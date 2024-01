Britischer Tourist im Irak wegen Diebstahls von Antiquitäten zu 15 Jahren Haft verurteilt

Fittons Familie, die befürchtet, dass der pensionierte Geologe während der Verbüßung seiner Strafe sterben könnte, zeigte sich "erschüttert" über das Urteil vom Montag und forderte die britische Regierung auf, sich um seine Freilassung zu bemühen.

Laut einer von seiner Familie gestarteten Petition wurde Fitton am 20. März auf dem internationalen Flughafen von Bagdad verhaftet, als Zollbeamte 12 Splitter in seinem Gepäck fanden. Die Fragmente wurden zur Analyse an das irakische Nationalmuseum geschickt und als Artefakte eingestuft, heißt es in der Petition.

Fitton wurde wegen des Versuchs angeklagt, Artefakte gemäß den irakischen Antikengesetzen aus dem Land zu schmuggeln.

Ein ebenfalls im März verhafteter Deutscher, Volker Waldmann, wurde aus Mangel an Beweisen für nicht schuldig befunden und am Montag freigelassen, so Thair Soud, Fittons Anwalt.

Auf der Petitionsseite erklärte Fittons Familie, er sei auf einer Geologie- und Archäologietour durch die südirakische antike Stadt Eridu gewesen, als er die 12 Fragmente aufhob. Sie sagten, dass es keine Wachen oder Schilder gab, die die Entnahme von Gegenständen verboten hätten.

Soud sagt, sein Kunde habe nicht gewusst, worum es sich bei den Gegenständen handelte, und sie seien von einer Mülldeponie in einem archäologischen Gebiet entwendet worden. Er sagte, sein Mandant liebe Steine und sammle sie von jedem Ort, den er besuche, und behauptete, er habe keine kriminellen Absichten.

Gegen das Urteil werde man Berufung einlegen, so Soud.

"Wir sind absolut erschüttert von dieser Nachricht", sagte Fittons Familie gegenüber CNN. "Für einen Mann in Jims Alter sind 15 Jahre in einem irakischen Gefängnis gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Vor allem für ein so triviales und zweifelhaftes Verbrechen, von dem Jim noch nicht einmal wusste, als er es beging."

"Wir sind untröstlich, dass unsere eigenen Bemühungen, eine starke juristische Verteidigung und ständige Kampagnen, zu diesem Ergebnis geführt haben."

Die Familie äußerte auch ihre Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung durch die britischen Behörden, die Fitton in seiner Situation beistanden.

"Wir sind enttäuscht, ja sogar fassungslos, dass unsere Regierung in diesem Fall bis heute nichts unternommen hat", sagten sie. "Wir werden weiterhin für Jims Freiheit kämpfen und fordern die Regierung auf, uns in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen und mit uns auf hoher Ebene zu kommunizieren.

Auf die Frage nach Fittons Fall sagte ein Sprecher des britischen Außenministeriums (Foreign, Commonwealth & Development Office) gegenüber CNN: "Wir leisten einem britischen Staatsbürger im Irak konsularischen Beistand und unterstützen weiterhin seine Familie. Wir stehen in Kontakt mit den örtlichen Behörden."

Bild oben: Jim Fitton, Mitte, wurde für schuldig befunden, versucht zu haben, Antiquitäten zu schmuggeln. Der deutsche Tourist Volker Waldmann, rechts, wurde aus Mangel an Beweisen für nicht schuldig befunden. Kredit: Hadi Mizban/AP

Tasmiyah Randeree in Abu Dhabi und Benjamin Brown in London trugen zu diesem Bericht bei.

Quelle: edition.cnn.com