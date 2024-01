China versucht, ausländische Touristen mit erweiterter Visafreiheit anzulocken, nachdem die Erholung nach der Pandemie schwach ausgefallen ist

Die gegenseitige Befreiung von der Visumpflicht, die der thailändische Premierminister Srettha Thavisin am Dienstag ankündigte, erfolgte, nachdem Thailand im September die Visumpflicht für chinesische Touristen bis Februar dieses Jahres aufgehoben hatte.

Das chinesische Außenministerium erklärte, die gegenseitige Befreiung von der Visumpflicht zwischen China und Thailand diene "den grundlegenden Interessen beider Völker".

"Die für diese Angelegenheit zuständigen Regierungsstellen stehen in engem Austausch über die Einzelheiten. Wir freuen uns auf die baldige Umsetzung der Vereinbarung", sagte Ministeriumssprecher Wang Wenbin am Dienstag bei einer regelmäßigen Pressekonferenz.

China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein globales Produktionszentrum und ein riesiges Land mit einer schwindelerregenden Geografie, einer reichen Kultur und Geschichte, die es zu einem äußerst lohnenden Ziel für Touristen macht. Aber es ist nicht das einfachste Land, um dorthin zu reisen.

Zeiten selbst auferlegter Isolation, labyrinthische Visabestimmungen, Internetbeschränkungen, die allgegenwärtige Online-Tools wie Google Maps verbieten, und - in jüngerer Zeit - die Dominanz äußerst erfolgreicher, aber alles andere als ausländerfreundlicher chinesischer E-Payment-Apps haben sich lange Zeit als Hindernisse für reibungslose Reisen erwiesen.

Während der Covid-19-Pandemie waren die Grenzen Chinas drei Jahre lang nahezu geschlossen. Doch jetzt scheint Peking die Touristen zurückhaben zu wollen.

Das Abkommen mit Thailand schließt sich an ein bereits bestehendes Programm zur Visafreiheit an, das China sechs Ländern angeboten hat, um den ausländischen Tourismus anzukurbeln, während seine Wirtschaft mit der Erholung kämpft.

Im November kündigte China ein Versuchsprogramm an, das Besuchern aus Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und Malaysia die visumfreie Einreise für 15 Tage ermöglicht.

Dieses Programm, das im Dezember begann, soll 12 Monate lang bis Ende November dieses Jahres gelten.

Im Dezember reisten 118.000 Reisende aus diesen sechs Ländern im Rahmen der neuen Regelung ohne Visum nach China ein, teilte die nationale Einwanderungsbehörde am Montag mit, ohne eine Aufschlüsselung nach Ländern vorzunehmen.

Über 77 % von ihnen reisten nach Angaben der Behörde zu Besichtigungs-, Freizeit- oder Geschäftszwecken ein.

Die visafreien Einreisen machten 55 % der Gesamtzahl der Besuche aus den sechs Ländern in China aus, die im Vergleich zum November um fast 30 % gestiegen ist, so die Behörde.

Die tatsächliche Auswirkung dieser Politik bleibt abzuwarten, da Touristen aus weit entfernten Ländern, wie z. B. aus Europa, ihre Reisen nach China in der Regel Monate im Voraus planen. Außerdem sind die Winter in weiten Teilen Chinas besonders kalt und fallen daher nicht in die Hauptreisezeit.

China hat amerikanischen Touristen die Einreise erleichtert, indem es das Verfahren zur Beantragung von Visa vereinfacht hat.

Seit dem 1. Januar müssen Reisende aus den Vereinigten Staaten keine Nachweise für Hin- und Rückflugtickets, Hotelreservierungen, ihre Reiseroute oder ein Einladungsschreiben mehr vorlegen, um ein Touristenvisum zu beantragen, so die chinesische Botschaft in den Vereinigten Staaten.

China bemüht sich im Rahmen seiner allgemeinen Bemühungen, die schleppende Wirtschaft anzukurbeln, die mit zahlreichen ernsthaften Problemen zu kämpfen hat, um mehr internationale Reisende zu gewinnen.

Im August wurden alle Covid-19-Tests vor der Einreise für ankommende Passagiere abgeschafft, Geschäftsreisenden die Möglichkeit geboten, bei der Ankunft ein Visum zu erhalten, und Besucher aus einigen Ländern von der Abnahme von Fingerabdrücken befreit.

Im vergangenen Sommer erlaubten WeChat und Alipay, die beiden größten chinesischen Bezahl-Apps, die mittlerweile den Alltag dominieren, den Besuchern endlich, ihre ausländischen Kreditkarten zu verknüpfen, so dass sie in dem nahezu bargeldlosen Land Taxis buchen, mit der U-Bahn fahren und in Restaurants, Hotels und Geschäften bezahlen können.

Doch die Rückkehr der internationalen Reisenden nach China verläuft nur langsam und bleibt weit hinter dem Niveau vor der Pandemie zurück.

In der ersten Jahreshälfte 2023 verzeichneten die chinesischen Einwanderungsbehörden insgesamt 8,4 Millionen Ein- und Ausreisen von Ausländern, weniger als 30 % der Zahl, die im gleichen Zeitraum 2019 verzeichnet wurde, so die Daten der Nationalen Einwanderungsbehörde.

Im dritten Quartal des Jahres stieg die Zahl der Ein- und Ausreisen von Ausländern auf 8 Millionen, was immer noch die Hälfte des Niveaus des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 ist.

Die chinesischen Reisebüros haben einen noch stärkeren Rückgang ausländischer Touristen beobachtet.

Nach Angaben des Ministeriums für Kultur und Tourismus haben chinesische Reisebüros in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 477.800 ausländische Touristen empfangen, was nur 5,58 % des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 entspricht. Das Ministerium hat seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres keine Daten mehr veröffentlicht.

Quelle: edition.cnn.com