Chinas neuester Mega-Flughafen ist offiziell eröffnet

Der von Sichuan Airlines durchgeführte Erstflug startete am Sonntag um 11.10 Uhr mit Ziel Peking.

Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan, ist nach Shanghai und Peking nun die dritte Stadt des Landes, die über zwei internationale Flughäfen verfügt.

Der mit einem Kostenaufwand von rund 70 Milliarden Yuan (10,8 Milliarden US-Dollar) errichtete erste Bauabschnitt des riesigen Luftverkehrsdrehkreuzes kann bis zu 60 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen und erschließt den Südwesten des Landes weiter.

Drei Start- und Landebahnen und zwei Terminals mit einer Gesamtfläche von 710.000 Quadratmetern sind in Betrieb. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, dass der Flughafen schließlich Terminals mit einer Fläche von 1,4 Millionen Quadratmetern beherbergen wird, in denen jährlich 120 Millionen Passagiere abgefertigt werden können.

Sichuan ist nicht nur für die berühmten Pandas, sondern auch für seine würzige Küche und die schöne Landschaft bekannt und damit eines der beliebtesten Reiseziele Chinas für in- und ausländische Touristen.

Vorerst wird der neue Flughafen jedoch nur für die ersteren zur Verfügung stehen. China bleibt für die meisten internationalen Reisenden geschlossen.

"Der neue Flughafen in Chengdu wurde benötigt, um dem anhaltenden schnellen Wachstum Rechnung zu tragen", so Luftfahrtanalyst Brendan Sobie. "Chinas Inlandsmarkt hat sich bereits vollständig von der Pandemie erholt und wird auch weiterhin schnell wachsen. Angesichts der Größe der Stadt und ihrer zentralen Lage in China ist Chengdu sehr gut positioniert, um davon zu profitieren."

Nach den neuesten Zahlen der International Air Transport Association (IATA) stieg der Inlandsverkehr in China im April 2021 im Vergleich zum April 2019 um 6,8 %. Der Baiyun International Airport in der südlichen Metropole Guangzhou hat den Hartsfield-Jackson-Flughafen in Atlanta überholt und wird 2020 der verkehrsreichste Flughafen der Welt sein.

Vor der Pandemie war der alte Chengdu Shuangliu International Airport der viertgrößte des Landes, gemessen am Passagieraufkommen. Im Jahr 2020 wird er sogar der zweitgrößte sein, da er aufgrund seiner starken Abhängigkeit vom Inlandsmarkt weniger von der Pandemie betroffen war als andere große Flughäfen", fügt Sobie hinzu.

Chinas Flughafen-Ambitionen

Der neue internationale Flughafen Chengdu Tianfu wurde von einem Konsortium entworfen, das sich aus dem China Southwest Architectural Design and Research Institute, der China Airport Construction Group Corporation und dem französischen Architekturbüro ADP Ingenierie zusammensetzt.

Die Fertigstellung der ersten Phase dauerte fünf Jahre und umfasst eine Reihe von Spitzentechnologien, darunter Gesichtserkennungssoftware, Self-Check-in-Kioske, intelligente Sicherheitssysteme, Self-Boarding-Gates und KI-Roboter-Concierges.

Eine U-Bahn-Linie verbindet den Flughafen mit dem Stadtzentrum. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometern dauert die Fahrt mit dem Zug zwischen 37 und 44 Minuten. Eine U-Bahn-Linie, die die neue Anlage mit dem internationalen Flughafen Chengdu Shuangliu verbindet, soll 2023 fertiggestellt werden.

Der internationale Flughafen Chengdu Tianfu ist nur einer von vielen Flughäfen, die China in den kommenden Jahren zu eröffnen plant.

Laut dem Anfang 2021 von der Regierung veröffentlichten Plan für das Verkehrsnetz sollen bis 2035 400 Flughäfen in Betrieb sein - ein gewaltiger Sprung von derzeit 241.

Die bemerkenswerteste Einrichtung, die in den letzten Jahren in China eröffnet wurde, ist der riesige Daxing International Airport in Peking, der 2019 in Betrieb genommen wurde. Er wurde von der verstorbenen Architektin Zaha Hadid und ihren chinesischen Partnern entworfen und verfügt über ein Terminal von der Größe von 97 Fußballfeldern.

Schon vor seiner Eröffnung war die Stadt dringend auf ein zweites globales Tor angewiesen. Der Beijing Capital International Airport (PEK) war das zweitgrößte Luftverkehrsdrehkreuz der Welt und stieß an seine Kapazitätsgrenzen, so dass es für die Fluggesellschaften fast unmöglich war, zusätzliche Flüge zu den gewünschten Zeiten anzubieten.

Maggie Hiufu Wong und Shawn Deng von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com