CDC stuft 6 Orte in die Kategorie "hohes Reiserisiko" ein, darunter 2 zentralamerikanische Länder

Zwei mittelamerikanische Länder - El Salvador und Honduras - erhielten die Stufe 3, "hohes" Risiko. Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Polen und Fidschi wurden ebenfalls der Stufe 3 zugeordnet.

Die Stufe 3 wurde im April zur höchsten Risikostufe, nachdem die CDC ihr Bewertungssystem zur Einschätzung des Covid-19-Risikos für Reisende überarbeitet hatte.

Diese Einstufung gilt für Orte, an denen in den letzten 28 Tagen mehr als 100 Fälle pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind.

Zur Erinnerung: Diese fünf Reiseziele wurden am Montag als "hoch" eingestuft:

-Kolumbien-Irak-Kosovo-Nordmazedonien-Paraguay

Am 18. Juli befanden sich etwa 115 Reiseziele auf Stufe 3. Orte der Stufe 3 machen fast die Hälfte der rund 235 von der CDC überwachten Orte aus.

Stufe 4, bisher die höchste Risikokategorie, ist jetzt nur noch für besondere Umstände reserviert, wie z. B. extrem hohe Fallzahlen, das Auftreten einer neuen bedenklichen Variante oder den Zusammenbruch der Gesundheitsinfrastruktur. Nach dem neuen System wurde bisher kein Zielort in die Stufe 4 eingestuft.

Mehr zu Stufe 3

Weite Teile Europas befinden sich seit Monaten hartnäckig auf Stufe 3, und die Sommerreisesaison ist im August traditionell stark frequentiert. Die folgenden beliebten europäischen Reiseziele befanden sich am 8. August noch auf Stufe 3:

- Frankreich- Deutschland- Griechenland- Irland- Italien- Niederlande- Norwegen- Portugal- Spanien- Vereinigtes Königreich

Dies sind nicht die einzigen hochrangigen Ziele, die sich auf Stufe 3 befinden. Zahlreiche andere Reiseziele auf der ganzen Welt gehören zur Kategorie "hohes" Risiko, darunter die folgenden:

- Brasilien - Kanada - Costa Rica - Malaysia - Mexiko - Südkorea - Thailand - Türkei

Die CDC rät, die Covid-19-Impfungen aufzufrischen, bevor Sie in ein Land der Stufe 3 reisen.Aktuell" bedeutet, dass Sie nicht nur die vollständige Erstimpfung erhalten haben, sondern auch alle Auffrischungen, für die Sie in Frage kommen.

Stufe 2

Reiseziele mit der Bezeichnung "Level 2: Covid-19 Moderate", in denen in den letzten 28 Tagen 50 bis 100 Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden, wurden am Montag von der CDC in diese Stufe eingestuft:

-Aserbaidschan-Kirgisistan-Senegal

Dies war eine gute Nachricht für Eswatini, Lesotho und Südafrika, die alle von Stufe 3 heruntergestuft wurden.

Sie können die Risikostufen der CDC für jedes Reiseziel weltweit auf der Seite mit den Reiseempfehlungen der Behörde einsehen.

In ihren allgemeinen Reisehinweisen empfiehlt die CDC, von allen internationalen Reisen abzusehen, bis Sie vollständig geimpft sind.

Stufe 1

Um als "Level 1: Covid-19 Low" eingestuft zu werden, müssen in einem Reiseziel in den letzten 28 Tagen 49 oder weniger neue Fälle pro 100.000 Einwohner aufgetreten sein. 2 Orte wurden am 8. August in diese Kategorie aufgenommen:

Zu den beliebtesten Reisezielen in der Kategorie "geringes Risiko" gehören in dieser Woche Indonesien, Indien und die Philippinen.

Unbekannt

Schließlich gibt es noch die Reiseziele, die das CDC aufgrund mangelnder Informationen als "unbekanntes" Risiko einstuft. In der Regel, aber nicht immer, handelt es sich dabei um kleine, abgelegene Orte oder um Orte, an denen Kriege oder Unruhen herrschen.

Die CDC rät von Reisen dorthin ab, eben weil die Risiken unbekannt sind. Andere Reiseziele in dieser Kategorie, die typischerweise mehr touristische Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind die Azoren, Ungarn und die Malediven.

Diese Woche sind etwa 65 Orte als "unbekannt" eingestuft, was mehr als ein Viertel aller überwachten Orte ausmacht.

Ein medizinischer Experte äußert sich zum Risiko

Laut CNN-Medizinanalystin Dr. Leana Wen sind die Übertragungsraten nur ein Anhaltspunkt" für die persönliche Risikoberechnung von Reisenden.

Wir befinden uns in einer Phase der Pandemie, in der die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen, basierend auf ihrer medizinischen Situation und ihrer Risikotoleranz, wenn es um die Ansteckung mit Covid-19 geht", so die medizinische Analystin von CNN, Dr. Leana Wen.

Laut Wen gibt es neben den Übertragungsraten noch weitere Faktoren zu berücksichtigen.

"Ein weiterer Faktor ist die Frage, welche Vorsichtsmaßnahmen an dem Ort, an den Sie reisen, vorgeschrieben sind und befolgt werden, und der dritte Faktor ist, was Sie vorhaben, wenn Sie dort sind", sagte sie.

"Planen Sie, viele Attraktionen zu besuchen und in Hallenbars zu gehen? Das ist etwas ganz anderes, als wenn Sie irgendwo hinfahren, wo Sie den ganzen Tag am Strand liegen und mit niemandem Kontakt haben wollen. Das ist etwas ganz anderes. Das sind sehr unterschiedliche Risikoniveaus.

Die Impfung ist der wichtigste Sicherheitsfaktor auf Reisen, da ungeimpfte Reisende mit größerer Wahrscheinlichkeit krank werden und Covid-19 auf andere übertragen, so Wen.

Außerdem ist es wichtig zu bedenken, was man tun würde, wenn man im Ausland positiv getestet würde.

Zwar müssen Reisende, die in die USA reisen, keinen negativen Covid-19-Test mehr vorweisen, um aus dem Ausland nach Hause zu kommen, doch rät die CDC nach wie vor, sich vor dem Rückflug in die USA testen zu lassen und nicht zu reisen, wenn man krank ist.

"Wenn Menschen auf Reisen Symptome haben oder dem Virus ausgesetzt sind, müssen sie sich natürlich testen lassen und im Falle eines positiven Tests die Isolierungsrichtlinien der CDC befolgen", so Wen gegenüber CNN Travel.

Wenn Sie sich Sorgen um eine reisespezifische Gesundheitssituation machen, die nichts mit Covid-19 zu tun hat, lesen Sie hier.

Bild oben: Insel Roatan, Honduras (Philippe Turpin/Photononstop RF/Getty Images)

Quelle: edition.cnn.com