Bundesberufungsgericht blockiert Biden-Administration bei der Durchsetzung von Richtlinien zum Schutz des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen in Texas

Der Leitfaden des US-Gesundheitsministeriums besagt, dass medizinische Dienstleister, die nach einem Gesetz aus dem Jahr 1986 verpflichtet sind, schwangere Patientinnen in Notfällen zu versorgen, unabhängig davon, ob sie in der Lage sind, dafür zu zahlen, auch Abtreibungsdienste in lebensbedrohlichen oder gesundheitsrettenden Situationen anbieten müssen und geschützt sind, wenn diese Maßnahmen gegen staatliches Recht verstoßen.

Dies war einer der Präventivschläge der Regierung als Reaktion auf die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof der USA im Jahr 2022.

Texas hat die Leitlinien vor einem Bundesgericht angefochten. Ein Richter hat im vergangenen Jahr dem Gesundheitsministerium untersagt, die Leitlinien in Texas oder gegen Mitglieder der American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists oder der Christian Medical & Dental Associations durchzusetzen.

"Die Frage, die sich dem Gericht stellt, ist, ob EMTALA, gemäß der HHS-Leitlinie, Ärzte dazu verpflichtet, Abtreibungen vorzunehmen, wenn dies die notwendige stabilisierende Behandlung für einen medizinischen Notfall ist. Das tut er nicht. Wir lehnen es daher ab, den Geltungsbereich des EMTALA auszuweiten", so ein Dreiergremium des 5. US-Berufungsgerichts in einer einstimmigen Entscheidung.

Die Richter, die das Urteil vom Dienstag fällten, wurden alle von republikanischen Präsidenten ernannt.

Quelle: edition.cnn.com