Catherine Opie: Die Provokateurin, die das Haus von Elizabeth Taylor fotografierte

Catherine Opie ist eine amerikanische Fotografin, die in Los Angeles lebt.

Opie erhielt vollen Zugang zu Elizabeth Taylors Haus, 700 Nimes Road, um ein indirektes Porträt zu erstellen.

Taylor verstarb während des Projekts, aber Opie setzte ihre Arbeit fort und schuf ein intimes und ergreifendes Portfolio von Bildern

Sie nahm das Foto 1994 auf, als sie "sehr, sehr betroffen" vom ersten Marsch der Schwulen und Lesben auf Washington war. Opie zufolge gab es eine Spaltung zwischen der Leder-Community und der schwulen und lesbischen Community, die behauptete, "normaler" zu sein. Und indem sie sagten, sie seien normal, "hatten sie diese Binarität des Abnormalen geschaffen", sagte sie.

"Und das war es, was mich dazu gebracht hat, dieses Stück zu machen", sagte Opie, "Es war wie, 'OK, ich trage die Sprache, die ihr mich nennt, auf meinem Körper und ich werde hier sitzen wie Heinrich VIII. in Hans Holbeins Gemälden und das ist es, womit ihr euch auseinandersetzen müsst. Denken Sie an Holbein, und Sie werden über dieses Bild nachdenken müssen".

Das Bild war ein zweischneidiges Schwert. Nicht nur, weil es die Gespräche mit ihrer Familie erschwerte (einmal weigerte sich ihre Schwägerin, sie ihre Nichte sehen zu lassen), sondern auch, weil immer wieder darauf Bezug genommen wird.

An 'Freeways' ist nichts komisch

Auch wenn die Betonung auf Opies queeren Porträts liegt, ist sie eine Fotografin mit einer beeindruckenden Bandbreite. Das beweisen ihre abstrakten Landschaften, Profile von American-Football-Spielern, verschneite Eishütten, Beton-Autobahnen und die Fotos von Präsident Obamas erster Amtseinführung.

Obwohl sich ihre Arbeit auf die LGBTQ-Gemeinschaft konzentriert, ist Opie nicht der Meinung, dass dies sie als Künstlerin nicht definieren sollte: "Ich erinnere mich, dass jemand 'Freeways' als queeres Werk bezeichnete, und ich sagte: 'An 'Freeways' ist nichts queer'", sagte sie als Beispiel.

Elizabeth Taylor

Opies jüngstes Projekt, 700 Nimes Road, fühlt sich sehr weit entfernt von "Pervert" an. Es ist ein intimes Porträt von Elizabeth Taylor. Der Clou? Taylor ist auf keinem einzigen Foto zu sehen.

Catherine Opie: Von "Pervert" zu Elizabeth Taylor und den "queeren" Autobahnen dazwischen

Über ihren gemeinsamen Buchhalter erhielt Opie Monate vor Taylors Tod exklusiven Zugang zu ihrem Haus in Los Angeles. Zu diesem Zeitpunkt rechnete sie nicht damit, dass Taylor auf halbem Wege des Projekts sterben würde, aber als sie es tat, setzte Opie ihre Arbeit fort und fotografierte ihr Haus, während es langsam zerlegt wurde.

Was verbindet die Elizabeth Taylor-Serie mit Opies früherem Werk? Zunächst einmal das Thema der Sichtbarkeit. Opie wollte sich und ihre Gemeinschaft bekannt machen: "Ich habe nie einen Rückzieher gemacht, auch nicht vor meiner eigenen Angst und meiner inneren Homophobie. Es war also ein harter Kampf für mich, für Sichtbarkeit zu kämpfen, aber das war entscheidend, nachdem ich mit ansehen musste, wie meine Gemeinschaft durch AIDS dezimiert wurde."

Zufällig war Taylor die erste Person, die Ronald Reagan dazu brachte, über AIDS zu sprechen. "Elizabeth Taylor war sehr wichtig, weil sie schon früh die Erforschung eines Heilmittels oder jeglicher Art von Behandlung unterstützte.

Das hat mir gefallen. Es war wie eine Fortsetzung dieses Denkens und des Bewusstseins darüber, was es in dieser Zeit bedeutete, sichtbar zu sein. Und natürlich ist Elizabeth Taylor unübersehbar.

Die Provokateurin mit Gewissen

Opie gibt zwar zu, dass sie gerne provoziert, aber sie ist auch bereit zuzugeben, dass es ihr nicht leicht gefallen ist, ihre anspruchsvolleren Arbeiten zu schaffen. Ihre Einstellung ist weniger punkig, als einige ihrer Fotos vermuten lassen.

Sie erinnert sich, dass sie Angst davor hatte, die Familie ihrer Frau Julie zum ersten Mal zu treffen. "Ich dachte: 'Bitte, Gott, lass sie mich nicht googeln' - weißt du? Wie soll ich mich ihnen gegenüber erklären? Also ja, da ist diese Unbeholfenheit, man muss sich ständig outen."

Als ihre Arbeiten 1995 auf der Whitney Biennale ausgestellt wurden, erinnerte sich Opie daran, dass sie ihre Eltern darauf vorbereiten musste: "Ich erinnere mich, dass ich nach Hause ging und ihnen die Ausstellung zeigte, mich mit ihnen zusammensetzte und ihnen erklärte, wie mein Leben wirklich aussieht und was ich mache. Ich wollte nicht, dass sie im Whitney Museum of American Art auftauchen und auf einmal nicht mehr wissen, wer ihre Tochter ist."

Das Werk starrt dich nicht an, du starrst es an

Opies kommende Porträtserie, die im Januar in der Hammer ausgestellt werden soll, konzentriert sich vor allem auf ihre Künstlerfreunde wie Glenn Ligon, John Baldessari und den Schriftsteller Jonathan Franzen. Sie bemüht sich um Joan Didion, weil sie "eine meiner größten Vorbilder" ist, wie sie sagt.

Die Arbeit ist vertraut, aber sie fühlt sich auch anders an. Es geht weniger um Projektion als vielmehr um Reflexion. "Sie kommen aus der Schwärze", sagt Opie, "es ist wie eine Figur, die aus dem Unterbewusstsein auftaucht... Sie sind also dafür gedacht, angestarrt zu werden. Dieses Werk starrt dich nicht an, sondern du starrst es an, und das ist auch für mich ein bisschen anders."

Quelle: edition.cnn.com