China gibt grünes Licht für erste Unterwasser-Hochgeschwindigkeitsbahn

Peking hat gerade grünes Licht für ein Projekt zum Bau der ersten Unterwasser-Hochgeschwindigkeitsstrecke in China gegeben.

Die Strecke soll Ningbo, eine Hafenstadt südlich von Shanghai, mit Zhoushan, einer Inselgruppe vor der Ostküste, verbinden.

Der geplante Unterwassertunnel ist Teil des 77 Kilometer langen Plans für die Yong-Zhou-Bahn (Yong ist der Spitzname von Ningbo), mit dem der Tourismus angekurbelt und eine Zone geschaffen werden soll, in der man innerhalb der Provinz Zhejiang zwei Stunden pendeln kann.

Die Machbarkeitsstudie für den Yong-Zhou-Eisenbahnplan, der erstmals 2005 in einem Verkehrsplan der Regierung erwähnt wurde, wurde im November von Peking genehmigt.

Auf der 77 km langen Strecke sollen 70,92 km Gleise neu gebaut werden, darunter ein 16,2 km langer Unterwasserabschnitt.

Strecke wird Reisezeit erheblich verkürzen

Nach ihrer Fertigstellung wird die Yong-Zhou-Bahn den Ostbahnhof von Ningbo und den Bahnhof von Zhoushan (Baiquan) mit Hochgeschwindigkeitszügen verbinden, die eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern erreichen.

Die neue Strecke, die an das bereits bestehende riesige Hochgeschwindigkeitsnetz in China anschließt, wird Reisende in 80 Minuten von Hangzhou - der Hauptstadt von Zhejiang - nach Zhoushan bringen.

Derzeit dauert die Fahrt mit dem Bus etwa 4,5 Stunden und mit dem eigenen Fahrzeug 2,5 Stunden.

Auf der gesamten Strecke sind sieben Bahnhöfe geplant, darunter vier neue und drei umgebaute.

Zusätzlich zum Unterwassertunnel wird eine Straße-Schiene-Brücke gebaut, um Teile des Archipels zu verbinden.

Einfacher Zugang zu Boeings neuem Werk in China

Das 25,2 Milliarden RMB (3,6 Milliarden Dollar) teure Projekt soll im nächsten Jahr beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Zhoushan, etwa drei Autostunden südlich von Shanghai, ist bei internationalen Touristen noch relativ unbekannt.

In Bezug auf die Wirtschaft ist es jedoch eines der bemerkenswertesten neuen Gebiete auf staatlicher Ebene (oder von der Regierung in Peking ausgewiesene Sonderwirtschaftsentwicklungszonen) in China.

Pflanzen erobern Houtouwan, China

Der Hafen von Ningbo-Zhoushan ist der verkehrsreichste der Welt, was den Frachtumschlag angeht.

In Zhoushan befindet sich auch das erste Übersee-Werk des amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing, das im Dezember 2018 seinen Betrieb aufnehmen soll.

Aber was gibt es für normale Touristen?

Die Shengsi-Inseln des Zhoushan-Archipels, die in China offiziell zum Nationalen Landschaftsschutzgebiet erklärt wurden, haben in letzter Zeit im Internet die Runde gemacht - dank einer Reihe von wilden Fotos des unheimlichen, aber beeindruckenden verlassenen Fischerdorfs Houtouwan.

Quelle: edition.cnn.com