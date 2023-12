Unwetter - Bremen räumt überschwemmte Gebiete auf

In Bremen werden am Freitagmorgen wegen erwarteter Sturmfluten überschwemmte Gebiete geräumt. Betroffen seien ab 9.30 Uhr die Pauliner Marsch, der Bereich Im Suhrfelde, das Grundstücksgelände der Hanseatenkampfbahn in Rablinghausen und Teile des Stadtwerders, teilte die Feuerwehr der Hansestadt am Donnerstagabend mit.

Die Evakuierungen am Freitagmorgen wurden von der Polizei durchgeführt. Ab spät in der Nacht werden über verschiedene Kanäle Warnungen ausgegeben. Wer in der Lage ist, bei Familie oder Freunden unterzukommen, sollte das betroffene Gebiet schnellstmöglich verlassen.

Nachmittag

Quelle: www.stern.de