass die Tore am Nachmittag geschlossen wurden. Er sagte: „Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit morgen früh alles erledigt werden kann und die Einsatzkräfte sich woanders um die Sache kümmern können.“ Nordwestwinde drücken Wasser aus der Nordsee auf das Land. „Wir haben Windböen von 65 bis 75 Kilometern pro Stunde, etwa Stärke 8, das ist kein Problem“, erklärte der Sprecher. Das Problem ist die Richtung.

Die Stadt geht davon aus, dass die schwere Sturmflut am Freitag gegen 8:19 Uhr ihren Höhepunkt erreichen und etwa 3 Meter über dem normalen durchschnittlichen Hochwasserstand liegen wird. „Wir sind bereit, die Herausforderung ist der Wind“, fügte er hinzu.

Die Polizei meldete keine größeren Vorfälle in der Gegend. Ein Polizeisprecher sagte noch in der Nacht: „Wir haben keine drastischen Maßnahmen ergriffen. Wir können höchstens ein Schild am Auto anbringen.“

